Las mejores novelas negras para regalar en Sant Jordi 2026

Si existe algo parecido a una nueva Escuela Barcelona de novela negra, no hay duda de que Carlos Zanón y Víctor del Árbol son dos de sus más insignes representantes. Dos autores a los que, cada uno a su manera, se les queda pequeño el terreno de juego tradicional de la novela delincuencial barcelonesa y abren nuevos caminos, autovías incluso, por los que llegar a nuevos rincones tanto geográficos como emocionales.

Las buenas intenciones Víctor del Árbol Destino 21,90 €

Del Árbol, toda una celebridad en Francia, estrenó el año con 'Las buenas intenciones' (Destino), novela con la que cierra su trilogía del sicario sin nombre entre andanadas de corrupción urbanística, negocios eclesiásticos de catadura moral más que discutible e investigaciones periodísticas que recuerdan a los años más turbios de la crónica negra española. Un título que, junto a 'Nadie en esta tierra' y 'El tiempo de las ferias', corona al barcelonés como espeleólogo del thriller humanista y existencial.

Objetos perdidos Carlos Zanón Salamandra 22 €

Zanón, por su parte, nunca ha sido un autor de género puro, y tampoco lo es en 'Objetos perdidos' (Salamandra), su estupendo reencuentro con la Barcelona periférica y aparentemente mundana tras aquella escapada músico-romántica que fue ‘Love Song’. Acompañado por Álex Gual, un abogado con serios problemas de adicción al que no le importaría demasiado desaparecer, el novelista evoca sucesos recientes mientras tropieza con turbios habitantes del lumpen, se enreda en historias amorosas poco o nada convenientes y sigue la pista de un jugador de rugby inglés al que parece haber engullido la ciudad.

Además, otras novedades:

'Asesinato en el molino del Cura' Arantza Portabales Lumen 20, 80 €

Loeiro, 1984. Una salvaje matanza y un ajuste de cuentas que queda congelado en el tiempo. Arantza Portabales, reina de la nueva ola de la novela negra gallega, regresa a sus dominios con un escalofriante caso y una nueva investigación pilotada por la ahora detective Iria Santaclara y el comisario jubilado César Araujo. Una novela atravesada por un siniestro pacto de silencio.

'Les parts vermelles' Maggie Nelson L’Altra Editorial 20 €

No es estrictamente una novela negra, pero se lee como tal. En ‘Les parts vermelles’, la novelista y ensayista estadounidense reinventa la manera de explicar y abordar desde múltiples frentes un crimen mientras relata la escalofriante historia de su tía materna, raptada y asesinada cuando se disponía a anunciar a sus padres que se iba a casar.

'No hi ha pitjor fúria a l’infern' Charles Williams Clandestina 22 €

Tercero en discordia de esa Santísima Trinidad que completan David Goodis y Jim Thompson, el autor de ‘Calma total’ coronó la cultura pulp con esta deliciosa historia de vendedores de coches vivalavirgen, ladrones de bancos y mujeres explosivas. Amor, sexo y dinero en un clásico de culto de la novela negra norteamericana rescatado en la colección Crims.cat de Clandestina.

'La fugida' Jim Thompson La Segona Perifèria 18,90 €

El maestro, en plena forma. Jim Thompson, kilómetro cero de casi todo, publicó en 1958 esta novela sobre atracos que salen bien y traiciones que salen aún mejor. El problema, lo sabe bien Doc McCoy, es cómo poner tierra de por medio sin que la cosa acabe en baño de sangre. Sin piedad ni pausa, otro ejemplo de por qué el autor de ‘1280 almas’ es el favorito de Stephen King y el hilo conductor de la reciente ‘The Lowdown’.

'El amo' Santiago Díaz Alfaguara 20,90 €

El escritor madrileño retoma las andanzas de Jotadé Cortés, el único policía gitano de su comisaría, con una segunda novela salpicada de cadáveres, jóvenes desaparecidos y madres secuestradas y asesinadas tras ser obligadas a dar a luz. Un caso espeluznante que acabará afectando a la vida personal del malhablado policía.

'Las islas negras, una trilogía canaria' Alexis Ravelo Siruela 26,50 €

Fallecido de forma inesperada en enero de 2023, Alexis Ravelo reaparece también por sorpresa con este volumen que, por primera vez, reúne ‘La ceguera del cangrejo’, ‘Un tío con una bolsa en la cabeza’ y ‘Los nombres prestados’, las tres novelas que consagraron al canario como pieza clave de la novela negra en español y cartógrafo criminal de Las Palmas de Gran Canaria.

