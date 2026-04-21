Con Sant Jordi a la vuelta de la esquina, una ayuda, otra más, para indecisos. En el menú, un poco de todo y para casi todos: novela existencialista disfrazada de novela negra, ciencia ficción con visos de ensayo filosófico, chispeante humor inglés cortesía del más fiable de los escritores satíricos británicos, la alucinante chismografía que despierta la inesperada prejubilación de un conserje… Una decena de propuestas que, ya sea desde los márgenes o presumiendo de carril central, allanan el camino hacia la librería más cercana. Imposible fallar.
Desirée de Fez
Vísceras, tentáculos y una familia sin padre pero con apegos feroces. Centros comerciales y una Nochebuena que de buena no tiene nada. Después de ‘Reina del grito’, Desirée de Fez debuta con una historia de horror, duelo y pesadillesca normalidad suburbana que ya ha causado sensación en Estado Unidos antes incluso de llegar a las librerías.
Blackie Books
22 €
Etna Miró
Defiende la joven debutante Etna Miró que en ‘Amèlia de les Camèlies’, su primera novela, no pasa nada, pero el ‘flaunerismo’ diletante de su protagonista, ese pasear como si nada, esconde una ingeniosa y ácida sátira del ambiente cultural, subsección escritores y editores pelmazos, de Barcelona. Una afilada parodia de las veleidades intelectuales de los universitarios.
Cap de Brot Edicions
21 €
Carlos Zanón
Sin ser estrictamente una novela negra (lo de Zanón siempre ha sido el matiz grisáceo, el género como excusa más que como vehículo), ‘Objetos perdidos’ sobresale en tanto que callejero trampeado de una Barcelona habitada por perdedores, derrotados y tipos que ni siquiera saben si quieren ser encontrados. De fondo, la investigación de la desaparición (real) de un jugador de rugby y el hundimiento del abogado que debe encontrarlo.
Salamandra
20,90 €
Fernanda Trias
Los cuentos de Fernanda Trias, igual de los de Samanta Schweblin, nacen de la extrañeza, del fondo de la herida, para acabar cartografiando los dolores y enfermedades del mundo contemporáneo. En ‘Miembro fantasma’, su regreso al relato breve tras publicar ‘El monte de las furias’, la uruguaya hurga en cicatrices históricas relacionadas con la dictadura militar y ahonda en los abismos de la adicción.
Páginas de Espuma
16,35 €
Jonathan Coe
El novelista inglés Jonathan Coe ha venido a divertirse, lo que significa que, después de honrar la memoria de su madre en ‘Bournville’, ahora toca desmenuzar en clave detectivesca las miserias de la Inglaterra contemporánea y recuperar la sátira política para pasar revista al fugaz y calamitoso paso de Liz Truss por Downing Street.
Anagrama
23,90 €
Alicia Kopf
Diez años después de ‘Germà de gel’, Alicia Kopf regresa a la novela con ‘Memòria d’eco’, broche narrativo a un proyecto de investigación sobre la relaciones amorosas y emocionales en tiempos de inteligencias artificiales. El resultado es una original y atrevida novela con la que la catalana tantea la ciencia ficción emocional a partir de la historia de una mujer que digitaliza su conciencia para editar sus recuerdos.
L’Altra
20,90 €
Miqui Otero, Irene Pujadas y Jordi Puntí
Durante un año, entre agosto de 2024 y junio de 2025, Miqui Otero, Irene Pujadas y Jordi Puntí transformaron en cuentos radiofónicos las anécdotas que los oyentes de ‘El suplement de Catalunya Ràdio’ les hacían llegar. De aquella experiencia surge ahora esta deliciosa recopilación de relatos breves que recoge algunos de los mejores textos leídos en antena y celebra con los brazos en alto el poder de la fabulación y la euforia por contar historias.
Quaderns Crema
16 €
John Darnielle
El cantante y compositor de The Mountain Goats sigue cultivando su faceta como escritor de género inclasificable con ‘Cosechadora universal’, novela que habría firmado con gusto David Lynch y en la que todo se vuelve extremadamente inquietante cuando en las películas de un videoclub empiezan a aparecer grabaciones hechas por los clientes que las alquilan. Suspense y aislamiento en la América de los años 90.
Aristas Martínez
24,90 €
Juan Manuel Gil
Divertida como pocas, tierna como ninguna, ‘Majareta’ es la deslumbrante historia oral, pura verborrea de barrio en estado de gracia, de Leo Almada, conserje de un colegio prejubilado por sorpresa. Juan Manuel Gil, ganador del Biblioteca Breve en 2021 con ‘Trigo limpio’, sigue en racha con esta espléndida celebración de la oralidad.
Seix Barral
19,85 €
Mercè Rodoreda
Aprovechando el tirón comercial de David Uclés y sus encendidas declaraciones de amor hacia Mercè Rodoreda, Club Editor ha puesto en circulación una nueva edición en castellano de la turbadora y descomunal ‘La mort i la primavera’ con posfacio y portada a cargo del autor de ‘La península de las casas vacías’. Más fenómeno fan para alimentar el año Rodoreda y celebrar uno de los grandes ochomiles de la literatura catalana.
Club Editor
22,90 €