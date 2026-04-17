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Los mejores libros de arte para Sant Jordi 2026

'Abitar el Herror', 'Brillantes y olvidadas' y 'Arte parece, plátano es', entre las recomendaciones

Sant Jordi en EL PERIÓDICO

Portadas de 'Abitar el Herror', 'Brillantes y olvidadas' y 'Arte parece, plátano es'.

Portadas de 'Abitar el Herror', 'Brillantes y olvidadas' y 'Arte parece, plátano es'. / EPC

Laia Nuñez

Barcelona
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Imaginen que este texto, escrito con la máxima pulcritud y cuidado —como si en cada palabra se jugara una batalla simbólica y reputacional— estuviera plagado de errores. Seguramente se haría viral, se llenaría de comentarios escupidos por 'haters' y 'bots' y, posiblemente, dibujaría una sonrisa en la cara de aquellos lectores que saben apreciar lo disidente, lo no normativo, lo transformador.

Algunas de estas sonrisas se estirarían hasta la carcajada. Por un momento, viviríamos la ilusión de que el mundo puede ser un lugar mejor. En 'Abitar el herror' (2.ª edición, Editorial GG, 16 €), el artista Raúl Nieto Guridi nos enseña a encontrar la creatividad en el caos, a apreciar la importancia del error como agente imprescindible en el mundo actual.

'Abitar el herror'

Raúl Nieto Guridi

Editorial GG

16 €

Durante siglos de modernidad hemos intentado avanzar evitando el error, corrigiendo desviaciones para encajar en una supuesta idea de progreso. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? En pleno s. XXI, no solo no hemos alcanzado la igualdad entre individuos —la ilustradora Giselfust nos lo recuerda en 'Brillantes y olvidadas. Las mujeres del 27' (Lunwerg, 22,90 €)—sino que asistimos atónitos al lanzamiento de misiles cargados de avaricia o al exterminio de un pueblo entero.

Brillantes y olvidadas. Las mujeres del 27

Giselfust

Lunwerg

22,90 €

Todo ello, mientras exploramos otros planetas para cuando la Tierra se agote por completo. ¿Y si nos atrevemos a desviarnos de todo eso, a reconocer en el error una forma de conocimiento?

Arte parece, plátano es

Laura Revuelta

Taurus

21,90 €

Laura Revuelta, crítica y comisaria, traza un relato crítico del arte contemporáneo, entre museos icónicos, turismo y expulsión urbana. De Marcel Duchamp a Maurizio Cattelan, en este libro conecta de forma amena pasado y presente, centrándose en los principales hitos de la historia del arte del siglo XXI.

¿Puedo guardarme algún secreto?

Henri Cartier-Bresson

GG

24,90 €

Henri Cartier-Bresson reinventó la fotografía documental y fue cronista gráfico del siglo XX. En 1972 puso fin a su carrera, dejó de fotografiar: "No podrías ir más allá, solo conseguirías caer", sentenció. Este libro reúne 41 entrevistas, algunas de ellas inéditas, para entender mejor al padre del fotoperiodismo.

Gerda Taro. Fotógrafa en la guerra de España

Fernando Olmeda

Libros del K.O.

22,90 €

En 1936 la fotógrafa alemana Gerda Taro viajó a España. Documentó la Guerra Civil, luchó contra el fascismo y murió en el frente con 26 años. Con este ensayo, el periodista y escritor Fernando Olmeda se consolida como una de las voces más rigurosas en la recuperación de la memoria histórica vinculada a la fotografía.

Disparos contados

Leila Méndez

Anagrama

15,90 €

Para Leila Méndez, la fotografía analógica es como "un aliado del tiempo que invita a la pausa y la espera". En un mundo saturado de imágenes, recuerda que la fotografía ha dejado de capturar momentos y memorias para convertirse en un agente que influye en cómo vivimos y entendemos la realidad.

