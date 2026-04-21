Con Sant Jordi a la vuelta de la esquina, una ayuda, otra más, para indecisos. En el menú, un poco de todo y para casi todos: novela existencialista disfrazada de novela negra, ciencia ficción con visos de ensayo filosófico, chispeante humor inglés cortesía del más fiable de los escritores satíricos británicos, la alucinante chismografía que despierta la inesperada prejubilación de un conserje… Una decena de propuestas que, ya sea desde los márgenes o presumiendo de carril central, allanan el camino hacia la librería más cercana. Imposible fallar.