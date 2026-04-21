Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor

A Guillem Martorell Bonnín siempre le ha gustado dibujar mapas, cómics, historietas… y desde hace un tiempo también escribe diarios personales. Esas dos aficiones le han convertido, a sus once años, en el más que joven autor de Guillem, quin desastre de vida, un divertido libro ilustrado que acaba de publicar Espelma Edicions y que podría ser el inicio de una serie.

Guillem Martorell Bonnín posa con su libro. / Guillem Martorell Mir

Guillem, quin desastre de vida habla de todo lo que tiene que ver con este precoz autor de Santa Margalida, que está cursando 6º de Primaria en el colegio Eleonor Bosch, aficionado al baloncesto, al fútbol y al que también le gusta jugar con la consola, entre otras muchas cosas. Al estilo de su admirado Jeff Kinney con Diario de Greg, el libro de Martorell Bonnín abarca todo un curso escolar, en el que va contando historias que realmente ha vivido y otras inventadas, todas ellas impregnadas de humor.

El origen de este libro está en una libreta que Guillem se compró y en la que empezó a escribir cosas de las que le pasaban cada día. Era la primavera de 2024, recuerda. “Después llegó el verano, y yo ya había escrito mucho y creía que me merecía un descanso, así que me dije descansaré, iré un poco a la piscina o a la playa y ya veremos… No volví a escribir en todo el verano, pero en septiembre, que cumplo años, una amiga mía me regaló un diario y empecé a escribir todo lo que me pasaba cada día y así hasta llegar a escribir cinco libros, cada uno con casi 90 páginas”, relata. Iba a un ritmo de unas tres páginas diarias. Más adelante fue añadiendo otras historias inventadas, mientras plasmaba lo escrito en dibujos para que se entendieran mejor.

Páginas interiores del libro, publicado por Espelma Edicions. / .

Su padre, Guillem Martorell Mir, le mostró el material a Tomeu Simó, responsable de Espelma Edicions, quien vio claro que todo aquello podría transformarse en este diario ilustrado. A partir de ahí, empezaron a digitalizar los dibujos, a ponerles color (porque a Guillem le gusta dibujar con lápiz y en blanco y negro) y a seleccionar los textos. Esa tarea no fue fácil. “Me ha costado mucho, la verdad. Había algunas historias que me gustaban mucho, pero no se podían poner porque era difícil dibujarlas, no sabía cómo o cuando las dibujaba me salían mal…”, explica el joven autor.

Con el libro ya editado, Guillem dice que ha sentido “una emoción supergrande” y lo ha llevado a su colegio para enseñarlo a sus compañeros y profesores. “Mucha gente se lo ha acabado ya, dicen que les ha gustado, que se lo han pasado muy bien y que se lo han leído del tirón”, comenta sobre las valoraciones que ha recibido.

En los últimos días ha presentado el libro en Santa Margalida y en Campanet, los pueblos de sus padres. “Los amigos me han dado la enhorabuena, incluso hay niños a los que no conozco mucho que vinieron a la presentación y me han felicitado y me he puesto muy contento”, admite Guillem.

Como otros niños de su edad, Martorell Bonnín va a la escuela, juega con los amigos, hace deporte, tiene sus ratos de pantallas… Pero también escribe y dibuja. “El momento en que me gusta más escribir sería la noche, porque es cuando me pega el golpe de inspiración. Es cuando me va mejor porque tengo un buen ratito, me voy a la cama pronto y me pongo a escribir historietas”, comenta.

Cuando escribió este libro contaba con diez años. Ahora, con uno más, sigue escribiendo y tiene contenido para un segundo y tercer volumen, con nuevas historietas, en un caso de las que suceden durante las vacaciones de verano y otro relacionado con la venta de papeletas para el viaje de fin de curso.