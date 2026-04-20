El mejor pan de Sant Jordi 2026 está en esta panadería de Barcelona

La novena edición de la ruta de los mejores panes de Sant Jordi, organizado por Panàtics, ya tiene ganadores, de un concurso en el que participan horneros y pasteleros artesanos de toda Catalunya y en el que también pueden participar alumnos de colegios profesiones de horneros, pasteleros y restauración de la comunidad, aunque en otra categoría.

Concurso de Panàtics

Panàtics es un proyecto que ideó Eduard Verdaguer en 2008 con dos objetivos muy claros: impulsar una obra social orientada a ayudar a entidades y personas en situación de vulnerabilidad, y promocionar y dar visibilidad a los panaderos y pasteleros artesanos.

A lo largo de los años han impulsado múltiples concursos para poner en valor la tradición y la calidad del producto artesano, y entre ellos, el Millor pa de Sant Jordi, un memorial a Eduard Crespo, hornero y creador del Pa de Sant Jordi en el año 1988.

Esta competición la organiza la Obra Social Ernest Verdaguer de Panàtics, y todos los panes que los participantes aportan se donan a comedores sociales y entidades benéficas.

La iniciativa busca elevar el estándar en la calidad, sabor e imagen del pan típico de esta Diada.

Pa de Sant Jordi

El Pa de Sant Jordi es el pan artesanal típico en Catalunya el 23 de abril. Según la receta original del Gremio de Panaderos de Barcelona, que creó Eduard Crespo, el producto destaca por los colores de su interior, ya que se inspira en los colores de la Senyera.

Para recrear los colores se elabora a partir de tres masas diferentes: para las cuatro barras rojas se utiliza una de sobrasada, para las franjas amarillas, una de queso. Y ambas se combinan con una tercera masa de nueces.

En la elaboración de estos panes no se pueden usar colorantes alimentarios ni ningún otro tipo de aditivos.

Requisitos y ganadores

Los requisitos para participar en el concurso son simples: cualquier hornero y pastelero con obrador propio que siga la fórmula original de Eduard Crespo. También aspiran alumnos de las escuelas profesionales de horneros, pasteleros y restauración de Catalunya.

Hay dos tipos de jurado: uno para los profesionales y otro para las escuelas que valoran los panes presentados.

La edición de la ruta de mejores panes de Sant Jordi 2026 ha entregado el primer premio a Emili Feliu, del Forn San Josep (Roger de Llúria, 98 Barcelona). El ganador ha recibido el trofeo José Llopart y la oportunidad de llevar su pan al president de la Generalitat el día de Sant Jordi, en la tradicional ofrenda que se hace cada año en el Palau de la Generalitat.

El segundo galardonado ha sido Felip Abadal, de Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages. El obrador central se encuentra en la localidad de la comarca de Bages, pero cuenta con múltiples panaderías por toda la provincia de Barcelona.

El tercer puesto ha sido para Xavier Corcellas de Forn la Sitja Providència (Carrer de la Providència, 59, Gràcia, Barcelona).