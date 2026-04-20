Los mejores 20 cómics recomendados para Sant Jordi 2026

Se mantenga más o menos fiel al original, cuando un autor de cómic decide trasladar a la viñeta una novela raro es el caso en que no ambicione dejar su propia huella como artista y construir una obra con vida propia. Tres adaptaciones coinciden en este Sant Jordi.

Jean-Christophe Deveney, PMGL y Misato Morita bordan su versión de nueve relatos de Murakami en 'El séptimo hombre y otros cuentos', una cuidada edición y un estilo que le va como un guante al onírico y surrealista universo literario del japonés, plagado de silencios y melancolía y temas como el deseo, la soledad y la identidad.

Murakami. El séptimo hombre y otros cuentos / El setè home i altres contes Jean-Christophe Deveney, PMGL y Misato Morit Planeta Cómic / Empúries 45 €

Vuelve también el maestro de la erótica, Milo Manara.El italiano completa con un segundo volumen su mirada sobre ‘El nombre de la rosa’ y retoma el célebre ‘thriller’ medieval de Umberto Eco precisamente en la escena más sensual de la dramática historia.

El nombre de la rosa 2 / El nom de la rosa 2 Milo Manara Lumen / Norma 21,90 €

Por su parte, Rayco Pulido rescata al canario Claudio de la Torre y su claustrofóbico relato sobre la letal epidemia de cólera que en 1851 devastó y confinó Las Palmas de Gran Canaria.

Saquen sus muertos Rayco Pulido Astiberri 18 €

Además, entre las novedades de este Sant Jordi:

Dos mujeres desnudas Luz Reservoir Books 24,90 €

El dibujante francés quería compartir sus angustias y su "ansiedad por el auge de la extrema derecha" en el mundo. Luz, que sobrevivió al atentado islamista contra ‘Charlie Hebdo’, regresa con un cómic brillante en el que rescata la memoria del cuadro del expresionista alemán Otto Mueller que da título al cómic. Los nazis lo expoliaron y exhibieron en la insólita "exposición del odio" ‘Arte degenerado’ de 1937, donde reunieron obras que según Hitler había que prohibir.

Max Fridman. Los primos Meyer Vittorio Giardino Norma 32 €

Nueva aventura de Max Fridman, el emblemático espía creado por Giardino, en la Austria de 1938 anexionada por el Tercer Reich, donde los judíos empiezan a sufrir el ascenso de Hitler. El italiano, que tan bien retrató la Guerra Civil en ‘¡No pasarán!’, detalla aquí el terror nazi al tiempo que su aventurero ayuda a huir a sus primos judíos.

El señor Búho y el País de los muertos David B. Salamandra Graphic 27,95 €

El autor del autobiográfico ‘Epiléptico. El ascenso del Gran Mal’ lleva de la mano al lector en un viaje por el más allá junto a la protagonista, inspirada en su expareja, fallecida de cáncer. David B. imagina un Inframundo inquietante y caótico, gráficamente magistral, lleno de muertos pero también de algunos vivos que, como Marie, huyen de un letal cancerbero.

La razón de todo 1 David Ramírez ¡Caramba! 22 €

El dibujante catalán ‘vuelve a las andadas’ con su estilo honesto y personal, siempre con humor, incluso en malos momentos, como cuando relató su experiencia y la de su pareja con el covid en ‘COnviVIenDo 19 días’. Aquí, en una primera entrega, se interroga sobre por qué hace lo que hace, es decir, dibujar cómics, e invita al lector a acompañarle en un viaje a su interior, a su pasado y su cotidianidad a través de anécdotas, recuerdos y sentimientos.

Anatomía de un esqueleto / Caridad del Río Pep Brocal Astiberri / Garbuix Books 28 / 23,95 €

portada Caridad

Pep Brocal llega a Sant Jordi con doblete. En ‘Anatomía de un esqueleto’ echa mano del humor para seguir la pista del esqueleto de un dibujante de cómics que murió arrollado en el metro. Sus ‘huesos’ saltan por los tejados buscando la obra maestra que no llegó a terminar ayudado de su gato, una becaria, el espíritu de Kafka y la propia Muerte. En ‘Caridad del Río’ (también en catalán), en cambio, cuenta ‘verdades, medias verdades y mentiras’ sobre la alargada sombra de la madre del asesino de Trotski, Ramón Mercader.

La mujer como lo humano Ulli Lust Garbuix Books 28,95 €

La austriaca, hoy profesora en Alemania, sorprendía hace un cuarto de siglo con su debut, el autobiográfico ‘Hoy es el último día del resto de tu vida’. Hoy rompe prejuicios en un ensayo en cómic donde tumba la tradicional mirada masculina sobre el papel de las mujeres en la Edad de Piedra. Concluye que la empatía fue más determinante para la supervivencia que la agresividad.

