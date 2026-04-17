Los mejores libros de 'true crime' para Sant Jordi

El ‘true crime’ ha evolucionado hacia una narrativa que prioriza la disección del sistema y de la psique por encima del simple detalle escabroso. La fascinación actual por el género no solo reside en el impacto del crimen, sino en cómo estos relatos funcionan como un reflejo de nuestras propias grietas sociales. Las novedades de este año han apostado por romper los mitos del asesino de película para centrarse en la complejidad de la mente y en la ética del espectador.

Una habitación llena de gente Daniel Keyes Duomo 19,90 €

En ‘Una habitación llena de gente’, Daniel Keyes reconstruye el caso de Billy Milligan, cuya absolución por trastorno de personalidad múltiple marcó un hito judicial. A través de sus 24 identidades, el libro ofrece un relato fascinante sobre la fragmentación de la conciencia y los límites de la responsabilidad penal.

Columbine Dave Cullen Contra 28,90 €

En una línea de rigor similar, Dave Cullen disecciona en ‘Columbine’ la masacre que cambió Estados Unidos, desmantelando las mentiras que los medios difundieron sobre los perpetradores para devolver la dignidad a las víctimas.

True crime. Una mirada al dolor de las demás Berta Comas Lengua de Trapo 14,90 €

Como contrapunto, ‘True crime. Una mirada al dolor de las demás’ de Berta Comas Casas introduce una reflexión necesaria sobre nuestra propia mirada. Lejos de la teoría académica, el libro cuestiona si es posible consumir estos relatos sin convertir la violencia contra las mujeres en un espectáculo vacío. Son obras que nos obligan a dejar de ser sujetos pasivos para entender que, detrás de cada caso, hay un contexto que no podemos permitirnos ignorar.

Atlas de crímenes contra el arte Laura Evans Folioscopio 35 €

Tras el robo del Louvre parece que las noticias sobre robos de arte han proliferado en los periódicos. Sin embargo, hay constancia de este tipo de delitos desde hace varios siglos ya. Evans construye un mapa de los robos más sonados y de los más divertidos también, ya que la delincuencia no está reñida con la torpeza.

Mujeres grises sobre fondo negro Marisol Donís Alrevés 20 €

Marisol Donís recupera la historia de un horror silencioso: el de las mujeres internadas en manicomios sin base clínica real. A partir de casos documentados, la autora denuncia cómo el entorno familiar y el sistema médico colaboraron durante años para ejercer abusos institucionales bajo una falsa apariencia de tratamiento.

Una pequeña idea malévola Ena Lucía Portela Siruela 21,95 €

Ena Lucía Portela analiza los clásicos de la novela negra desde una lectura libre y personal. A medio camino entre el ensayo y la digresión, combina el análisis literario con su experiencia y la realidad contemporánea que la atraviesa para leer el género desde dentro, como una forma necesaria de pensar el mundo actual.

Impacto / Impacte Carles Porta Reservoir Books La Campana 21,90 €

'Impacto' reúne 21 historias reales de crimen narradas con su estilo habitual: rigor periodístico, tensión narrativa y un foco necesario en el lado humano de los casos. Se mueve sin morbo, apoyándose en los hechos y en la construcción de contexto, y propone un recorrido por las distintas formas del mal en escenarios muy diversos.

La marquesina Laura Gómez Alrevés 20 €

Laura Gómez reconstruye la muerte de un adolescente atropellado en Madrid para cuestionar la noción de “accidente de tráfico”. A partir de este caso, el libro examina cómo ciertas conductas al volante siguen tratándose como hechos fortuitos, tanto en lo legal como en lo mediático, eludiendo la responsabilidad real.

El Panamá. Vida de un fuera de la ley Iñaki Domínguez Ariel 19,90 €

Iñaki Domínguez reconstruye la vida de José Manuel Cifuentes, atracador en el Madrid de los años 80 y 90. A partir de su propio testimonio, el libro recorre la delincuencia de la época entre el mito y la experiencia, analizando cómo se construye la figura del delincuente y el relato social que la sostiene hoy.

Cada cuerpo cuenta Barbie Latza Nadeau Seix Barral 21,90 €

Barbie Latza investiga el tráfico de personas como una de las industrias criminales más lucrativas y menos visibles. El libro expone la compleja red global que conecta crimen organizado, instituciones y consumo, planteando hasta qué punto esta economía de la explotación es una pieza clave de la realidad del sistema actual.

El narco y el nazi David López y Christian Bergmann Pepitas de Calabaza 22,90 €

Ganador del 31º Premio Bodegas Olarra & Café Bretón, este proyecto de periodismo narrativo reconstruye la alianza entre el narcotraficante Roberto Suárez y el nazi Klaus Barbie en la Bolivia de 1980. A partir de testimonios y documentos clave, el libro aborda el sangriento golpe de Estado que dio lugar al primer narcoestado de la historia.

Mafias. De los yakuza a la cosa nostra Ryan Gingeras Ariel 22,90 €

Partiendo de una reflexión sobre la relevancia en la cultura popular de la película de ‘El padrino’ de Francis Ford Coppola, Ryan Gingeras revisa la historia de la mafia casi como institución y su influencia a nivel político y económico. Capone, Escobar, El Chapo o Ibrahim serán algunos de los nombres que repasa el autor.

Los ilegales Shaun Walker Salamandra 24 €

Shaun Walker reconstruye el programa de espías soviéticos y rusos que vivieron durante décadas bajo identidades falsas en Occidente. A partir de casos reales, se adentra en vidas marcadas por la simulación permanente. Una lectura especialmente eficaz para entender la continuidad de estas prácticas en el presente.

La huella invisible Antonio Alonso Crítica 17,90 €

Antonio Alonso, doctor en Bioquímica y Biología Molecular, y perito en genética forense, repasa ocho casos que nos ayudan a comprender tanto las relevancia de los análisis de ADN para la resolución de crímenes, como entender las dificultades a las que se enfrenta en su trabajo. Una obra precisa pero muy accesible para el gran público.

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Psicópatas del mundo Álvaro Matus Plaza & Janés 11,99 € (ebook)

Álvaro Matus amplía el foco de su anterior libro para trazar un recorrido global por algunos de los casos más conocidos —y otros menos mediáticos— de asesinos psicópatas. Con voluntad explícita de evitar el sensacionalismo, combina la reconstrucción exhaustiva de crímenes y una aproximación divulgativa al perfil clínico psicológico.