Relatos revelados

Joan Fontcuberta

Galaxia Gutenberg

24,90 €

Joan Fontcuberta, uno de los fotógrafos y teóricos más influyentes de la fotografía contemporánea, conocido por cuestionar la equivalencia entre fotografía y realidad, reúne voces esenciales del mundo del arte –entre ellas, Jorge Carrión, Ivan de la Nuez y Alicia Kopf– y las hace dialogar con sus fotografías.

Reflejos. Picasso x Barceló

Varios autores

This Side Up

38,5 €

Medio siglo de vida separan a Miquel Barceló y Pablo Picasso, pero tienen en común una iconografía y una expresión de espíritu mediterráneo. Ambos transformaron el barro en lenguaje contemporáneo, explorando formas, texturas y gestos que transitan los límites entre pintura, escultura y artesanía.

Marta Palau. Mis caminos son terrestres

Varios autores

RM

47 €

Publicado con motivo de la primera retrospectiva en Europa sobre Marta Palau (organizada conjuntamente por el Museo de Arte Contemporáneo de Ciudad de México y el Tàpies de Barcelona), este libro pone luz sobre la obra de la artista catalana exiliada en México, que trató temas como la migración, el cuerpo o la magia.

Atravesar la resistencia. Escritos, cartas y entrevistas

Gordon Matta-Clark

Caniche

24 €

Atravesar la resistencia alberga la voz radical del arquitecto que consiguió borrar los límites entre el arte y la arquitectura mediante la destrucción del entorno construido. Sus cortes transforman edificios en crítica social, abriendo espacio para la luz y el pensamiento. Una obra clave para repensar arte y ciudad.

Juan Muñoz. Historias de arte

Varios autores

Museo del Prado

37 €

El Prado ha dedicado una exposición a este escultor madrileño, cuya práctica estuvo marcada por el ilusionismo y cuya obra figura en colecciones de todo el mundo. Este libro-catálogo reúne esculturas, dibujos y grabados que revelan la conexión del artista con los grandes maestros presentes en el museo nacional.

Sobre el pedestal

Cipriano García-Hidalgo Villena

Akal

14 €

¿Qué o quién merece subir a un pedestal y quién debería bajar de él? ¿Por qué los monumentos públicos solo son noticia cuando son vandalizados o derribados? Interesante ensayo de teoría del arte que nos habla de estatuas, memoriales, espacio público y, sobre todo, de los valores colectivos que los sostienen.

Samuel

David Bestué

Caniche

32 €

El artista catalán abandona lo normativo y lo lineal para ahondar en los conceptos de memoria, lugar, monumento y escultura. ¿Cómo expresar lo insoportable a través de una escultura? Arte con forma de libro: historias e imágenes aparentemente inconexas que, en su conjunto, transforman al lector.

The 99 centros de arte moderno y contemporáneo

Ianko López

La Fábrica

40 €

El crítico de arte Ianko López propone un recorrido global por espacios donde el arte abandona el cubo blanco y se funde con el paisaje. De Walter De Maria a Yayoi Kusama, reúne obras remotas y singulares que transforman el concepto de museo en una experiencia cultural expandida.

Arte en 15 minutos. Dibujo y color

Jessica Smith

GG

19,90 €

La falta de tiempo ya no sirve como excusa para renunciar al arte. La ilustradora británica nos demuestra que bastan 15 minutos para dibujar: la taza del desayuno, un bodegón de frutas o personajes como el pulpo, la ballena o el gato. 50 proyectos a rotulador y lápices de color, para recuperar el trazo y la ilusión.

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El gran libro de los museos

Éva Bensard y Benjamin Chaud

Maeva Young

24,90 €

Un viaje ilustrado por los principales museos del mundo, desde el Guggenheim de Bilbao hasta el de Historia Natural de Nueva York, pasando por el Louvre, los Museos Vaticanos y La Casa Azul de Ciudad de México. En todos, arquitectura, obras de arte icónicas y anécdotas para despertar el interés de los más jóvenes.

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