Sant Jordi 2026 en Badalona: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

La diada de Sant Jordi 2026 se presenta en Badalona con un amplio programa de actividades para disfrutar de la diada en varios puntos de la ciudad. Debido a las obras en la calle de Francesc Layret, una parte de las paradas se ubicarán en el tramo de la calle del Temple, desde la misma calle de Francesc Layret hasta la Vía Augusta, para "garantizar la presencia y la amplitud habitual de la feria", señala el Ayuntamiento.

La Fira de Sant Jordi también volverá a tener su espacio en el paseo de la Salut, "reforzando así la voluntad de acercar la celebración a diferentes barrios de Badalona". En esta edición, la feria contará con 113 paradas. En lo que respecta a la Fira del Llibre, que ya llega a su XLVI edición, volverá a instalarse en la plaza de Pompeu Fabra, desde el 21 hasta el 23 de abril. Además, la fiesta de Sant Jordi en el barrio de Santo Roc cuenta con una programación durante todo el día muy dirigida a los más pequeños.

XIV Fira de Sant Jordi

La XIV edición de la Fira de Sant Jordi en Badalona tendrá lugar durante el jueves 23 de abril en tres escenarios principales: la plaza de la Vila, las calles de Francesc Layret y del Temple y el paseo de la Salut.

Plaza de la Vila

Durando todo el día, los visitantes a la feria encontrarán en la plaza de la Vila 'Un recuerdo de Sant Jordi'. Un photocall oficial donde hacerse fotografías y llevarse un recuerdo de este día tan especial. Los visitantes se podrán encontrar en cualquier momento con Sant Jordi y la princesa paseando por la feria e interactuando con los asistentes.

Calle de Francesc Layret y calle del Temple

La feria presentará un año más las paradas comerciales y las muestras de entidades relacionadas con los símbolos característicos de la diada. Una 'cercavila' musical dinamizará la feria con música y canciones, y un disc-jockey ofrecerá una sesión musical durante la tarde.

Paseo de la Salut

Durante todo el día, el paseo de la Salut será el escenario de la feria comercial y la muestra de entidades de Sant Jordi. También contará con un photocall oficial y la presencia del santo y de la princesa. Durante la jornada habrá una 'cercavila' musical que en diferentes momentos de la fiesta dinamizará la feria.

Cartel de la diada de Sant Jordi 2026 en Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

XLVI Feria del Libro

La celebración de la diada de Sant Jordi llega también a Badalona con la edición número 46 de la Fira del Llibre, que tendrá lugar en la plaza de Pompeu Fabra desde el martes 21 de abril hasta el jueves 23 de abril. El horario de apertura al público será desde las 9 hasta 21 horas.

El Espai Betúlia se une también a la celebración en el espacio de la Fira del Llibre en la plaza de Pompeu Fabra con actividades durante los tres días de la feria. Asimismo, la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona también estará presente con un espacio en la plaza.

Sant Jordi en la plaza

La fiesta también se celebra en la plaza de Antonio Machado, en el barrio de la Salut. Se trata de una iniciativa conjunta de varias entidades de los barrios de la Salut y Llefià, así como de la Biblioteca Llefià-Xavier Soto. El martes, 21 de abril, de 17.30 a 19 horas, habrá talleres y juegos infantiles; y a las 18 horas, 'Sant Jordi, princesas y dragones', a cargo de la compañía Sensedrama. La actividad incluye talleres, juegos infantiles y un espectáculo de cuentos.

Sant Jordi en Sant Roc

Es un trabajo conjunto entre centros educativos de primaria y secundaria, varias entidades del barrio y la biblioteca. En este marco, se celebran unos Jocs Florals.

Biblioteca Santo Roc. De 9.30 a 12 horas. Visita a la biblioteca y narración del cuento: 'La llegenda de Sant Jordi, a cargo de la compañía PicaContes, para alumnos del ciclo de infantil de las escuelas de Santo Roc.

Teatro Blas Infante. De 9 a 13.15 horas. Espectáculo 'Per Sant Jordi, poesia', a cargo de Impro Barcelona. Acto de entrega de los Premis Jocs Florals 2026 a los alumnos de los centros educativos de Sant Roc del ciclo superior de primaria y de secundaria

Plaza de Sant Elies. De 9 a 14 h y de 17 a 19 horas. Paradas de libros, a cargo del Ateneu Sant Roc. A las 10 horas. Acto de entrega de los Premis Jocs Florals 2026 a los alumnos de los centros educativos de Sant Roc del ciclo inicial y medio de educación primaria. A las 10.15 horas, concierto para todos los públicos 'La Festassa', a cargo de Xabi Band. De 17 a 19 horas, 'Jocs del Món', a cargo del Burro dels Jocs. Instalaciones de juegos en la calle. A las 17.30 horas. Animación: Malabares y circo. A las 18.30 horas. Show de la compañía El Negro y el Flaco.

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Sant Jordi en las bibliotecas

El taller de papiroflexia y lectura de cuentos son algunas de las actividades que durante estos días organizan las bibliotecas municipales de Badalona alrededor de la fiesta de Sant Jordi, tan ligada a los libros. Una programación muy especial y dirigida en buena parte a los más pequeños, que se puede consultar en la biblioteca más próxima. Asimismo, para consultar el programa completo de Sant Jordi en Badalona 2026 el Ayuntamiento ha preparado este enlace.