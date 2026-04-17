Sant Jordi 2026 en Mataró: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

Para la diada de Sant Jordi, Mataró se volverá a llenar con paradas de venta de rosas y libros. Se han autorizado 224 paradas de rosas entre profesionales, entidades, escuelas y particulares, y 17 paradas de libros, entre profesionales, autores y de entidades. Los días 22 y 23 de abril, de 9 a 21 h, en la plaza de Santa Anna se celebrará una nueva edición de la Feria del Libro. Habrá once paradas de libros, editoriales y autores, donde se podrán encontrar las últimas novedades del sector. Por segundo año consecutivo la editorial Tu Voz en mi Pluma, presente en la feria, ofrecerá una programación diversa que incluye charlas, cuentacuentos, performances poéticas y coloquios con autores tanto locales como del resto de Catalunya y del Estado.

En cuanto a los actos de cultura popular, hasta el 16 de mayo las Diablesses, el Dragalió, el Drac y la Família Robafaves podrán ser visitados por los vecinos en el vestíbulo del Ayuntamiento. Ya en la diada, a las 19 h se celebrará la diada castellera de los Capgrossos de Mataró, ante el Ayuntamiento. A la misma hora empezará la 'Trobada de gegants, gegantes i nans' de Mataró. Las 'colles geganteres' de escuelas y barrios de la ciudad, acompañadas de la Família Robafaves saldrán en cercavila desde la calle de Enric Prat de la Riba, pasarán por la calle de Cristina, bajada de en Massot, Portal de Valldeix, calle de Sant Francesc d'Assís, plaza de Santa Maria, carrer Nou, La Riera y llegarán al Ayuntamiento cuando haya acabado la diada Castellera.

A continuación, a las 22 h tendrá lugar el acto más genuino de la fiesta: la Fogonada. Las calles de Mataró se volverán a llenar de magia y fuego para explicar a los vecinos la adaptación de la leyenda de Sant Jordi, con el Drac de Mataró como protagonista. Junto con las Diablesses hará un recorrido por las calles del centro histórico de la ciudad. En las plazas, todo el mundo podrá bailar al ritmo de la música con los tradicionales 'voltafocs'. Al acabar, el grupo de música tradicional La Coixinera ofrecerá un concierto.

Como cada año, el Ayuntamiento abrirá las puertas a la ciudadanía para conocer los diferentes espacios de la casa de la mano de los concejales y concejalas, que explicarán la historia del edificio y pondrán en valor los detalles y elementos decorativos de las diferentes salas. Las visitas guiadas se harán de 10 a 13 h y de 15 a 18 h.

Después de la diada

El domingo 26 de abril se celebrará el 'Llibre gegant de contes' en el Pati del Cafè Nou y con la participación de diferentes artistas de la ciudad que ilustrarán sobre el papel las aventuras que les expliquen los niños y niñas de Mataró. Este año están de enhorabuena, ya que se alcanza a la 50ª edición de este acto en que imaginación y arte se unen para hacer una creación colectiva. Este año el punto de libro que se edita con motivo de la diada estará dedicado al 'Llibre gegant de contes'.

Como ya es habitual, las bibliotecas tienen una voz destacada en la fiesta de Sant Jordi, con una programación especial. Del 13 al 24 de abril las bibliotecas y el servicio de Educació acercarán la celebración a las escuelas ofreciendo en los centros educativos una programación especial con sesiones de cuentos a cargo de Anima Theatrum, LaBerta DelPoblet, Laura Asensio, Marta Catalan, Pampallugues teatre y Susagna Navó.

Otra de las propuestas es la ‘Biblioteca a cel obert’, un espacio de descubrimiento de libros dirigido a niños de infantil y primaria, que tendrá lugar el 22 de abril de 9 a 12.30 h y de 15 a 16.30 h en la plaza de Santa Anna. Además, los días 22 y 23 de abril estarán presentes en la Feria del Libro. El 15 de abril organizan junto con el NEM una Catashow, una actividad lúdica pensada para fomentar el uso del catalán en contextos divertidos y cotidianos, más allá del aula. También se hará una hora del cuento el 21 de abril y un Bibliolab dedicado a Sant Jordi.

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La conferencia institucional de Sant Jordi estará dedicada a la obra y el legado de la poetisa Clementina Arderiu, a cargo de Maria Callís, comisaria del Any Arderiu. Será el jueves 30 de abril a las 19 horas en el Saló de Sessions del Ayuntamiento. Varias librerías y entidades de la ciudad ofrecerán una programación variada con sesiones de firmas de autores, cuentacuentos, presentaciones de libros y espectáculos relacionados con la literatura, entre otros.