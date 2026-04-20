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DÍA DEL LIBRO

Los mejores libros sobre Barcelona para Sant Jordi 2026: el año de Gaudí y Cerdà

Representación de La Pasión de Cristo en la fachada de la Passió de la Sagrada Familia, durante la Semana Santa

Representación de La Pasión de Cristo en la fachada de la Passió de la Sagrada Familia, durante la Semana Santa / Marc Asensio

Ernest Alós

Ernest Alós

Barcelona
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Antoni Gaudí. Vida i obra

Armand Puig

Pòrtic / Arpa

22,90 €

El Año Cerdà (150º aniversario de su nacimiento) palidece ante el pleno gaudiniano de 2026, con el centenario de la muerte del arquitecto y la coronación, con bendición papal, de la torre central de la Sagrada Família. La biografía más reciente, ahora reeditada, es la de Armand Puig, que subraya el componente confesional de su obra, depurado de teorías místicas alucinadas.

Gaudí. La Sagrada Família y el éxtasis / Gaudí. La Sagrada Família i l'èxtasi

Agustín Comotto y Salva Rubio

Comanegra

19,50 €

Las novedades más estrictamente nuevas que acompañan al Año Gaudí son gráficas. En esta, el dibujante Agustín Comotto y el guionista Salva Rubio unen imaginación y biografía en un híbrido de cómic y libro ilustrado.

Gaudí. El soñador de Barcelona

Max Vento

Bruguera

25,95 €

La segunda aportación al Año Gaudí en el campo del cómic es una novela gráfica, una biografía narrativamente más convencional, en la que el dibujante Max Vento recorre cronológicamente la vida del arquitecto.

Antoni Gaudí. Una biografia

Gijs van Hensbergen

Taurus / La Campana

23,90 €

Reedición de la primera gran biografía (pero dos décadas anterior a la de Armand Puig) de Antoni Gaudí, con el foco puesto en su encaje como genio singular pero no tan aislado en el marco de la arquitectura moderna.

Teoria Cerdà

Francesc Magrinyà

UPC

29 €

El ingeniero (y, por lo tanto, colega de profesión de Ildefons Cerdà) analiza cómo el creador del Eixample barcelonés entendió, hace siglo y medio, la urbanización como un proyecto racional con bases científicas y sociales.

Les batalles de Barcelona

Jordi Amat

Edicions 62

19,90 €

Jordi Amat critica el modelo de progreso de Barcelona construido a partir de los Juegos Olímpicos (frente a la ciudad socialmente contestataria de los 70 y los 80), y aún más: la falta de modelo para la capital del procés.

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VV.AA.

Ajuntament de Barcelona

25 €

Sandra Bestraten, Emili Hormias y Jaime Pérez repasan la evolución de la vivienda social a través de la transformación que implantó en un espacio rural la industria y el modelo de las Casas Baratas hasta la creación de un nuevo barrio.

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