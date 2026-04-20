Las bibliotecas de Barcelona anuncian huelga y movilizaciones por Sant Jordi por la "mala gestión" y falta de conciliación

El Comité de Empresa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, formado por representantes de la Intersindical y la CGT, han denunciado el "malestar creciente" por la gestión de la adhesión al nuevo convenio del Ayuntamiento de Barcelona por parte del consorcio y administración. Por eso, los trabajadores han anunciado que harán huelga esta semana coincidiendo con Sant Jordi y cada sábado de forma indefinida. Representantes de la CGT de la red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona han explicado que también se sumarán a estas movilizaciones al vivir una situación "límite" desde hace años y que los responsables del ente supramunicipal "no quieran negociar". La protesta arranca esta tarde con la ocupación de la Biblioteca Sarrià - J.V. Foix.

La protesta anunciada por las Bibliotecas de Barcelona se suma a la lucha iniciada en febrero de otros servicios municipales en el proceso de adhesión al nuevo convenio del Ajuntament de Barcelona.

Los empleados de las bibliotecas denuncian "falta de conciliación", "desprecio" hacia el colectivo y "mala gestión" por parte del consorcio y el Ayuntamiento. Entre las quejas de los bibliotecarios destaca haber quedado fuera de la negociación del convenio, agravios "históricos" con los trabajadores públicos, plantillas "bajo mínimos", "falta de conciliación", jornadas laborales de hasta 11 horas seguidas, encadenamiento de seis o siete días de trabajo consecutivo, falta de flexibilidad y teletrabajo y estar expuestos.

En rueda de prensa explicaron que se suprimió "sin previo aviso" el servicio de apoyo a las tecnologías de la información y explicaron que cada vez afrontan más situaciones sociales complejas por el incremento de las situaciones de vulnerabilidad de la ciudadanía. Sin embargo, denunciaron que no se les reconoce el complemento para compensar la labor de atención directa a la ciudadanía.

Los trabajadores reclamaron unas condiciones laborales "dignas" para garantizar un servicio de calidad, un reconocimiento profesional y unas retribuciones económicas justas, un reconocimiento del papel fundamental de las bibliotecas y el "fin de la gestión nefasta del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona".

Por todo ello, el Comité de Empresa ha pedido la dimisión del máximo responsable gerente Ferran Burguillos y del concejal de Cultura e Industrias Creatives, Xavier Marcé.

La movilización de las Bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona arrancará esta tarde a las 18:30h con la ocupación de la Biblioteca Sarrià - J.V. Foix, en una huelga parcial de 18h a 21h.

Este martes 21 de abril han anunciado que realizarán una huelga de 24 horas con acciones conjuntas con otros servicios municipales a lo largo de todo el día. El miércoles 22 de abril los trabajadores quieren trasladar su rechazo con una concentración durante el pregón de Sant Jordi en la plaza de Sant Miquel.

El jueves, día de Sant Jordi, se manifestarán en el Portal del Àngel y también habrá actuaciones el 24 de abril coincidiendo con el plenario municipal. Por último, el sábado 25 de abril iniciarán la huelga indefinida de los sábados.

Los representantes de los trabajadores del sindicato CGT de la Diputación de Barcelona explicaron que también se sumarán a las acciones de este martes 21 de abril y del 25 de abril con la huelga indefinida de los sábados.

En la huelga en las bibliotecas de la Diputación de Barcelona están llamadas a participar 280 bibliotecas de toda la red. Es una convocatoria únicamente del sindicato CGT.

En cuanto a la huelga de las Bibliotecas de Barcelona, de la mano de la CGT y la Intersindical, están llamadas a participar 41 bibliotecas.

El Comité de Empresa se ha mostrado confiado en que el Ayuntamiento y el Consorcio se sentarán a negociar. En caso de que no lo hagan, ya han avisado de que "escalarán el conflicto" y que internamente valoran realizar una huelga coincidiendo con las semanas de estudio previas de la selectividad. Se trata de unas jornadas en las que los equipamientos son "esenciales" por el estudio de los preuniversitarios.

En esta ocasión la convocatoria de huelga indefinida los sábados se ha realizado de forma conjunta con las bibliotecas de la red municipal de la provincia, a través de la CGT-Diputación, recogiendo las demandas compartidas del sector.

El colectivo reclama la apertura de un espacio específico de negociación para mejorar las condiciones laborales, con especial atención a la revisión de las estructuras horarias. Entre las principales demandas se encuentra el incremento salarial para recuperar parte del poder adquisitivo perdido -incluyendo complementos por dirección y atención al público-, así como la revisión de las jornadas, el trabajo en sábado y las compensaciones asociadas.