Los mejores libros de cine para Sant Jordi, por Quim Casas

Aunque la literatura sobre cine no descansa y lo contempla prácticamente todo, lo que abunda es el retrato de algunos iconos femeninos de tiempos pasados que aún modulan modas y tendencias, a la vez que son la base del replanteamiento sobre el papel de la mujer en el cine dominante.

Coinciden ahora 'Audrey íntima', biografía autorizada de Audrey Hepburn escrita por su hijo, Sean Hepburn Ferrer, y una nueva edición de 'Marilyn', el retrato de Marilyn Monroe escrito por Norman Mailer y que inicialmente debía de ser el prólogo a un libro de fotografías de la actriz. El interés en la protagonista de 'Vidas rebeldes' no cesa: al trabajo de Mailer pueden sumarse el ya clásico 'Blonde', de Joyce Carol Oates, y 'Los seductores', de James Ellroy, publicado el pasado año.

Audrey íntima. La biografía autorizada Sean Hepburn Ferrer y Wendy Holden Lunwerg 23,90 €

Marilyn Norman Mailer Contra 22,90 €

Entre estas dos figuras, de características físicas, personales e interpretativas completamente distintas, podría colocarse a otra de las grandes actrices del Hollywood clásico, la otra Hepburn, Katharine. De ella se publica ahora 'Así hicimos ‘La reina de África’', un relato sin glamur del rodaje de aquella película en la selva africana en el que Hepburn se revela incisiva y minuciosa cuando escribe de John Huston, Humphrey Bogart y lo que supuso aquella experiencia.

Así hicimos ‘La reina de África' Katharine Hepburn Hatari Books 39 €

Además, entre las novedades de este año:

Taxi Driver. El libro del 50º aniversario Varios autores Notorious 31,30 €

La cinta de Martin Scorsese, realizada en 1976 a partir de un guion sicótico de Paul Schrader y con un Robert De Niro inconmensurable, es objeto aquí, en su 50º aniversario, de una revisión desde todos los frentes: formal, ideológico, musical, su complicada gestación, la repercusión, la estética, los actores y sus personajes.

Medication time Albert Galera Sílex 22,00 €

Como en el caso de 'Taxi driver’, 'Alguien voló sobre el nido del cuco', de Milos Forman, celebra sus 50 años en plena forma. El tiempo no ha pasado para este filme del Nuevo Hollywood con Jack Nicholson internado en un manicomio. El autor revisa todos los detalles de esta película ácida –en todos los sentidos– como pocas.

Ingmar Bergman. El cine de las cicatrices Lucía Tello Díaz Sílex 24 €

La bibliografía sobre Ingmar Bergman no cesa. Este libro, uno de los primeros en nuestro país escrito por una crítica cinematográfica, pone de relieve la estrecha relación entre su obra y su vida privada a partir del análisis de los diálogos de sus filmes, esas cicatrices relacionadas con el sexo, la religión, la muerte o la familia.

David Lynch. La realidad alterada de un artista insólito Tom Huddleston Cúpula 32,95 €

Fallecido en enero de 2025, David Lynch es uno de los artistas cuya obra (cinematográfica, televisiva, pictórica, musical, fotográfica, en internet) más literatura genera. Este ejemplo repasa pormenorizadamente, en orden cronológico y con detalles reveladores, sus filmes y series, con excelente material iconográfico.

Las siete vidas de Pasolini Varios autores Dos Bigotes 19,90 €

Intento de retrato colectivo sobre una de las personalidades más interesantes, y hasta cierto punto incomprendidas, de la cultura italiana del pasado siglo. Pier Paolo Pasolini fue cineasta, poeta, novelista, dramaturgo, pensador, personaje incómodo… siempre en contra de cualquier dogma cultural, como da fe esta obra.

El desencanto. 50 años Varios autores Festival de Málaga-Filmoteca Española 20 €

Realizada en 1976, 'El desencanto' es una no ficción que a través de la descomposición de una familia, la del poeta del régimen Leopoldo Panero, analiza la España franquista. Aquí se analizan las claves del filme y de su importancia histórica. Incluye una larga entrevista con su director, Jaime Chávarri, y un diario del rodaje.

Ramón Gómez de la Serna y el cine Alicia G. Hierro Universidad de Zaragoza 26,60 €

Nueva entrega de la prolífica 'Colección Luis Buñuel. Cine y vanguardias'. En este caso se habla de la inclasificable trayectoria de Ramón Gómez de la Serna, gran pensador en términos cinematográficos, autor del divertido e instructivo 'Cinelandia' (1923) y agitador cultural en la España de principios del siglo XX.

Cómicos en guerra Pedro Corral La Esfera de los libros 24,90 €

Repaso a las vicisitudes, algunas tragicómicas, otras distendidas, muchas trágicas, que vivieron los cómicos del cine y del teatro españoles durante la guerra. Por el relato desfilan, en medio de la contienda, actrices y actores, payasos y comediantes, dramaturgos y guionistas, cantantes y coristas, ventrílocuos y figurantes.

Alfred Hitchcock Miguel Marías Confluencias 24,90 €

Miguel Marías es el crítico más veterano en activo. Curioso, finísimo en sus apreciaciones, alejado de lugares comunes. Este libro recoge diversos textos escritos a lo largo de los años sobre el cine de Alfred Hitchcock, incluyendo las notas desarrolladas de sus participaciones en el espacio televisivo 'Qué grande es el cine'.

El cine neorrealista italiano Antonio José Navarro Sílex 23 €

Completa aproximación a una época del cine italiano mucho más compleja de lo que podría parecer, pues el neorrealismo tuvo muchas formulaciones, a veces opuestas, y está férreamente ligado a un contexto social, económico y político. Incluye análisis de títulos clave como 'Roma, ciudad abierta' y 'La strada'.

Amarga Navidad Pedro Almodóvar Reservoir Books 21,90 €

Desde hace años, Reservoir Books publica los guiones de las películas de Pedro Almodóvar en cuidadas ediciones que incluyen anotaciones sobre el proceso de gestación, cuaderno de rodaje e imágenes del 'story board'. Es el caso de ‘Amarga Navidad’, su última película, con Bárbara Lennie y Aitana Sánchez-Gijón.

Calma total Charles Williams Bunker Books 18,90 €

Excelente novela policiaca ambientada en alta mar, con un yate como decorado y solo tres personajes. Un libro mítico para el cine, ya que Orson Welles empezó a dirigir en 1970 una adaptación, 'The deep', que dejó inconclusa, y al final en 1989 fue llevada a la pantalla con Nicole Kidman en el papel que la catapultó.