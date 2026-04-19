Los mejores libros de 'young adult' para Sant Jordi 2026

Dragones, academias y romances idílicos (y no tan idílicos) son los tópicos que más suenan cuando se habla de 'young adult', ese género que acapara la gran ventana de libros que oscilan entre lo juvenil y lo adulto. Y este año, la gran apuesta es por la nueva etiqueta que resurge entre la marea, el 'romantasy'. Porque a la fantasía, que siempre ha tenido su público fiel, se le suma ese componente romántico que acaba de atrapar a generaciones que sienten que necesitan escapar a otro mundo manteniendo esa trama amorosa dispuesta a conquistar corazones. ¿La mezcla perfecta? Quizá sí.

Como ejemplos de ello tenemos grandes títulos como 'La luz de la eternidad' (Faeris, 19,50€) de la española Mei Segura, la segunda parte de 'El fin del amanecer', que parte con una ambientación gótica en un mundo en el que las hadas han desaparecido. O 'Metal Slinger' (Crossbooks, 24,95 €) de Rachel Schneider, toda una aventura en alta mar en la que una acusación puede desatar la guerra y un apuesto joven puede salvarte de ella. Porque sí, viajar a través de los diferentes títulos de 'romantasy' también es cambiar de mundos y criaturas. Por ello no será extraño que la siguiente recomendación sea 'Dire bound' (Ediciones B. 22,90 €) de Sable Sorensen, en la que la vinculación de las mentes humanas con los lobos son cruciales para sobrevivir a la pobreza. Pero no es solo 'romantasy' todo lo que reluce dentro de este amplio género.

Las autoras Myriam M. Lejardi, Ali Hazelwood y Stella Tack. / EPC

Otras novedades a tener en cuenta son:

'Nightshade' Autumn Woods Crossbooks 20,95 €

Un 'dark academia' que ha arrasado las librerías tras su éxito en EEUU. Ophelia es una chica que busca venganza en la universidad donde murieron sus padres. Aunque su fallecimiento es todo un misterio, está dispuesta a acabar con quien se interponga entre sus planes. Pero las cosas se complican cuando conoce al hijo de su principal sospechoso.

'Peligro' S.T. Abby Contraluz 9,95 €

¿'Thriller' con romance? Súper plausible con el inicio de esta serie. Lana Mayers ha sufrido múltiples agresiones, por lo que su lista de personas a eliminar es bastante larga. Y piensa aprovechar que estos la dan por muerta. Pero lo que no sabe es que un agente de la FBI está detrás de ella, y que casualmente despertará cierto interés amoroso.

'Maldecir el amor' Paula Ramos RBA Lit 21,90 €

El amor se viste de rojo con esta comedia romántica ideal para amantes de las películas de los 2000. La protagonista no cree en el amor. Y su mejor amiga piensa igual ahora que ha acabado con el corazón roto a meses de su boda. Pero para ello está Miss Fire, quien afirma ser Cupido. Y lo probará usando la puntería y sus flechas muy gratamente.

'Los ecos de Jude/Els ecos de la Jude' Joana Marcús Montena 20,95 €

La novela inédita de la autora española más vendida en Latinoamérica. La protagonista es hija de una cantante retirada cuya carrera se estampó cuando se quedó embarazada. La pequeña hija lidia con responsabilidades que no le pertocan hasta el punto de olvidarse a ella misma. Y le costará, pero encontrará pequeños rayos de luz que consigan eclipsar sus ecos.

Un romance con un atraco de por medio en un casino de Las Vegas. La joven heredera de un magnate empresarial sale de allí con unas esposas colgando de la muñeca y el vestido cubierto de sangre. La han retenido durante siete días con 10 personas más. Pero, ¿qué estaban buscando y por qué su líder se ha obsesionado tanto con ella?

'Juego de dos' Ali Hazelwood Contraluz 13,95 €

Dos rivales del mundo de los videojuegos se ven forzados a trabajar juntos. Ella no quiere perder la oportunidad de su vida, y el problema es que tendrá que compartir el proyecto con un chico que ha dejado clarísimo que no quiere saber nada de ella. Cuando sus jefes insisten en irse de escapada para fomentar el 'team building', se espera lo peor.

