Los mejores libros sobre música para regalar este Sant Jordi 2026

Que Rosalía Vila Tobella es una artista cuyo talento está a la altura de su ambición es algo que, gustos personales aparte, admite ya muy poca discusión. La artista de Sant Esteve Sesrovires ha logrado la rara proeza de convertirse en una influyente estrella internacional sin que (casi) nadie le discuta los méritos artísticos. Considerando la dimensión de fenómeno global que ha adquirido Rosalía, resulta intrigante lo parca que es hasta la fecha la bibliografía dedicada a glosar su vida y su obra: 'La Rosalía. Ensayos sobre el buen querer', de autoría colectiva; 'Rosalía. De la A a la Z', de Marta Salicrú, y ahora, novedad, 'Buscando a Rosalía', de Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra. Y poco más. Tal vez la razón de esta escasez hay que buscarla en las páginas de este último libro, en el que Rodríguez e Iborra no esconden lo frustrante que puede llegar a ser intentar escribir sobre alguien que, sencillamente, no quiere ser escrito.

Buscando a Rosalía Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra Libros del Kultrum 19,50 €

Ese halo de figura esquiva e inaccesible contrasta con lo que el sociólogo y músico Hans Laguna denomina las 'performances de autenticidad' con las que la artista catalana ha ido salpicando su meteórica carrera. De esa negociación entre elevación y cercanía que Rosalía ha gestionado hasta ahora con éxito incuestionable escribe Laguna en 'Yo siendo yo', un lúcido ensayo sobre las estrategias que siguen las estrellas del pop para presentarse como personas genuinas y próximas sin ceder un ápice de intimidad.

Yo siendo yo Hans Laguna Anagrama 14,90 €

Además, también son novedades:

Desde el jergón Josele Santiago Contra 22 €

El capitán de Los Enemigos se sirve de las canciones del grupo para ordenar sus memorias y urdir una suerte de autobiografía llena de momentos desopilantes, episodios dramáticos, confesiones a cara de perro y suculentas revelaciones sobre las íntimas combustiones que ponen en marcha el motor de la creación artística. Literatura rock de muchos quilates.

'Dickens y Prince. Un tipo de genio muy particular' Nick Hornby Anagrama 19,90 €

Una de las cosas que Charles Dickens y Prince Rogers Nelson tienen en común es que son dos artistas a los Nick Hornby adora. De esa devoción nace este peculiar ensayo en el que el autor de 'Alta fidelidad' conecta con ingenio las vidas de un novelista que triunfó en la Inglaterra victoriana y un músico de Mineápolis que redefinió el pop en los años 80.

'La música indie. Una historia cultural' Chris DeVille Península 21,90 €

DeVille, editor jefe de la web 'Stereogum', dirige su mirada hacia la primera década del milenio para relatar cómo la llamada música 'indie', nacida en los márgenes, pasó a ocupar un espacio central en la cultura pop y transformó las vidas de millones de personas antes de que la era del 'streaming' cambiase nuestros hábitos de consumo para siempre.

Ziggyología. La breve historia de David Bowie y Ziggy Stardust Simon Goddard Ondas del Espacio 24,95 €

Ni un Sant Jordi sin su libro sobre Bowie. Este es de los buenos. Con minuciosidad de obseso, Goddard dedica 350 páginas al mesías alienígena que convirtió al cantante en una superestrella, rastreando todas las influencias que le dieron vida -de Elvis al teatro kabuki- y profundizando en las razones por las que Bowie decidió matarlo en pleno subidón.

Carolina Durante. El secreto del éxito no sé cuál es Manuel Moreno Lengua de Trapo / Círculo de Bellas Artes 17,90 €

De la mano de las canciones del homónimo álbum de debut de Carolina Durante, el escritor, músico, editor y empresario discográfico Manuel Moreno se sumerge en la historia del cuarteto madrileño y trata de averiguar cómo pudo un grupo de guitarras como ellos tener un éxito tan grande en tan poco tiempo y qué han hecho desde entonces para seguir creciendo.

