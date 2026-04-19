Los mejores libros de literatura en castellano para regalar este Sant Jordi 2026

Entre las novedades de este Sant Jordi, dos miradas importantes que nos permiten una clarificadora panorámica sobre Euskadi, sus violencias y sus mitos, en un escrutinio del pasado que todavía resuena en nuestra memoria. Fernando Aramburu y Bernardo Atxaga.

El primero se vale de un suceso que trastocó para siempre la percepción de la actividad criminal de ETA y marcó el principio de su fin: los cuatro días de julio de 1997 en los que estuvo secuestrado el concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco que acabaron con su asesinato.

En 'Maite', esos hechos históricos se cuentan en paralelo a la vida cotidiana de Maite, la protagonista, y de su hermana Elene, dedicadas a encarar la situación de la madre de ambas que acaba de sufrir un ictus pero no a ampliar la mirada y a afrontar, rehuyéndola, la tensión social que se vive en el País Vasco, como un elefante indetectable en una habitación.

Maite / Maite Fernando Aramburu Tusquets / Columna 22,90 €

Por su parte, Atxaga recupera la figura de José Manuel Ibar Azpiazu, más conocido como Urtain, un popular boxeador vasco que el franquismo convirtió y manipuló convirtiéndole en un mito poseedor. Una fama de ascenso y caída que el púgil no supo gestionar y que le llevaría a suicidarse a los 49 años.

El autor utiliza para ello un particular narrador, un ángel omnisciente que relata aquellos hechos absolutamente terrenales con mucha retranca y humor. Aunque el escritor anunció en el 2019 que ahí acababa su etapa como novelista, por suerte ha acabado por desdecirse con este divertido trabajo.

Golondrinas Bernardo Atxaga Alfaguara 20,90 €

Además, también desatacarán en las librerías y puestos de la calle:

Comerás flores Lucía Solla Sobral Asteroide 19,95 €

El fenómeno lector de la temporada es esta novela en la que la debutante gallega Lucía Solla Sobral saca a la luz un aspecto muchas veces indetectable en las relaciones, el maltrato psicológico. Lentamente y con sobriedad la autora va narrando cómo la protagonista, frente a su pareja, veinte años mayor, se va despojando de todo lo que forjaba su identidad.

Coloquio de invierno Luis Landero Tusquets 21,90 €

Luis Landero y su alma de clásico picaresco ponen en pie con mucha sorna su Decamerón particular en este libro en el que siete personajes se refugian en un hotel en plena tormenta Filomena y, aislados del mundo sin wifi ni internet, se ven obligados a echar mano de la distracción más antigua del mundo, contarse historias.

La intriga del funeral inconveniente Eduardo Mendoza Seix Barral 20,90 €

No puede celebrarse un Sant Jordi que se precie sin que haya un nuevo libro de Eduardo Mendoza en las librerías. Abocado a su estilo inconfundible entre gamberro y naíf, el autor regresa con su famoso detective sin nombre que investiga esta vez una trama financiera. Una nueva ácida sátira con la que el Princesa de Asturias fustiga usos y costumbres.

Una casa sola Selva Almada Random House 18,90 €

Aunque en general el grueso de la literatura argentina ha sido hasta el momento claramente urbanita, Selva Almada se erige como punta de lanza de otra tendencia, la marcada por la naturaleza y sus retos, en especial por la zona húmeda y selvática del nordeste del país. Una casa abandonada le sirve para hablar del tiempo detenido, de los recuerdos y de sus misterios.

El ejército ciego David Toscana Alfaguara 19,90 €

Partiendo de la historia relatada por un autor bizantino medieval, el escritor mexicano David Toscana reconstruye el viaje de los 15.000 prisioneros a los que el emperador bizantino Basilio Bulgaroktonos mandó cegar, dejando tuerto solo a uno de cada 100 para que pudieran guiarlos en su viaje de regreso a su patria, Bulgaria. Ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2026.

Arca Ricardo Menéndez Salmón Seix Barral 22,90 €

Al autor asturiano Ricardo Menéndez Salmón le ha interesado siempre la mirada global y filosófica que se interroga sobre el incierto futuro de la humanidad. En este libro, uno de los más ambiciosos, se vale de un protagonista con la extraña capacidad de poder contemplar acontecimientos del pasado. Confundirla con una novela de fantasmas o un thriller -aunque algo tiene de ello- sería un error.

No la dejes sola Desirée de Fez Blackie Books 22 €

Tras su personal ensayo ‘Reina del grito’, dedicado a la plasmación cinematográfica de los miedos de las mujeres, Desirée de Fez se lanza al mismo tema -una de sus grandes obsesiones- desde la ficción para armar una trama en la que una inquietud ominosa atenaza a la protagonista, especialmente cuando queda atrapada sola en un centro comercial.

