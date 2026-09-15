"Nadie hace esas cosas; no se añade un libro en junio al catálogo de la 'rentrée' literaria de septiembre. Los periodistas están de vacaciones, los libreros ya han hecho su selección". ('El enigma de la habitación 622', de Joël Dicker).

Ya estamos en septiembre, el tiempo vuela pero las editoriales vuelan más rápido, si cabe. Este agosto ha sido como los de los últimos años: han aparecido novedades porque el calendario no da para publicar todas las novedades que tienen previstas. Y ya es de todos conocido que nuestro sector “funciona” con más oferta que demanda. Es así, y por mucho que se escriba, no cambiará. Hay que cumplir el presupuesto, y si hace falta salimos en agosto y en diciembre.

En otras épocas se respetaban esos meses sin novedades. Este 2026 habrá habido pocos días sin novedades. Y eso no ayuda a los libreros, menos aún a los pequeños. Hay muchas librerías, las que dependen solo de sí mismas, que tienen que abonarse al servicio de novedades o recibir los libros que les piden más tarde. Tampoco es de una gravedad extrema. Pero eso las inunda y las colapsa más de lo que debería porque no tienen capacidad para digerir ese volumen de libros.

Si han trabajado con antelación, en julio, los anuncios de novedades siempre les llegan bien documentados, en eso no hay crítica alguna a los editores ni a los distribuidores. La información la reciben con tiempo, y con todas las características libro a libro. Desde el argumento, el tema, el número de páginas, los ISBN, el código de barras, y todo lo necesario y todo a través del SINLI (Sistema de Información Normalizada para el Libro), que es una herramienta informática cuyos campos rellenan todas las editoriales, grandes, medianas y pequeñas, y cuya función es evitar la carga manual de datos, albaranes, facturas, pedidos y devoluciones. Ayuda también a reducir errores humanos y agiliza la gestión diaria.

Es decir, que, por pequeñas que sean las librerías, herramientas a su servicio no les faltan. Otra cuestión es que no hayan podido, por falta de personal y de tiempo, leer las novedades que más les llenan de curiosidad, y sus mesas de novedades no son flexibles para ampliarse y reducirse. Las mesas miden lo que miden, en julio y en noviembre. No hay más metros, y no se pueden inventar. Aunque nuestro sector viva fundamentalmente de la ficción.

Todos los títulos deberían ser merecedores de la misma atención, pero en la vida real se anulan entre ellos. Las herramientas son fundamentales, ayudan a gestionar y evitan muchos problemas, pero el problema no desaparece y cada día será mayor, cada día hay menos títulos expuestos de autores desconocidos, primeras novelas o ensayos, de libros de poesía o de teatro, y eso va en contra de la diversidad que nadie se preocupa por defender.

En redes sociales he leído que es muy difícil publicar. Cierto. Lo he experimentado como editor. Se reciben cien veces más manuscritos de los que es posible publicar. Aun teniendo lectores profesionales que lean para la editorial. Y, además, no olvidemos que el oficio de editor consiste en escoger ese libro que te ha “tocado” por la razón que sea. Y escoger es renunciar. No lo podemos leer todo, ni lo podemos publicar todo.

La situación actual no es la mejor, eso lo sabemos. Porque leer es la aventura más apasionante que nos puede suceder como seres humanos. Y, quizás, con tanta novedad, estemos olvidando a los títulos clásicos que se leen durante décadas. Vigilemos, tengamos cuidado en no matar la curiosidad de los lectores. Estaríamos en la antesala de la funeraria.