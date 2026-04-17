ABRIL celebra su primer 'Sant Jordi vora el mar': Los engranajes, riesgos e intuiciones que llevan los libros a la pantalla

Sant Jordi habla de literatura, cine y un mundo cultural que evoluciona siguiendo las nuevas tendencias de consumo. En ese universo, las adaptaciones de libros a la pantalla son más frecuentes que nunca, pero los detalles se nos escapan entre bastidores: la evaluación preliminar de los temas que fluyen, los requisitos y el equipo necesarios para llevar historias literarias a la pantalla y en qué condiciones. El evento Sant Jordi vora el mar, organizado por El Diari de Girona y EL PERIÓDICO, patrocinado por la Fundación Metalquimia y la Asociación Platja d’Aro, ha intentado crear un punto de encuentro más sólido entre ambos mundos en el Hostal La Gavina de S’Agaró.

Dos mesas redondas han girado en torno al punto de vista de los escritores y las agencias literarias sobre el paso del libro al formato audiovisual. La segunda mesa redonda ha hecho el viaje inverso: la viabilidad cinematográfica de una obra desde el punto de vista del productor.

El responsable del suplemento literario de abril, Álex Sàlmon, moderó la primera mesa redonda, De la historia escrita a la imagen de la historia, formada por los ponentes Ángeles González-Sinde (guionista, directora y exministra de Cultura); Maribel Luque (directora literaria de la agencia Carmen Balcells); y Josep Lagares (presidente de la fundación Metalchemistry).

Traducir la rica esencia

Sinde, quien recientemente ha escrito el guion de su novela 'Después de Kim', ha explicado que la faceta de escritor no es la misma que la de guionista, es decir, que cuando se escribe no se piensa en una posible adaptación cinematográfica: «Se trata de acciones fotografiables, conflictos y una acción que obliga a los personajes a reaccionar», explicó. También hay que tener en cuenta que una película no tiene por qué serlo todo, y ha señalado que no debe confundirse con la representación fiel de una obra y la literalidad de lo que describe. «No se puede ser literal si no se puede favorecer la obra porque no se puede traducir la rica esencia: los instrumentos del cine son muy diferentes de la palabra escrita», expresó.

Luque le ha tomado el relevo haciendo valer la huella que dejó la agente literaria Carme Balcells, quien logró mejorar las condiciones de los autores el siglo pasado ante los abusos editoriales.

Derechos a perpetuidad

Luque, quien representa los derechos de autor de Javier Cercas o Gabriel García Márquez —quien no veía con buenos ojos las adaptaciones de sus obras—, advirtió que la lucha por defender a los autores se está intensificando desde la pandemia ante el interés de las grandes plataformas de streaming norteamericanas.

"Hasta ahora, en las negociaciones con productoras de aquí negociábamos sin problemas, había sensibilidad hacia el escritor, pero desde 2020 hemos visto un gran cambio, las grandes plataformas piden derechos a perpetuidad", ha denunciado. Aparte, no siempre hay un aumento de ventas de un libro que tiene una adaptación visual: «hay excepciones, como 'El cuento de la criada' (Margaret Atwood), pero suelen ser obras que ya tienen un recorrido».

Una de las ponencias de la primera edición de 'Sant Jordi vora el mar'. / Marc Martí

Integrar la parte espiritual

Lagares, empresario e ingeniero químico de formación, ha puesto sobre la palestra los criterios que sigue la fundación Metalquimia para apoyar proyectos culturales, tal y como queda recogido en sus estatutos. "No financiamos proyectos culturales por un tema de fiscalidad, sino porque creemos en esto y nos sale del espíritu", ha expresado el empresario. La metodología Creativación (creatividad e innovación), recogida en su libro Time-Out, creactivación o extinción, nosotros elegimos, explica la importancia de integrar la creatividad en el día a día: "Las empresas y los creadores debemos tener métodos para transformar las mejores ideas en un pacto social", ha manifestado.

Ante el alud de propuestas que recibe la fundación, Lagares asegura que entre los criterios que incorpora a su 'check list' está la valoración de los riesgos, sus posibilidades o qué valor añadido aporta al cliente. Este método permite conseguir el éxito en la mayoría de los proyectos, aseguró, aunque Sinde ha recordado que existe un componente inconsciente de quien recibe la obra y también de quien la crea que se ha de controlar. "Este es el reto, encontrar una fórmula para integrar la parte espiritual", ha concluido Lagares.

Presentimientos, intuiciones y expectativas

La segunda parte de la jornada se ha centrado en la producción de una novela y en el papel de los nuevos formatos y cómo definen los temas que trata el cine o las series. Titulada La viabilidad cinematográfica de una novela y moderada por la periodista y escritora Inés Martín Rodrigo, ha contado con las intervenciones de la productora Marisa Fernández de Armenteros y el alcalde de Platja d'Aro y profesor de Producción Audiovisual Maurici Jiménez. Fernández ha dejado claro que las decisiones tomadas en el mundo del cine tienen más que ver con los presentimientos y las intuiciones que de las expectativas, y que la adaptación de muchas novelas es "inviable".

Cuando su productora independiente Buenapinta Media llevó a la gran pantalla la historia de 'Los domingos', "no pensábamos que la película tendría 800 mil espectadores", ha manifestado. Parte del éxito le explica en las lecciones que se aprenden viendo la película: desprenderse de los prejuicios que nos predisponen a desconfiar de determinados temas. "Cuando trabajas en una película, en ese momento estás encima del guión y sobre todo te quieres asegurar que el director o directora se crea y defienda la película pese a las restricciones económicas", ha dicho. Durante el proceso de negociación de derechos, ha asegurado que "es importante hablar el mismo lenguaje", y que muchas veces tener un director de renombre detrás sirve de aval y facilita mucho las cosas.

Por su parte, Jiménez ha explicado las características de una producción audiovisual, sus riesgos y la importancia del consumo de cada formato. "El formato audiovisual tiene un marco de riesgo muy superior, hay una relación entre la producción y cómo se consume", ha indicado. Actualmente, existen consumos muy diferentes: cine, plataformas e incluso el móvil, con nuevas tendencias, como las series de cinco minutos aduanju chinas. "Los formatos son lo que más condiciona las adaptaciones, y aunque siempre habrá readaptaciones de clásicos como la Momia o Frankenstein, la actualidad formará parte de los temas que se hacen". Como curiosidad final, una pregunta a los ponentes: ¿qué debe ir primero: el libro o serie? Todo el mundo lo tiene claro: mejor ir por orden. Hay cosas que no cambian.