Spandex Joaquín Rodríguez Liburuak 20 €

El bajista y compositor de Los Nikis (hoy en Los Nikis de la Pradera) se estrena como novelista con una rocambolesca historia de venganza protagonizada por el flipadísimo vocalista de una banda de 'hair metal' que tuvo su momento y una antigua fan resentida, todo bañado en un humor costumbrista de escuela Bruguera y una afilada visión del mundo del rock.

Cruce de perras y otros relatos de los ochenta Víctor Coyote Autsaider Cómics 19 €

"Si le llamas Movida, este no es tu libro", dice Víctor Coyote en esta colección de relatos ambientados en el Madrid de los 80 por los que pasean los grupos más notorios de la, ejem, Movida: Dinarama, Derribos Arias, Siniestro Total, Parálisis Permanente, Aviadro Dro, Gabinete Caligari... y, cómo no, Los Coyotes. Entre la nostalgia y la desmitificación.

Cantar sin permiso Toni Castarnado Sílex 25 €

Autor de varios libros sobre la presencia femenina en la música popular, Castarnado mezcla aquí ensayos, entrevistas, críticas y crónicas para repasar el proceso de transformación de la escena musical catalana que en la última década han impulsado decenas de mujeres de distintas generaciones y estilos, de Silvia Pérez Cruz a Lia Kali y del folk al trap.

La banda sonora de nuestras vidas Jude Rogers Libros del Kultrum 22 €

A partir de 12 canciones -de 'Super Trouper' de Abba a 'Buffalo Stance' de Neneh Cherry-, la autora explora el enorme impacto emocional e intelectual que la música pop puede tener en nuestras vidas, ya sea forjando identidades, propiciando acercamientos a otras personas, brindando consuelo o moldeando recuerdos. Un ensayo ameno, riguroso y conmovedor.

Todo lo que necesitas saber sobre el negocio de la música Donald S. Passman Liburuak 28 €

Passman es un veterano abogado especializado en la industria musical que desde su bufete californiano ha asesorado a los más destacados artistas, productores, sellos discográficos y editoriales. Con 11 ediciones en inglés, este libro, repleto de ejemplos reales, se ha convertido en la guía definitiva para moverse con tino en un sector cambiante y feroz.

Pensar y cantar Ian Bostridge Acantilado 16 €

Autor de una celebrada monografía sobre el ciclo 'Winterreise' de Schubert, el tenor inglés Ian Bostridge aprovechó el paréntesis forzado por la pandemia para reflexionar sobre lo que significa cantar hoy y para analizar algunos aspectos de las obras de compositores como Schumann, Ravel, Britten y Janácek a la luz de los problemas del mundo actual.

Nou elogis de l'imparell Edi Pou H&O Editorial 14,50 €

Después de constatar que en la actualidad más del 95% de las canciones más exitosas utilizan el mismo compás binario, el autor, miembro de los grupos Za! y Los Sara Fontan, indaga en las razones por las que la música que escuchamos es cada vez más uniforme y lanza un inspirador alegato en favor de los ritmos impares como forma de desafío y resistencia.

Te querré para siempre Giaae Kwon Libros Cúpula 18,95 €

Más allá de las canciones pegadizas y las vistosas coreografías, el k-pop esconde una trastienda oscura en la que los ídolos pagan un alto precio por su vida de éxito. La autora, hija de la diáspora surcoreana afincada en EEUU, ilumina esos rincones sombríos sin renunciar a su condición de fan de un fenómeno musical convertido en revolución cultural.

El oficio de grabar discos. Conversaciones con Joan Surribas César Prieto Álvarez Efe Eme 21 €

En 1962, Joan Surribas empezó a trabajar como técnico de sonido en La Voz de su Amo, la discográfica más importante de España; seis décadas después, su currículum es una completa enciclopedia de la música popular del siglo XX (de Luis Mariano a Shakira, ha grabado con todo el mundo) que le ha permitido atesorar una colección de anécdotas sin parangón.

Miles Davis. Sketches of Catalonia Pere Pons Enderrock Llibres 21 €

A modo de conmemoración del centenario del nacimiento del revolucionario trompetista y compositor, el periodista Pere Pons pasa revista a las visitas que Davis hizo a ciudades del ámbito lingüístico catalán (Barcelona, Palma, València, Escaldes-Engordany…), al tiempo que glosa su inabarcable figura y reseña tanto su discografía como su filmografía.