María Coma, correctora de estilo: "Mi trabajo potencia la identidad del autor en su texto"

Corregir un texto no consiste en hacerlo perfecto, sino en entender qué necesita y qué quiere decir el autor. María Coma entiende su trabajo como el equilibrio entre la norma y la identidad: "Una correctora profesional no impone, solo recomienda". Su tarea va mucho más allá de detectar errores: consiste en entender qué le hace falta a cada obra atendiendo a aspectos como la sintaxis, el tono o la estructura sin perder de vista aquello que hace único a cada texto. "Se busca la corrección, pero hay que cuidar la esencia de cada autor por encima de un perfeccionismo extremo".

Por eso, uno de los límites más difíciles de trazar en este oficio es no cruzar la frontera entre corregir y reescribir. "Mi trabajo es precisamente potenciar la identidad del autor en su texto, no quitársela", subraya. Las correcciones se plantean como una sugerencia y es el propio escritor quien decide: "Reescribir no se reescribe nunca, sino que se acompaña, se indica y se guía". Esta filosofía convierte la corrección en un trabajo colaborativo, en el que ambas partes revisan, preguntan y ajustan hasta que el autor queda satisfecho.

La labor de los correctores gana importancia con la llegada de la inteligencia artifical (IA) a la literatura. Lejos de haber reducido su trabajo, Coma asegura que precisamente los textos generados o apoyados en IA necesitan recuperar una mirada humana que elimine su rastro del manuscrito final. La tecnología puede resolver dudas o hacer una primera revisión, pero "carece de calidez humana y pensamiento comprensivo".

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Sin embargo, el del corrector es un trabajo poco visible. "Sufrimos de un grado mayor de invisibilidad", lamenta. Una invisibilidad que se acentúa frente a otras figuras que forman parte del proceso editorial. El que un buen trabajo de corrección no se deba percibir en el texto no significa que la persona que lo ha realizado deba quedar en la sombra. Por eso, reivindica que editoriales y autores acrediten a los correctores y reconozcan su papel como la pieza que une al escritor con la editorial y el público.