Relatos de la paranoia Robert Crumb La Cúpula 11,50 €

Robert Crumb, icono del cómic ‘underground’ estadounidense de los 60, reúne varias historietas cortas marca de la casa en formato de los tebeos de la época. A sus 82 años, el irreverente autor de ‘Génesis’, vierte sus derivas paranoicas y conspiranoicas en temas como las vacunas del covid o sobre un mal viaje de LSD en los 60. Ya lo avisa en la portada: "¿Loco de atar o juez objetivo de la realidad? ¿Quién sabe?".

Barrio 5. El debutante Carlos Giménez Reservoir Books 23,90 €

A sus 85 años, los lápices de Carlos Giménez siguen contando historias. La leyenda del cómic español suma un quinto álbum más a la serie en la que reflejó su adolescencia en su barrio de Madrid durante la posguerra, después de dejar la pesadilla infantil del hogar del Auxilio Social franquista, experiencia que narró en el magistral ‘Paracuellos’ (reunido recientemente en un integral).

Soy un ángel perdido / Sóc un àngel perdut Jordi Lafebre Norma 26 €

Dos años después de presentar en sociedad a la magnética protagonista de ‘Soy su silencio’, el autor de ‘Carta blanca’ regala una nueva aventura de Eva Rojas, la joven psiquiatra bipolar metida a detective accidental en la actual Barcelona. Brillante, impredecible y desinhibida, ella misma se sienta en el diván para explicar cómo un neonazi acabó muerto y sepultado en cemento y cómo siguió la pista de su paciente desaparecido, una joven y famosa estrella del fútbol.

Los domingos también Juan Berrio Salamandra Graphic 24,95 €

Una nueva y deliciosa historia de amor anclada en la más pura y amable cotidianidad a la que Juan Berrio tiene acostumbrados a sus incondicionales. Perfecta para Sant Jordi y en la línea de su celebrado ‘Miércoles’, ahora entra en el día a día de una comunidad de vecinos en la que se conocerán, y enamorarán, Claudia y Tristán, dos jóvenes de lo más normal.

España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil española Julián Casanova, Carles Esquembre y Miguel Casanova Planeta Cómic–Crítica 20,90 €

En línea divulgativa, y buscando llegar en especial al público joven, el hijo del historiador Julián Casanova se conjuró con el dibujante Carles Esquembre para llevar a la viñeta el ensayo de su padre sobre la Guerra Civil España partida en dos. Una obra que recuerda que aún es necesario recordar que Franco fue un dictador.

Más allá de los escombros Zerocalcare Reservoir Books 29,90 €

Del superventas italiano, de humilde origen y siempre comprometido con causas como la de los kurdos, llega esta edición integral de dos cómics inéditos en España de 2017 y 2018, un volumen en el que, como en ‘Esqueletos’, reflexiona sobre la amistad y el desengaño de su generación (nació en 1983). Llega tras ‘Será todo para mí’, donde pasaba cuentas con su padre.

Eva Medusa Ana Miralles y Antonio Segura Astiberri 35 €

Hace 30 años que los cautivadores y sensuales trazos de Ana Miralles dieron vida a esta historia fantástica ambientada en el Brasil de 1921, hoy convertida en un clásico del cómic, donde una bella joven descubre cómo el poder del vudú posee su cuerpo y la convierte en Eva Medusa. Inencontrable, renace ahora en una cuidada edición integral por el aniversario, que incluye 30 páginas extras sobre el proceso de creación.

Txernòbil. La zona Francisco Sánchez y Natacha Bustos Finestres 24 €

Oportuno rescate, ahora en catalán, cuando se cumplen 40 años del accidente nuclear, de esta ficción para la que el guionista se embarcó en un ‘tour’ turístico por la devastada Chernóbil y poder así transmitir la inquietud y el pánico que sintió ante la amenaza de un asesino invisible, la radiación. A los pinceles, la flamante autora del cartel del próximo Cómic Barcelona.

Encías quemadas Natalia Velarde Reservoir Books 24,90 €

La joven venezolana afincada en España firmó uno de los debuts más contundentes de 2025. Premiada por la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic (ACDCómic) como mejor obra y como autora revelación, Velarde convirtió la muerte y el dolor por la pérdida de un ser muy querido, su perro Tapón, en un tsunami gráfico, visceral y emocional del que no se sale indemne.

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La conca dels àngels Berta Cusó Pagès Editors 23 €

En el mundo global, atenazado por la omnipresencia de la guerra, esta obra de Berta Cusó, ganadora del I Premi Vinyeta como mejor cómic en catalán de 2025, trae al presente la vigencia y los horrores de diversos conflictos bélicos que sufren en propia piel seis mujeres. De la Guerra Civil a la Segunda Guerra Mundial, pasando por la guerra entre Rusia y Ucrania.