Òscar Andreu desbanca a Oriol Mitjà a una semana de Sant Jordi

Uno de los últimos títulos en dar el salto a las librerías antes de Sant Jordi ha conquistado en un tiempo récord el liderazgo de la lista de más vendidos en la categoría de no ficción en catalán: es el "Manual de defensa del català" del popular humorista Òscar Andreu, que publica Univers y ha desbancado del primer puesto "On neix la llum", el relato del epidemiólogo Oriol Mitjà sobre la depresión que sufrió. De hecho, el científico que se hizo mediático durante la pandemia tampoco es segundo en el ranking del período comprendido entre el 6 y el 12 de abril. Ha bajado hasta el tercer escalón del podio en beneficio de Arnau Paris y sus "Cuines pim pam".

El futuro de la lengua catalana es uno de los temas que llevan tiempo encima de la mesa de la actualidad. Andreu hace un llamamiento a hablar el catalán en cualquier circunstancia y sin complejos. En el top-10 también irrumpe un nombre que en los últimos años es una apuesta segura: Carles Porta, que ha publicado "Impacte", un conjunto de relatos sobre las diversas formas del mal a partir de casos reales. De momento está en la 8ª posición de una lista donde siguen estando presentes el relato sobrecogedor de Natza Farré como hermana de un adicto a las drogas, el canto a la esperanza en tiempos convulsos de Francesc Torralba, la filosofía de un icono generacional como Bola de Drac y el luto postergado que cuenta el joven Pol Guasch. Cierra la lista un libro que tiene muchos números para seguir haciendo carrera más allá de Sant Jordi: "L'eclipse del segle", en el que Joan Anton Català Amigó da las claves para entender vivir el fenómeno que se vivirá el próximo 12 de agosto, cuando la silueta de la Luna ocultará todo el disco solar.

En la categoría de ficción, no hay mucho cambio con respecto a la última ola: Regina Rodríguez Sirvent (Alp, 1983) camina con paso firme hacia Sant Jordi ocupando una semana más la 'pole' con "Crispetes de matinada". Y su primera novela, "Les calces al sol", es 9º y se mantiene en el top-10 aprovechando el éxito del texto que continúa las aventuras de Rita Racons.

Gil Pratsobrerroca, una de las sensaciones de la temporada literaria, continúa en el segundo puesto con el thriller "El joc del silenci", y Carles Rebassa cierra el podio con el Premi Sant Jordi. Eva Baltasar, Albert Sánchez Piñol, Agnès Marquès y Roger Bastida también conservan plaza en un top-10 en el que irrumpen Núria Cadenes, con una novela sobre las redes de evasión de la Cerdaña que sirvieron para ayudar a fugitivos del nazismo a cruzar la frontera, y Empar Moliner, con "Instruccions per viure sense ella", la narración de una mujer que quiere dejar atada la publicación de sus artículos una vez llegue la muerte inminente.

El Gremio de Editores de Catalunya publica cada miércoles la lista de ventas de la semana anterior. Antes de Sant Jordi, todavía habrá otra, el próximo 22 de abril.