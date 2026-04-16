¿Qué tiempo hará para Sant Jordi 2026 en Catalunya? El Meteocat anuncia su predicción

Muchas personas, sobre todo los catalanes, esperan con ansia la llegada de Sant Jordi, el próximo jueves, 23 de abril. Y, con ello, muchos se preguntan si podrán disfrutar de una Diada con un clima favorable en Catalunya.

Sin embargo, aún es pronto para saber con exactitud la previsión meteorológica para ese día.

Todas las predicciones señalan que desde este fin de semana llegarán algunas precipitaciones que podrían estar presentes durante toda la siguiente semana.

Tiempo previo a Sant Jordi

Los últimos días de esta semana se esperan estables en Catalunya, como este jueves, cuando después de las nieblas de las primeras horas, el sol es mayormente el protagonista y no se esperan precipitaciones en ningún punto.

Las temperaturas suben de forma moderada respecto al miércoles, superando los 22ºC en la mayor parte del territorio catalán e, incluso, pueden llegar a los 25ºC en puntos de les Terres de l'Ebre, en Ponent y en el cuadrante nordeste.

Para el viernes también se prevé una jornada mayormente soleada. Aunque la nubosidad podría aumentar por la tarde, cuando no se descarta algún chubasco débil en el Pirineo y Prepirineo y una cota de nieve alrededor de los 2.600 metros.

El valor de los termómetros podría seguir aumentando ligeramente. Probablemente las máximas rondarán los 28ºC en Ponent y superarán los 26ºC en gran parte del interior de la comunidad.

Clima inseguro el fin de semana

A partir del fin de semana, el clima se volverá algo inseguro: durante el sábado y el domingo se esperan chubascos que podrían venir acompañados de tormenta en el Pirineo y Prepirineo.

Aun así, la Aemet anuncia que las temperaturas serán notablemente más altas de lo normal para esta época, especialmente podrían ser más propias de principios de verano.

Desde el lunes y hasta el miércoles, por el momento, se intuyen precipitaciones generales en Catalunya, pero localmente aisladas, que podrían ser débiles.

Primeras previsiones

Para el jueves 23 de abril aún no hay un pronóstico exacto; sin embargo, se prevé una jornada meteorológicamente insegura.

Se esperan formaciones de nubes gruesas que podrían descargar en forma de chubascos o incluso tormentas. Lo más probable es que sean precipitaciones localmente aisladas y no dejen un día completamente lluvioso, pero sí algunos ratos con lluvia, como se prevé durante los días previos a Sant Jordi.

De esta forma, las primeras previsiones del Meteocat sobre la probabilidad de lluvia son de un 23% en la provincia de Barcelona, un 28% en la de Girona, un 47% en la de Lleida y un 38% en la de Tarragona.