Una selección de libros infantiles y juveniles para este Sant Jordi

Dejar la infancia atrás y entrar en la adolescencia supone, entre otras cosas, zambullirse en el reino de las emociones. Y los libros –en este caso, dos novelas gráficas ideales para regalar en Sant Jordi– pueden ser grandes aliados para hacer este camino en compañía.

Raina Telgemeier es la creadora de '¡Sonríe!', 'Hermanas' y 'Coraje', tres cómics autobiográficos basados en su infancia que han sido número uno en ventas de 'The New York Times' y han sido reconocidos con los premios Eisner, los llamados Oscar del cómic. En su último volumen, 'El club de los dibujantes', la autora estadounidense nos presenta a cuatro chavales de instituto que se unen para poner su creatividad al servicio de la aventura. Telgemeier pone en el centro de la narración no solo a los niños y los adolescentes, sino también sus sentimientos, miedos y contradicciones.

El club de los dibujantes Raina Telgemeier y Scott McCloud Maeva 19,90 €

Émilie Tronche es una animadora y guionista francesa. Su personaje estrella, Samuel, nació como un corto autoproducido y compartido en redes en 2020 que dio origen a la exitosa serie web 'Samuel', todo un fenómeno generacional. Editado por Salamandra, 'El libro de Samuel' presenta a los jóvenes lectores al protagonista, un chaval de 10 años que rehúye hablar de sus problemas y prefiere esconderlos en su diario. En esas páginas, relata el final de la infancia antes de entrar al instituto y las primeras emociones adolescentes: amistad, celos, primer amor, duelo, sus gustos musicales o su pasión por el baile.

El libro de Samuel / El diari d’en Samuel Émilie Tronche Salamandra Graphic 24,95 €

Además, entre las novedades de literatura infantil y juvenil, los pequeños lectores pueden encontrar:

La memoria de las bicicletas Josan Hatero Mosteiro y Mikel Valverde SM 12,50 €

El Premio SM El Barco de Vapor, recién salido del horno, pone en valor las vacaciones en el pueblo. Martín tiene 11 años y está enfurruñado: este verano no habrá playa, porque no hay dinero, y pasará dos meses en Corvo Blanco, Galicia, con su madre, mientras su padre trabaja en Zaragoza. Pero quizá no es tan mal plan.

El jardín de los balones perdidos Lola Llatas Edelvives 11,59 €

Cuando un balón desaparece tras una verja, comienza una historia con ternura, humor y misterio, ideal a partir de 8 años y ganadora del Premio Ala Delta de literatura infantil. Dotado con el don de hablar con objetos, el protagonista hace lo que nadie se atreve: entrar en el jardín prohibido y cambiar la vida de quienes lo rodean.

El misterio del córner más largo del mundo / El misteri del córner més llarg del món Roberto Santiago SM / Cruïlla 12,95 €

El libro 29 de 'Los Futbolísimos' habla de los peligros que tiene la violencia en el fútbol (sobre todo, si viene de padres y madres) y de la importancia del juego limpio. La acción se sitúa en un partido que termina en huelga por parte de los chavales, que se niegan a darle al balón hasta que los adultos pidan perdón.

Las pioneras del mar / Les pioneres del mar Silvia Diez y Elisabet Agea Alba 18,50 €

Disfrazada de hombre para pasar por asistente de un científico, la campesina Jeanne Barret se embarcó en una expedición que la convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en el siglo XVIII. Es una de las protagonistas de este libro que rescata a pioneras del mar para inculcar las profesiones científicas entre las niñas.

Todo sobre los robots Andrea Erne y Markus Humbach Blume 18,90 €

Qué es un robot, cómo funciona y qué utilidades tienen son tres de las preguntas que responde este libro para pequeños curiosos que terminarán sabiendo por ejemplo, qué tipo de robots se usan en los hospitales o cómo aprenden a pensar. Un libro de conocimientos básicos que contiene dibujos detallados y textos sencillos.