'Give me butterflies' Jillian Meadows Inlov 23 €

Dos almas solitarias (¡y trabajadoras!) coinciden en el Museo de Ciencias Naturales. Ella es conservadora y quiere convertirse en la nueva directora del departamento, mientras que él solo cumple su trabajo e intenta superar la pérdida de su hermana. Ninguno de los dos tiene tiempo, pero las sonrisas y las miradas a veces hablan por sí solas.

'Más que rivales' Rachel Reid Montena 20,95 €

Un romance deportivo que ya cuenta con una adaptación exitosa en Movistar+. Dos estrellas del 'hockey' que no tienen más competición. Solo entre ellos se ganan a arrogancia, talento y peligrosidad. Pero, aunque en público son auténticos enemigos, en privado las diferencias se quedan en la pista de hielo y se abre paso la tensión y el amor.

'El susurro de las estrellas' Cristin Williams Faeris 19,50 €

En una isla-prisión, una poeta anarquista recibe un libro ensangrentado con un mensaje de su madre asesinada. Junto a un aristócrata preso y una bruja forzada a espiar, deberá desentrañar un misterio ancestral capaz de cambiar el destino de Rusia. Y tendrá que cruzarse con el jefe de la red de espionaje del Gobierno, quien la espía de cerca.

'Taste me' Chiara Cavini Benedetti Wonderbooks 21,95 €

Una historia de amor prohibido con toque erótico que se cuece a fuego lento, literalmente, entre dos trabajadores de un prestigioso restaurante de Boston. Él es la oscuridad, y ella la luz. Él el fuego, y ella su oxígeno. Porque, aunque entre ellos no debería ocurrir nada, cuanto más marcan las distancias, más evidente resulta que lo suyo es inevitable.

'En su propia liga' Liz Tomforde Montena 19,95 €

Una mujer inteligente y con años de experiencia trabajando es propietaria de un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol. Pero el público solo ve que está en un mundo de hombres, no a una persona que merece estar allí. Por eso no puede permitirse distracciones, y mucho menos si vienen en forma de mánager que cuestiona todas sus decisiones.

'Primigenia de sangre y hueso' Jennifer L. Armentrout Puck 29 €

Una novela de fantasía romántica en la que la autora 'bestseller' expande el universo de 'De sangre y cenizas' con una sexta entrega repleta de dioses, poderes ancestrales y pasiones intensas. Poppy despierta en un mundo al borde del colapso, y la llegada de una verdadera amenaza la obligará a luchar antes de que todo lo que ame sea destruido.

'Unloved' Peyton Corinne RBA Lit 22,90 €

Un romance universitario entre la estrella del equipo de 'hockey' y una romántica empedernida que le da clases de repaso. Mientras ella sueña con el amor verdadero mientras intenta convencerse de que es feliz con un novio emocionalmente inestable, él tiene su mirada en ser la próxima promesa en la NHL. Pero para graduarse tiene que aprobar biología, y eso implica coincidir con ella.

'Kiss me once' Stella Tack Inlov 21€

Una joven heredera de una empresa multimillonaria empieza en una universidad pequeña para pasar desapercibida entre tanto paparazzi. La única condición es que lleve escolta. En su primer día siente un flechazo por un chico que se sorprende a sí mismo pensando en la risa de ella. Pero su burbuja estalla cuando descubren que se trata de su guardaespaldas.

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'Una alquimia prohibida' Stacey McEwan Gran Travesía 24,95 €

El inicio de una trilogía fantástica. Nina y Patrick descubren a los doce años que la magia es una farsa al servicio de poderes ocultos. Años después, una revolución obrera los enfrenta en bandos opuestos: ella, artesana de élite; él, rebelde. Cuando se reencuentran, Nina deberá elegir entre el amor, la lealtad y su nuevo mundo.