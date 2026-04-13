El 23 de abril, Sant Jordi, será festivo solo en estos lugares: ¿qué pasa en Catalunya?

La Semana Santa ha terminado y, con ella, también las vacaciones. Desde el 7 de abril, la vuelta a la rutina ya es oficial y no parece dar tregua hasta el 1 de mayo, Día del Trabajador.

Sin embargo, algunas provincias españolas sí podrán disfrutar de un pequeño descanso el próximo 23 de abril.

El Día de Sant Jordi, patrón de Catalunya y de Aragón, es una tradición arraigada en la cultura catalana. Los elementos centrales que envuelven este día son el libro y la rosa, y Barcelona suele ser el epicentro de esta celebración.

Sin embargo, la capital catalana no disfrutará de un día sin trabajo, ya que Sant Jordi no es festivo en esta comunidad autónoma.

Día de Aragón

Pero Sant Jordi, o San Jorge en el resto de España, sí que dará un descanso a Aragón como fiesta en toda la comunidad autónoma, como indica el calendario laboral oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El día festivo alcanza a sus tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel. El Gobierno aragonés establece esta fecha como no laborable en motivo de la celebración del Día de Aragón, vinculado a la festividad de Sant Jordi.

Memoria de la batalla de Villalar

También es festivo en Castilla y León: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora son nueve provincias que también disfrutan de un día libre.

Sin embargo, no es por Sant Jordi (o San Jorge): la Junta de la comunidad fija el 23 de abril como el Día de la Comunidad (o Día de los Comuneros), un día que conmemora la histórica batalla de Villalar. En este día, las tropas de Carlos I derrotaron a los comuneros, artesanos, burgueses y baja nobleza sublevados que se levantaron en armas contra el rey para defender las libertades castellanas.

Puente de cuatro días

En ambas comunidades, como el 23 de abril cae en jueves, los gobiernos autonómicos han fijado el viernes 24 como no lectivo, lo que genera un puente no lectivo de cuatro días.

De esta forma, son 12 las provincias que tendrán el 23 de abril como día festivo. Además de estas dos comunidades, hay algunos municipios de otras regiones de España que también eligen este día como una de sus dos fiestas locales.

Festivo local en 26 localidades de Catalunya

Pese a no ser festivo autonómico en Catalunya, 26 localidades de esta comunidad han escogido el día de Sant Jordi como fiesta local. Según la lista oficial del Departament de Treball de la Generalitat, son las siguientes:

Aldover (Baix Ebre, Tarragona).

Alta-riba (Segarra, Lleida).

Barberà de la Conca (Conca de Barberà, Tarragona).

Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà, Girona).

Blancafort (Conca de Barberà, Tarragona).

Camarasa (Noguera, Lleida).

Castellar de n'Hug (Berguedà, Barcelona).

Cercs (Berguedà, Barcelona).

El Soleràs (Garrigues, Lleida).

Els Omells de na Gaia (Urgell, Lleida).

Gisclareny (Berguedà, Barcelona).

Ivorra (Segarra, Lleida).

La Baronia de Sant Oïsme (Noguera, Lleida).

La Bisbal del Penedès (Baix Penedès, Tarragona).

Les Avellanes (Noguera, Lleida).

Llobera (Solsonès, Lleida).

Montgat (Maresme, Barcelona).

Navès (Solsonès, Lleida).

Puigverd de Lleida (Segrià, Lleida).

Sales de Llierca (Garrotxa, Girona).

Sant Iscle de Vallalta (Maresme, Barcelona).

Sant Jordi Desvalls (Gironès, Girona).

Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva, Girona).

Sant Pere Sallavinera (Anoia, Barcelona).

Serra de Daró (Baix Empordà, Girona).

Tarroja de Segarra (Segarra, Lleida).

Fuentes