'El fraude es el futuro' Petros Márkaris Tusquets 19,90 €

Vuelve Petros Márkaris y vuelve también Kostas Jaritos, embarcados ambos en un pulso con la actualidad a través de una historia que cruza fraude arqueológico e inteligencia artificial. Nueva entrega, la número 17 ya, de una serie legendaria con la que el escritor ateniense desmenuza como nadie los desmanes sociales y políticos de su tiempo.

'Les ombres que ens acompanyen' Cesc Cornet Columna 22,90 €

Un accidente de tráfico en Bilbao, una presentadora de televisión desaparecida y un cadáver en la casa de un prestigioso cirujano. Tres casos sin conexión aparente acaban colisionando de forma brutal en este thriller que, a caballo entre Barcelona y Vizcaya, cruza investigaciones de los Mossos y la Ertzaintza con ímpetu cinematográfico y suspense frenético.

Amor sicario Yasmina Khadra Alianza 22,50 €

Un año después de recibir el Premio Pepe Carvalho en el festival BCNegra, el veterano escritor argelino regresa al género negro con una historia de amor basada en hechos reales y ambientada en la mexicana Ciudad Juárez, dramáticamente conocida por los múltiples e impunes femenicidios y donde reina la brutal violencia de los cárteles.

Las sombras de la noche Eva Björg Ægisdottír Principal Noir 21,95 €

Propuesta para los incondicionales del gélido ‘noir’ nórdico. Esta tercera entrega de la premiada serie ‘Islandia Prohibida’ de esta socióloga y criminóloga se inicia con un incendio provocado en el que un joven muere en la habitación de su casa. Investiga el caso la agente Elma, que descubrirá que no se trata de un crimen aislado.

Mantis Francisco Bescós Reservoir Books 20,90 €

El asturiano, padre de una niña con parálisis cerebral, homenajea a su hija en la figura de su nueva protagonista, a la que llaman Mantis por las secuelas físicas de la misma afección. Estas no le impiden investigar la muerte de su hermano en su trabajo, en un páramo en la Alcarria. Aislada en el interior de un edificio deberá luchar por sobrevivir.

El discípulo del diablo Shiro Hamao Satori 19 €

Shiro Hamao (1896-1935) heredó el título de vizconde y abrazó la escritura tras cuatro años como fiscal de Tokio. Su trabajo como investigador de las raíces psicológicas del crimen le avaló para alzarse en solo seis años con otro ‘título’, el de padre de la novela negra japonesa. Este volumen reúne dos de sus inquietantes relatos criminales.

El pacto J. D. Barker Destino 22,90 €

El superventas estadounidense, que firmará en su primer Sant Jordi en Barcelona, se decanta por el terror en su nuevo ‘thriller’, que se remonta a las historias de adolescentes de los años 80. El autor de la serie ‘El cuarto mono’ apuesta por trasladarlos a una isla heredada en New Castle donde el grupo de amigos vivirá una pesadilla. Barker firma también, en RBA, junto a James Patterson, otra historia de misterio: ‘La escritora’.

Los malos muertos Elisabeth Anglarill Siruela 21,95 €

Intrigante debut de la periodista televisiva, que lleva al lector hasta las ruinas grecoromanas de Empúries (Girona). Entre ellas, en 2012, hallan los restos de un cadáver. Su origen conectará con el expolio arqueológico que un siglo antes descubrió allí un joven arquitecto y con el pasado familiar de una joven policía en el presente.

Un caso de ratones y asesinato Sally Smith Ático de los libros 20,95 €

Un ‘cozy crime’ en toda regla: un abogado y consejero del rey (como la propia autora) que se mete a detective aficionado, Gabriel Ward, un juez del Supremo asesinado con un cuchillo de trinchar carne, y un misterio a lo Agatha Christie aliñado con humor británico. Todo ambientado en 1901, en el Inner Temple, el histórico corazón del mundo jurídico londinense.

El secreto de Victor Black Alexandre Escrivà Alfaguara 20,90 €

A San Francisco, donde en 2017 un asesino en serie mata dejando varias mantis religiosas sobre el cadáver de la víctima, viaja esta tercera intriga protagonizada por William Parker. Su creador, un valenciano que tras una premiada carrera en orquestas como la Joven Nacional de España y, ahora, en la Banda Municipal de Barcelona, soñaba con ser escritor.

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Los crímenes del bosque / El crims del bosc rovellat Anders de la Motte Planeta / Columna 22,90 €

Llegado de la gélida Suecia, De la Motte presenta el tercer caso de la inspectora Leo Asker y su Unidad de Casos Perdidos. Esta vez investiga el el asesinato de una mujer diez años antes con un ritual que parece remontarse a la leyenda milenaria sobre una joven sacrificada y enterrada en el bosque.