Miembro fantasma Fernanda Trías Páginas de Espuma 17 €

Con la metáfora del miembro fantasma, esa falsa percepción de que un miembro amputado sigue en su sitio, la uruguaya Fernanda Trías construye este libro de relatos en el que la falta o la amputación física o emocional se convierte en el motor de las distintas historias. A destacar el cuento que da título al volumen y que explora el dolor enquistado por la antigua dictadura en su país.

El paisaje es un grito Eduardo Ruiz Sosa Candaya 21 €

La geografía del escritor y editor radicado en Barcelona Eduardo Ruiz Sosa es la de su violenta tierra natal, los espacios devastados del desierto de Sonora y la Sierra Madre mexicana, un paisaje tan físico como mental por donde deambula el protagonista, expulsado de las tierras del gigante del norte junto a tres emigrantes sin papeles, en lo que es una ambiciosa metáfora sobre el México actual.

La Antártica empieza aquí Benjamín Labatut Anagrama 18,90 €

Labatut antes de Labatut. Esta recuperación del primer libro del celebrado autor chileno, que incluye seis relatos, permite detectar algunas de las inquietudes que más tarde le harán grande. El individuo enfrentado a fuerzas que le sobrepasan, personajes marginales y excéntricos, la exploración de los límites del mundo y una amenaza del fin del planeta más sugerida que mostrada.

Madame Vargas Llosa Gustavo Faverón Patriau Fulgencio Pimentel 22 €

Al peruano Gustavo Faverón Patriau, autor de obras maestras indiscutibles como ‘Vivir arriba’ y ‘Minimosca’, le fascinan las estructuras laberínticas por donde hace circular a unos personajes retorcidamente grotescos a través de historias insólitas que se ramifican y multiplican. Primera entrega de una serie de novelas cortas reunidas bajo el título ‘Más opio para el pueblo’.

La sombra del padre Antonio Monegal Acantilado 22 €

Un nuevo, y excelente, ladrillo en el muro de las novelas dedicadas al padre. Antonio Monegal arma el rompecabezas de quien fue su progenitor, que murió cuando él era niño, a partir del hallazgo de una vieja caja de madera llena de objetos y documentos que le permiten reunir y reconstruir los pedazos de una vida cotidiana y desconocida inscrita en un tiempo concreto.

Nadie me verá llorar Cristina Rivera Garza Random House 19,90 €

Recuperación de una de las grandes novelas de la escritora y premio Pulitzer mexicana. Cristina Rivera Garza accedió a la correspondencia de Modesta Burgos, una mujer recluida en los años 20 del siglo pasado en el manicomio de La Castañeda en Ciudad de México, conocido popularmente como ‘Las puertas del infierno’ y ese fue el acicate para recuperar su historial de rebeldía.

Abril o nunca Juan Gómez Bárcena Seix Barral 21,90 €

Podría parecer que Juan Gómez Bárcena se ha alejado mucho de sus intereses pero a poco que se conozca al autor, pronto se advertirán sus habilidades en la original construcción del relato. El protagonista, que arrastra el duelo por la muerte de su hija, se sumerge en un torbellino temporal que le llevará a querer revivir una y otra vez el instante perfecto vivido con ella.

A veinte años, Luz Elsa Osorio Siruela 23,95 €

Publicada originalmente en 1998, y recuperada cuando se cumplen 50 años del golpe en Argentina, la novela de Elsa Osorio sigue siendo paradigmática en el relato de los hijos de los desaparecidos secuestrados por familias afines a la Junta Militar. La protagonista acaba de ser madre y esa experiencia despierta en ella una fugaz intuición de que en su historia personal las cosas no están bien.

¡Adelante, Cronófobos! Diego Garrido Anagrama 18,90 €

Singular y letraherido, con Giacomo Leopardi y Josep Pla como autores tutelares, el joven e inclasificable Diego Garrido se adentra de nuevo en una novela en forma de diario tras su debut, ‘Libro de los días de Stanislaus Joyce’, que dejó admirada a la crítica por su madurez. La idea del tiempo que todo lo destruye y el recuerdo como forma de detener su erosión son los motores del libro.

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Cortesanos Manuel Longares Galaxia Gutenberg 14,90 €

Con su peculiar estilo de lo esperpéntico y armado con su inigualable castellano de oro, el veterano Manuel Longares propone una mirada entre valleinclanesca y celiana (de Camilo José) sobre lo más granado de la corte madrileña desde la época de los Austrias hasta el siglo XX pasando por los primeros Borbones. Sin olvidar la retranca crítica con la que el pueblo juzga al poder.