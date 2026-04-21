Maria Sempere: "Para las editoriales pequeñas no tiene mucho sentido traducir del castellano al catalán"

Maria Sempere es la responsable de Editorial Les Hores, un sello creado en 2016 dedicado a publicar novelas en catalán, tanto de autores catalanes como de escritores internacionales que no habían sido editados en esta lengua. Su catálogo contiene nuevos talentos, propuestas innovadoras y del siglo XX que han sabido recuperar. A punto de celebrar Sant Jordi, era necesario hablar de libros.

¿La gente lee cada vez menos?

Podríamos decir que la gente lee cada vez menos en papel. Ahora bien, todos leemos mucho, y cada vez más, en otros formatos. No me refiero solo al formato digital, como e-books, quiero decir que leemos de forma más corta y en las redes sociales. La lectura ha cambiado, ha disminuido el tipo de lectura más tradicional, de sentarse, de leer un libro de principio a fin. Pero no es un bajón brutal porque, como digo, está compensado por nuevos tipos de narrativas que están llenando este espacio, como el cómic y la narrativa juvenil.

En los tiempos actuales, ¿nos cuesta más concentrarnos en la lectura?

Hay una tendencia muy clara a leer libros cada vez más cortos, eso sí parece que es bastante transversal. Ha cambiado un poco el tipo de lectura.

Variaré ligeramente la pregunta: ¿la gente lee cada vez menos en catalán?

El porcentaje de lectura en catalán está ahora aproximadamente en un 33%. De siete años hacia aquí, este porcentaje se ha ido incrementando ligeramente, pero está bastante estancado en este tercio de un libro en catalán por cada dos en castellano. Al menos, son las cifras de compra. Esto supone un agravio, sobre todo para las editoriales pequeñas y que publicamos en catalán, ya que las librerías disponen de un espacio limitado y, pasada la novedad de los primeros meses, el libro de fondo que queda en la librería es solo la traducción en castellano, cuando a veces también existía una en catalán. Algunos libreros mantendrán la versión en catalán por decisión propia, pero a menudo solo queda la traducción en castellano. Así que animo a todos los lectores a que pregunten si existe una traducción en lengua catalana, porque a menudo la hay. Lo que pasa es que los libreros tienen un espacio finito y deben decidir qué ponen y qué no.

La lectura ha cambiado, ha disminuido el tipo de lectura más tradicional, de sentarse, de leer un libro de principio a fin

Ya que habla de traducciones, ¿tiene sentido traducir al catalán obras que originalmente son en castellano y de las que podríamos leer la versión original?

Creo que para editoriales independientes, pequeñas, como nosotros, no tiene mucho sentido. Opino que es un valor leer al autor en la lengua original, si eres capaz. Todos preferiríamos leer a autores consolidados en su lengua original, por la riqueza del lenguaje, por las metáforas que se usan, por referentes... Creo que es una gran riqueza poder leer en la lengua original. Sin embargo, sí que hay libros que acaban siendo como grandes libros de fondo o de referencia, que llega un momento en que adquieren universalidad y, entonces, quizás una buena traducción en catalán los puede hacer llegar a otros lectores, que en castellano quizás no llegarían. Me refiero a lectores a los que les es más fácil leer en catalán, o que deciden que solo quieren leer en esta lengua.

¿Con cuántos ejemplares vendidos puede sentirse satisfecho un escritor?

Yo diría que hoy en día, para cualquier escritor, vender más de 2.000 o 3.000 libros ya se puede considerar un buen número, un número suficientemente satisfactorio. Muchos editores con 3.000 ya nos sentiríamos muy satisfechos. Estoy hablando, evidentemente, de editoriales de nuestra dimensión, que publican de 8 a 15 títulos al año. Con estos números nos sentiríamos bastante cómodos.

¿Qué es una casa sin libros?

