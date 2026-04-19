Brindar con vino rosado en el día más especial de la primavera

El 23 de abril, las calles se llenan de libros, de historias por descubrir y de rosas que cambian de manos como símbolo de afecto. En Sant Jordi, la tradición se escribe entre páginas y pétalos, pero cada vez más, el ritual se amplía con pequeños gestos que invitan a compartir momentos que se convertirán en bonitos recuerdos. En ese contexto, el vino rosado emerge como una sugerente reinterpretación: “la otra rosa” que se brinda, se saborea y se disfruta en buena compañía.

La llegada de la primavera marca también el momento de los rosados. Con días más largos y temperaturas suaves, la gastronomía se llena de verduras de temporada, platos fríos y comidas al aire libre, en las que estos vinos frescos, de acidez equilibrada y perfil aromático se convierten en grandes aliados. Son versátiles, fáciles de beber y, sobre todo, capaces de acompañar la diversidad de platos que trae esta estación. A ello se suma su capacidad para adaptarse a distintos momentos del día: desde un aperitivo ligero al mediodía hasta una cena informal al atardecer. Su carácter desenfadado y su expresividad aromática los convierten en una elección que conecta con el espíritu abierto de la primavera.

El carácter desenfadado de los vinos rosados conecta con el espíritu abierto de la primavera

La primavera se bebe en rosa

Hay quien considera que los rosados de la última cosecha alcanzan ahora su mejor momento, cuando expresan con mayor nitidez su frescura y vivacidad. También los espumosos, cada vez más presentes en los hábitos de consumo, encuentran en la primavera su terreno ideal. Juntos conforman un abanico de opciones que encajan en una reunión informal, en una terraza, en un aperitivo o en un pícnic.

En este contexto, la propuesta de rosados de Familia Torres se presenta como una invitación a celebrar Sant Jordi desde una nueva perspectiva: regalar vino como quien regala una rosa, abrir una botella como quien abre un libro o compartir un brindis como quien comparte una historia.

Regalar, brindar y maridar

Más allá del simbolismo, el vino rosado es capaz de ofrecer una experiencia completa. Su perfil ligero y aromático armoniza con ensaladas de temporada, arroces, pescados o mariscos, pero también con platos sencillos pensados para compartir en el centro de la mesa. Es, en definitiva, un vino que invita a quedarse, a alargar la sobremesa y a convertir cualquier encuentro en un pequeño acontecimiento.

Quienes deseen ir un paso más allá pueden descubrir El Jardín Restaurante El Celleret, el espacio enogastronómico de Familia Torres. Rodeado de viñedos y con vistas a Montserrat, este restaurante de cocina mediterránea y de proximidad ofrece el escenario perfecto donde el vino encuentra su mejor compañía en la mesa.

La selección de rosados