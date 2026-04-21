Regina Rodríguez Sirvent y Eduardo Mendoza, los más vendidos la semana antes de Sant Jordi

Sant Jordi a la vuelta de la esquina, pasado mañana mismo, y ya empieza a entreverse una de las fotos de la jornada, la de los libros más vendidos de la jornada y los autores más solicitados. En cabeza, y según los datos facilitados por el Gremi de Llibreters de Catalunya, 'Crispetes de matinada', de Regina Rodríguez Sirvent; 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca; y a irrupción de Albert Espinosa con 'No has estat mail sol'.

En castellano, y a pesar de toda la polémica desatada por sus palabras sobre Sant Jordi y el Día del Libro, Eduardo Mendoza lidera la cursa con 'La intriga del funeral del inconveniente', que se convierte en una de las pocas novedades que ha logrado apear del primer puesto a Lucía Solla Sobral y su 'Comerás flores'. Completa el podio, también recién llegada a las librerías, 'Una buena niña', de Elísabet Benavent.

Tradicionalmente, la lista de los más vendidos la semana previa a Sant Jordi es un termómetro bastante fiable, aunque no infalibe, de lo que ocurrirá a pie de calle y de tenderete el 23 de abril, por lo que raro será que 'Manual de defensa del català', de Òscar Andreu; 'Anatomia de l'esperança', de Francesc Torralba; y 'On neix la llum', d'Oriol Mitjà no encabecen el listado de no ficción en catalán. Y lo mismo con 'Cinco semanas para desinflamarte', de Blanca García-Orea; 'Rosalía, por ahí por Barcelona', de Maricel Chavarria; y 'Alzar el duelo', de Paz Padilla en ficción en castellano.

Ficción en catalán

'Crispetes de matinada', de Regina Rodríguez Sirvent 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca 'No has estat mai sol', d'Albert Espinosa 'La ciutat de les llums mortes', de David Uclés 'Passeig de Gràcia', de Roger Bastida 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa 'Peixos', d'Eva Baltasar 'La segona vida de Ginebra Vern', d'Agnès Marquès 'Després del naufragi', d'Albert Sánchez Piñol 'Les calces al sol', de Regina Rodríguez Sirvent

Ficción en castellano

'La intriga del funeral inconveniente', d'Eduardo Mendoza 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral 'Una niña buena', d'Elísabet Benavent 'La ciudad de las luces muertas', de David Uclés 'Maite', de Fernando Aramburu 'La península de las casas vacías', de David Uclés 'Mentira', de Juan Gómez Jurado 'Llevará tu nombre', de Sonsoles Onega 'Nunca estuviste solo', d'Albert Espinosa 'Han cantado bingo', de Lana Corujo

No ficción en catalán

'Manual de defensa del català', d'Òscar Andreu 'Anatomia de l'esperança', de Francesc Torralba 'On neix la llum', d'Oriol Mitjà 'Cuines pim pam', d'Arnau París 'Impacte', de Carles Porta 'Érem tan joves', de Sílvia Soler 'L'última vegada que et dic adeu', de Natza Farré 'Bola de drac i la filosofia', de Claudio Kulesko 'Garlanda', de Maria Rovira 'Relíquia', de Pol Guasch

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No ficción en castellano