Una casa sin libros es una casa sin referentes, sin raíces. Vivimos en un entorno social y cultural, formamos parte de una herencia cultural. Los libros nos definen sobre quiénes somos, qué hacemos, cómo pensamos, qué nos interesa, qué nos importa. Aportan estos referentes históricos y culturales, a la vez que permiten encarar reflexiones a las que quizás uno solo no llegaría. La lectura nos abre otras posibilidades, otros mundos, otras reflexiones y nos hace adentrarnos en realidades desconocidas, lo que hace que nos cuestionemos nuestra realidad, que es la que conocemos, pero hay otras. Conocer otras realidades permite ser más flexible, más comprensivo y más rico. Nos hace ampliar los horizontes y no quedarnos en un ámbito tan pequeño.

Una casa sin libros es una casa sin referentes, sin raíces

¿Todo esto gracias a la lectura?

La cultura en general, no solo la lectura, nos enriquece a la hora de ampliar el conocimiento. Nos muestra otras realidades, nos permite tener nuevas ideas, en lugar de quedarnos cerrados en nuestro mundo pequeño. Nos abre a la realidad del mundo, que es muy diversa, plural y enriquecedora.

¿Tira libros cuando ya no caben en casa?

Intento darlos, como todo el mundo, pero desgraciadamente hoy en día es difícil encontrar gente que los acepte. Intento recolocarlos con amigos o conocidos, aunque puntualmente he tirado algunos de los que ya no sabía qué hacer. Guardo los que quiero conservar, que significan algo para mí, pero hay otros que han sido más de entretenimiento y el espacio del que dispongo es finito. Algo hay que hacer con los libros que no sabes dónde poner.

Rufián prefiere llenar TikTok que bibliotecas. No sé si es buena señal.

Yo pienso que no. Pienso que las bibliotecas hacen una gran labor de acercar la cultura y hacerla accesible. Es muy importante que todo el mundo, viva donde viva, provenga de donde provenga, tenga este acceso a la cultura. TikTok es una realidad que existe, muchos jóvenes están volcados en ella y es importante estar ahí. Es un medio que no podemos menospreciar, pero creo que no son intercambiables. TikTok lo veo como una plataforma más de difusión, de mensajes cortos, grandes frases, que pueden estimular ciertos pensamientos, pero según quién monopolice estos pensamientos, pueden ser únicamente grandes proclamas sin reflexión en el trasfondo. La profundidad en la reflexión la encontramos en libros, revistas, libros de ensayo... y en las bibliotecas.

Y Mendoza proponía llamar "Día del Libro" a Sant Jordi.

Sant Jordi es una tradición; llega un punto en que estamos renegando de quiénes somos o de dónde venimos. Nosotros, aunque seamos un país 'light', tenemos una tradición histórica que nos define, que nos configura, así que pienso que podemos seguir llamando día de Sant Jordi al día de Sant Jordi. Con el paso del tiempo todo evoluciona, pero mantener esta tradición —aunque nos lo tomemos desde un punto de vista más cultural y no tanto religioso— es un valor que no debemos perder.

Cuando los libros no caben en casa, intento recolocarlos a amigos o conocidos, aunque puntualmente he tirado algunos con los que ya no sabía qué hacer

¿El día de Sant Jordi tiene que ver con literatura o es otra cosa?

Por Sant Jordi se vende de todo. Hay librerías que tienen un catálogo con vocación literaria más amplia y hay otras que ofrecen otro tipo de literatura. Hay diferentes tipos de lectores y cada lector puede querer leer un tipo de literatura u otro, pero a veces menospreciamos a los lectores, parece que se les diga que aquello es demasiado difícil, que no es para ellos. Yo no lo creo, pienso que la buena literatura puede llegar a todo el mundo y puede enriquecer mucho. Así que pienso que por Sant Jordi se vende de todo porque hay muchos lectores y, al fin y al cabo, es importante que quien no lee empiece a leer; ese primer libro lo llevará a un segundo, a un tercero y a un cuarto, lo importante es que lea. El principal reto que tenemos en la sociedad actual es incrementar los índices de lectura de libros algo más profundos, porque es lo que nos aporta esta riqueza y esta capacidad crítica.

¿Hace la escuela lo suficiente por la lectura?

Hay diferentes iniciativas de promocionar lo que sería la biblioteca escolar e intentar introducir cada vez más en las escuelas la lectura, pero pienso que debería estar más presente y vehicular más la formación de los alumnos. Es en la escuela donde se adquieren los primeros hábitos vitales, y el hábito lector debe estar muy integrado allí.