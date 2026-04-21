Estos son los conciertos en directo que habrá durante la Diada de Sant Jordi

Tan solo quedan dos días para la Diada de Sant Jordi, patrón de Catalunya y Aragón. Los elementos centrales que envuelven este día son el libro y la rosa, y la ciudad de Barcelona suele ser el epicentro de esta celebración.

Es precisamente en la capital catalana donde se estrena una nueva edición del Sant Jordi Musical. Y es que la Antiga Fàbrica de Estrella Damm se convertirá, una vez más, en el escenario para más de 20 conciertos durante nueve horas ininterrumpidas.

Según información facilitada por la cervecera, esta edición coincidirá también con la celebración de su 150 aniversario.

Grupos de toda la vida y nuevas voces

Los conciertos empezarán al mediodía y se alargarán durante toda la tarde. La fábrica recibirá a cabezas de cartel de grupos catalanes como Buhos, La Pegatina, 31 FAM o Els Amics de les Arts. También asistirán otros artistas solistas como Macaco, Maria Jaume, Triquell, Lil Dami o Pastora.

Este acontecimiento también dará la oportunidad para descubrir nuevas voces que se están dando un lugar en el panorama musical actual, como Ven’nus, Griso, Ceaxe, Juls, Eva Fort, Júlia Blum, Leyre Estruch o Naina.

Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls o El Pony Pisador también acabarán de completar la programación musical de este día.

Una oportunidad para conocer a tus artistas favoritos

También en la Antigua Fábrica, los asistentes podrán encontrarse con sus artistas favoritos en las firmas de discos. A parte de los artistas que actuarán en el recinto, también participarán en la firma otros músicos invitados como La Fúmiga, Flashy Ice Cream, Dorian, Mama Dousha, Paula Mattheus o Martí Melcion.

La música también irá acompañada de la gastronomía a cargo de ’foodrucks’ locales, con una selección de propuestas para todos los gustos, incluyendo opciones veganas y sin gluten.

No todo será cerveza

Además, la Antiga Fàbrica de Estrella Damm también colabora con diversas entidades sociales para la venta de rosas -ya sean naturales o artesanales-, libros de segunda mano, y otros objetos inspirados en la Diada de Sant Jordi.

Los beneficios se destinarán al Programa de Extrema Vulnerabilidad de la Cruz Roja, que apoya a personas sin hogar, personas mayores que sufren soledad no deseada y personas en situación de desempleo.

Acceso gratuito

La cervecera impulsa también una recogida de libros para la campaña Recicla Cultura, cuyos beneficios se destinarán a proyectos educativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

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El acceso al recinto es gratuito, aunque el aforo es limitado al tratarse de un recinto cerrado. En la página web oficial de Estrella Damm se puede encontrar toda la información sobre la programación de los conciertos y cómo llegar hasta allí.