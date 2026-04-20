LIBROS
Los libros de los autores de EL PERIÓDICO para regalar en Sant Jordi
Periodistas, columnistas y analistas llevarán sus novedades a las calles esta 'diada'
Los autores de EL PERIÓDICO, listos para la Diada: "No se puede no estar a favor de Sant Jordi"
Sant Jordi 2026 en Barcelona: Buscador de firmas de libros y paradas
Sant Jordi en EL PERIÓDICO
EL PERIÓDICO
Un diario destaca, en gran parte, por las voces que lo integran: ese grupo de periodistas, reporteros, columnistas, analistas e incluso creadores de contenido que se alejan de la uniformidad de pensamiento y aportan al público una amplia variedad de perspectivas. Durante el último año, muchas firmas de EL PERIÓDICO han dado a conocer novelas, ensayos, cuentos y libros de poesía que, sin duda, ocuparán un lugar en los puestos de Sant Jordi.
Es el caso de Agnès Marquès. Con 'La segona vida de Ginebra Vern', la periodista y escritora logró el prestigioso Premi Ramon Llull 2026. Una historia protagonizada por una periodista en horas bajas (la Ginebra Vern del título) que recibe el encargo de escribir un artículo viral sobre un anuncio muy peculiar publicado en un periódico de Texas donde una mujer felicita a su marido y a la amante de éste por el hijo que esperan. Lo que debía ser una pieza de consumo rápido se convierte en el detonante de una transformación que la obliga a replantearse la manera de mirar el mundo y su vida. Una novela "poderosa", en palabras del jurado, sobre los límites de la verdad y el precio de los vínculos.
La segona vida de Ginebra Vern / La segunda vida de Ginebra Vern
Agnès Marquès
Columna / Destino
22,90 €
Por su parte, la periodista y crítica de cine Desireé de Fez debuta en la novela con 'No la dejes sola'. Alba, la protagonista, tiene una vida normal: tres hijos, un coche, una hipoteca, un marido que lo intenta y una madre y una hermana con las que comparte un amor infinito. Pero hay algo que no funciona: tiene un miedo terrible a quedarse sola. Acosada por ese miedo, sabe que algo está a punto de estallar, hasta que una Nochebuena se queda encerrada en un centro comercial cuando todo el mundo ya se ha ido. Un debut arrollador y catártico sobre los vínculos familiares asfixiantes, escrito desde las tripas y con un humor cotidiano que sorprende.
No la dejes sola
Desirée de Fez
Blackie Books
22 €
Además, en las librerías y puestos de Sant Jordi también estarán:
Sembla mentida
Miqui Otero, Irene Pujadas y Jordi Puntí
Quaderns Crema
16 €
Los relatos de este libro, surgidos de las colaboraciones de Miqui Otero, Irene Pujadas y Jordi Puntí en 'El suplement' de Catalunya Ràdio y basados en las vivencias de los oyentes, se adentran con verdadero oficio en el terreno de la ficción, "la única manifestación honrada y divertida de la mentira". Un mosaico extraordinario.
Personaje secundario
Enrique Murillo
Trama Editorial
29 €
Pocas veces se ha contado cómo es de verdad el mundo de la edición, qué pasa en los comités editoriales y en los consejos de administración, qué ocurre con los derechos de autor, con los premios llamados literarios… Pero, por fin, en este libro Enrique Murillo habla claro de las virtudes y defectos de este universo visto desde dentro.
Catalunya flamenca
Rafael Vallbona
Pòrtic
19 €
Carmen Amaya, la Chana, Duquende, Chicuelo, Mayte Martín, Miguel Poveda e incluso Rosalía. Catalunya es cuna de figuras del flamenco. Aquí echó raíces en el siglo XIX y ha ido evolucionando, pero esta es una realidad que a menudo se olvida. Un error que el periodista barcelonés Rafael Vallbona intenta reparar con este libro.
Bocabulario
Pau Arenós
Planeta Gastro
23,95 €
Este no es un vocabulario al uso. Ni siquiera el nombre, escrito con una falta de ortografía, de manera que hay que encontrar la aclaración y el fondo en el subtítulo: 'Palabras para pensar, discutir y disfrutar de la gastronomía'. Un personal diccionario gastronómico de la mano de Pau Arenós, crítico de EL PERIÓDICO.
