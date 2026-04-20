Los mejores libros sobre educación para compartir este Sant Jordi

¿Es la adolescencia tan fiera como la pintan? La orientadora y docente Sonia López Iglesias, madre de dos adolescentes y con 30 años de experiencia acompañando familias, está empeñada en demostrar que es llevadera, pero, eso sí, hay que entrenar la paciencia y la empatía con recetas básicas como las que ofrece en 'Cuando la adolescencia duele', una de las recomendaciones para este Sant Jordi.

Cuando la adolescencia duele Sonia López Iglesias Destino 18,90 €

Quizá algunos de sus consejos también les sirven a los lectores de 'Madres quemadas', donde la profesora Diana Al Azem explica por qué surge el 'burnout materno' y cómo despertar de «ese sueño imposible de ser la mejor madre del mundo» y aprender a criar "sin arder en silencio".

Madres quemadas Diana Al Azem Plataforma 20 €

Además, entre las novedades sobre educación, encontramos:

Acabar con la batalla por el control Neil D. Brown Alba 22,50 €

El experto en terapia familiar, echa un cable a todos los progenitores que con frecuencia pelean con sus hijos por cosas sencillas, como que hagan los deberes. ¿Mi adolescente es un caso perdido? ¿Soy un mal padre? La respuesta es no.

Contra la tiranía del like Jordi Nomen Arpa 19,90 €

Sin demonizar la tecnología, el autor de 'El niño filósofo' y divulgador de referencia –lleva 38 años como profesor de Filosofía y Ciencias Sociales– ofrece una guía para progenitores y educadores de adolescentes hiperconectados.

Temps per a l’escola Coral Regí, Montse Jiménez y Carme Ortoll Rosa dels Vents 16 €

¿Qué está pasando en las aulas catalanas? Para responder a esta pregunta, las autoras analizan las cuestiones del día a día, desde la inclusión hasta la formación del profesorado, pasando por el valor de la lengua y el papel de la familia.

Las pruebas en educación Luis Lizasoain (coordinador) Narcea 25 €

Reputados investigadores explican, con evidencias, qué funciona y qué no en las aulas. Un libro sobre políticas y prácticas educativas que está dirigido a docentes, equipos directivos y responsables de sistemas educativos.

Filosofía para desconfiados David Pastor Vico Ariel 17,95 €

Cada libro del filósofo y divulgador es un acontecimiento. Tras ‘Era de idiotas’, nos presenta un ensayo que, una vez más, reivindica el nosotros frente al yo. También enseña a las familias usar las redes con los ojos del escepticismo.

Ahuyenta tus fantasmas María Luisa Ferrerós Bold Letters 18,95 €

Ante el desconocimiento de muchos adolescentes sobre la salud emocional y psicológica, la autora pide a familias y escuelas que enseñen a filtrar lo que se ve en las redes. Con información sobre ansiedad, miedo, fobias y obsesiones.

Los niños no se educan solos Daniel López Ortega Plataforma 19,50 €

El divulgador y profesor en un colegio Montessori recoge vivencias del aula para mostrar que cada niño es único y que, en educación, no hay una sola receta. Las etiquetas no definen, pero sin ellas, a veces, la ayuda no llega al escolar.

Salvar a Sócrates Eduardo Infante Ariel 18,90 €

El autor de 'Filosofía en la calle', un atípico profesor de Filosofía de Gijón, bebe del mismo maestro que el Merlí televisivo: Sócrates. Ahora publica una novela donde dos adolescentes deben salvar al pensador para rescatar la democracia.

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La Tribu del Respeto Lucía Galán Bertrand Timun Mas Infantil 14,95 €

El subtítulo del nuevo libro de la popular pediatra lo dice todo: 'Un cuento para luchar contra el bullying'. En él nos presenta a Lola y Toni, dos niños que van al mismo cole y que un día ven cómo una burla puede crear un gran malestar.