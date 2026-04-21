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Novedad en la 'diada'

La Policía Nacional pone por primera vez una parada de libros en Sant Jordi

Se podrán encontrar obras de divulgación de la Fundación Policía Española así como novelas

El aviso de Mossos para este Sant Jordi: alerta

Detalle del cartel de Sant Jordi elaborado por la Policía Nacional

Detalle del cartel de Sant Jordi elaborado por la Policía Nacional / Policía

Germán González

Germán González

Barcelona
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Esta diada de Sant Jordi tendrá un toque azul además del rojo de la rosa. La Policía Nacional y la Fundación Policía Española pondrán por primera vez una parada de libros "con el objetivo de acercar su labor a la ciudadanía y difundir su actividad cultural y editorial", explican desde este cuerpo policial.

De esta forma, la Policía Nacional se estrenará en tener un espacio en el que, además de ofrecer productos literarios, se informe sobre el trabajo de los agentes en Catalunya y de los requisitos para acceder al cuerpo. También habrá un espacio para los más pequeños .

La parada se ubicará en una zona céntrica, la Rambla de Catalunya con calle de Mallorca, entre las 9:00 a 21:00 horas. Según remarcan desde Policía Nacional los visitantes podrán adquirir y conocer de primera mano las 77 publicaciones impulsadas por la Fundación Policía Española en colaboración con la Policía Nacional.

Cartel de la Policía Nacional por Sant Jordi

Cartel de la Policía Nacional por Sant Jordi / Policía

Entre ellas se incluyen libros de representación institucional, publicaciones académicas derivadas de los Cursos de Verano celebrados junto a la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, así como novelas y relatos cortos premiados en los certámenes literarios organizados por la Fundación.

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"La presencia de esta parada de libros pretende no solo divulgar el trabajo policial desde una perspectiva cultural, sino también fomentar la lectura y el acercamiento entre la institución y la sociedad en un día tan emblemático como Sant Jordi", remarcan desde la Policía Nacional. De esta forma, los ciudadanos que den vueltas por el centro durante esta jornada festiva se encontrarán con una parada diferente. Esperemos que sea una diada tranquila y los agentes no tengan que activarse ante ningún dragón.

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