La cuarta vida de Blanca Cuervo Alba Quintas Garciandia SM 12,50 €

Este 'thriller' se ha llevado el Premio SM Gran Angular por retratar la realidad de una juventud para la que "soñar con el futuro resulta difícil". El inspector Ramos empieza fuerte en su nuevo destino: investigará la desaparición de Blanca Cuervo, una chica que cree que todo el mundo tiene siete vidas. La cuarta es la de las mentiras.

Nara Mónica Rodríguez Edelvives 13,30 €

Ambientada en el verano de 1938, en plena Guerra Civil, la pequeña Nara se refugia en el bosque mientras busca a su hermano desaparecido. El encuentro con un soldado herido y los versos de un misterioso libro cambiarán su destino. Para mayores de 14, es el Premio Alandar de literatura juvenil.

Louis Braille / Louis Braille María Isabel Sánchez Vegara y Ana Albero Alba 16 €

Un nuevo título de la colección Pequeño & Grande. A los 3 años, Louis Braille se dañó uno de los ojos con el punzón que utilizaba su padre para perforar el cuero. El ojo se infectó y a los 5 años perdió por completo la visión. Con el paso de los años, fue educador e inventor del sistema de lectoescritura táctil para personas ciegas.

En un pueblito azul donde no pasaba nada Martín Badia Lumen 17,95 €

Un nuevo relato de Martín Badia sobre amistad, tolerancia y el miedo que nos da lo desconocido. Narra la llegada de un extraño, vestido de naranja y rojo, a una aldea donde todo es azul. El hombre se sienta a mirar las estrellas y la gente murmura hasta que descubre que al extraño también le gusta dar de comer a los patos.

Voy muy liado / Tinc molta feina Oliver Jeffers Andana 16,50 €

Hoy es el cumpleaños de Bridget y solo tiene un deseo: celebrarlo con sus amigos. Pero todos tienen la agenda llena. ¿Tendrá que soplar las velas sola? Con su humor absurdo y su inconfundible estilo, Oliver Jeffers crea una fábula moderna sobre la epidemia de la prisa constante. Una historia que invita a frenar en seco.

La mirada indiscreta Àngel Burgas Bambú 11,90 €

Una historia para más de 14 años que disecciona los límites de la curiosidad. Desde que heredó de sus padres la casa de verano, Ramón pasa allí todos los fines de semana, y dedica horas a mirar desde la terraza y describir en una libreta a los personajes que pasean. Un juego aparentemente inocente con una cara oscura.

¡La paz es posible! Rebecca June y Émile Gleason Nöpp 17,50 €

Guía para pequeños pacifistas (a partir de 8 años) con la que descubrir que la paz se construye paso a paso: cuidando de la comunidad, protegiendo el planeta, celebrando la diversidad y dando espacio a la creatividad. Un libro luminoso, alegre y profundamente humano para todos los que sueñan con un mundo mejor.

La tormenta arcoíris / La tempestairisada Pedro Mañas y David Sierra Listón Destino / Estrella Polar 11,35 €

Continúa la saga de la joven bruja Anna Kadabra, esta vez bajo una lluvia que no da respiro. Hasta la mansión encantada tiene goteras, obligando a los aprendices a buscar otro cuartel general. Harta del mal tiempo, decide invocar la primavera por su cuenta. Pero abusar de la magia egoístamente tiene un precio.

Noticias relacionadas

Me llaman Caperucita Demelsa Hernández y Chus Aguirre Cáprica 17,90 €

Un álbum que reescribe el cuento clásico para invitar a niñas y niños a pensar sin estereotipos, cuestionar lo que damos por hecho y elegir su camino. Un cuento para leer y conversar con una Caperucita que viste pantalones. Un texto para fomentar el pensamiento crítico y abrir conversaciones entre adultos y pequeños.