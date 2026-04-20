Floristas y libreros preparan un Sant Jordi con más efectivos policiales que en 2025

El Gremi de Floristes y el de Llibreters de Catalunya preparan la jornada de Sant Jordi del próximo jueves 23 de abril con más efectivos policiales de la Guardia Urbana que en 2025 y adaptan la celebración a nuevos espacios en la ciudad de Barcelona. En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Liceu para presentar el día, el intendente de la Guardia Urbana de Barcelona, Diego Calero, ha explicado que el dispositivo policial contará con más "equipos específicos" que el año pasado para, entre otros, cerrar las paradas que no tengan licencia de venta en la calle y que no atenderán a otras solicitudes durante el día.

El dispositivo de seguridad estará formado por 227 agentes de la Guardia Urbana y 207 auxiliares (frente a los 180 y 175, respectivamente, el año pasado) y, para facilitar la movilidad en las zonas comerciales, el Aerobús Barcelona, que tiene de destino el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat y normalmente sale de plaza Catalunya, ha sido reubicado a plaza Universitat durante el 23 de abril.

Las obras en las Ramblas son el motivo por el cual plaza Catalunya albergará las paradas de floristas de las Ramblas, mientras que las librerías han sido trasladadas al Portal de l'Àngel, plaza Nova y plaza de la Catedral hasta Via Laietana.

Este nuevo despliegue de efectivos va en línea con una petición del Gremi de Floristes de Catalunya, que reivindican "reducir a unas 2.500 o 3.000" las paradas de flores en la ciudad de Barcelona, según ha explicado su presidente.

Esta petición va en línea con las demandas del Gremi de Floristes de Catalunya, que reivindican también "reducir a unas 2.500 o 3.000" paradas de flores por la ciudad de Barcelona, según el presidente del gremio, Joan Guillén, que ha destacado que en los últimos 10 años el número de floristerías en la capital catalana ha tenido "una caída del 25 %".

"Pedimos un control, porque la capitalización (de la venta de flores) sea en un nuestro sector profesional, que está vendiendo cada vez menos, porque se asalta a todo este sistema en compras directas. Tenemos que intentar de alguna manera eliminar la parada ilegal", ha destacado Guillén sobre las peticiones del gremio.

Más espacio para los libros

Las librerías de Barcelona sumarán un total de 364 paradas, repartidas por doce espacios de siete distritos de la capital catalana, así como 130 paradas que se montarán en frente de cada librería. Por otro lado, los tramos de paseo de Sant Joan y Lluís Companys aumentarán y contarán especialmente con literatura infantil, juvenil y familiar y cómic.

Eric del Arco, el presidente del Gremi de Llibreters de Catalunya, asimismo, ha destacado el valor de la celebración de Sant Jordi por todo el territorio catalán: "Tenemos tendencia a centralizarlo en Barcelona, pero todo Cataluña se suma a una fiesta".

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En esta línea, Girona instalará sus librerías en la avenida Sant Francesc, Vic en la plaza Major y Manresa en el paseo Pere III. Lleida concentrará las paradas en la Rambla de Ferran y la avenida de Francesc Macià y Tarragona lo hará en la rambla de Tarragona y la plaza del Mercadal.