Lo que nunca conté
Anna R. Alós
Palabras en Fila
21,85 €
Cuarenta años de cronista en la calle y una conclusión: la alfombra roja no es lo que parece. Anna R. Alós ha visto el 'glamour' sin maquillar y la influencia sin discurso, y ha ido tomando nota. Páginas por las que desfilan la Reina Letizia, Purificación García, Ana de Armas, Goldie Hawn, Tommy Lee, Puff Daddy...
El desencanto de los revolucionarios
Violeta Serrano
Espasa
20,90 €
'El desencanto de los revolucionarios' es el último ensayo de la periodista y escritora Violeta Serrano. En él narra su experiencia en Sumar, partido del que fue despedida por videollamada, y propone una alternativa desde la España olvidada a través de la construcción de nuevas comunidades pegadas al territorio.
La raíz del poder
Ana Bernal Triviño
Espasa
21,90 €
La raíz del poder, el libro más reciente de Ana Bernal Triviño, es un viaje a través del tiempo, desde las primeras civilizaciones hasta hoy, para comprender las profundas raíces de la desigualdad entre hombres y mujeres, una respuesta frente a las tendencias parciales y reaccionarias que recurren al pasado.
Radiohead. El presente es imposible
Juan Manuel Freire y otros
Nórdica
26,95 €
El periodista cultural es uno de los autores de esta antología que reúne artículos, entrevistas y reseñas procedentes de medios nacionales e internacionales, junto a ensayos escritos en exclusiva para este volumen, y recorre toda la carrera de la banda Radiohead, desde sus inicios en Oxford hasta su última y celebrada gira, en el otoño de 2025.
Kö
Care Santos y Adrián Olmedo
Anaya
13,50 €
Con humor y curiosidad, Kő, la piedra basáltica protagonista de este libro, Premio Anaya de Literatura Infantil, nos cuenta su viaje por la historia de la Tierra: amistades con microbios, charlas con dinosaurios, el miedo a romperse y la emoción de ser pintada por una artista cavernícola. Cada página del libro de Care Santos y Adrián Olmedo es un guiño a la ciencia.
Mil cosas
Juan Tallón
Anagrama
18,90 €
'Mil cosas', su última novela, Juan Tallón retrata la vida absolutizada por el trabajo, las agendas ocupadas, el estrés cotidiano, la fragmentación de la atención, la velocidad de las cosas, las pequeñas tragedias y las grandes penurias a las que las metrópolis nos abocan. Y todo ello a través de la pareja protagonista, Travis y Anne.
Pez negro
Jorge Dezcallar
La Esfera de los Libros
23,90 €
Tercera novela protagonizada por Asís García, el personaje creado por el diplomático y exembajador en Marruecos, la Santa Sede y EEUU. Jorge Dezcallar, que fue también el primer director civil del CNI, trunca el plácido retiro del antiguo espía en Mallorca y lo traslada a Oriente Próximo, a la caza de un sanguinario terrorista.
Llum enemiga
Valentí Puig
Pagès Editors
13 €
La poesía de Valentí Puig está construida con palabras inequívocas, está siempre llena de ideas. Ideas combativas, fuertes, la mayoría de las cuales no llegan a traspasar el discurso lírico patrio. 'Llum enemiga', su último poemario, es una prueba más de ello, una filosofía aplicable al dolor de la pérdida y al envejecimiento.
Així hem salvat el Barça
Joan Laporta y Josep Maria Fonalleras
Ara Llibres
22,50 €
Crónica en primera persona de los últimos años del Barça: Joan Laporta, de la mano de Josep Maria Fonalleras, explica cómo es liderar el club azulgrana en una carrera de obstáculos continua. Una narración apasionada y apasionante que recorre hechos clave como la llegada de Hansi Flick o la reforma del Camp Nou.
Una crònica republicana des de Madrid
Joan Tardà
Viena
26 €
Diputado en el Congreso por Esquerra Republicana de Catalunya durante 15 años (entre los años 2004 y 2019), Joan Tardà ofrece sus impresiones de los principales acontecimientos políticos de aquel tiempo en 'Una crònica republicana des de Madrid', un voluminoso libro que supera las 800 páginas.
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