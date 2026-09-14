La noche es solo tuya

Albert Camus creía que solo había un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Así empieza su libro 'El mito de Sísifo', en el que se pregunta si la vida vale o no vale la pena vivirla a pesar de que, como al desafiante rey de Éfira, a veces se nos haga difícil empujar la pesadísima roca ladera arriba sabiendo que siempre volverá a caer, que sufriremos y, al final, moriremos.

Los dioses castigaron a Sísifo a realizar la tarea eternamente para desgastarlo hasta romperlo, pero él aceptó, asumió con dignidad lo absurdo de su esfuerzo y encontró su propósito, subir la roca cada día, y por eso, dice el escritor francés, “hay que imaginarse a Sísifo dichoso”.

Pero para llegar a esa dicha, Sísifo tuvo que pasar por el inframundo, no se encuentra ni se anhela la paz si antes no se ha pasado por el desasosiego. En 'El retiro' (Libros del Asteroide), la novela de Charlotte Wood finalista del premio Booker, la protagonista abandona a su marido, su familia y toda su vida en Sídney para internarse en una comunidad religiosa que la acepta aunque no sepa rezar y ni si quiera sepa si tiene fe.

Lo que sí sabe es que tiene una enorme necesidad de silencio, de huida de una forma de vida desquiciante en la ciudad y de muchas heridas del pasado. En esa tranquilidad, en la austeridad, en las tareas pautadas, mecánicas, sencillas y repetitivas va a poder empezar a ordenar su vida, brotarán dolores, recuerdos y hasta reconoce que sueña distinto.

“Me sentí escarmentado del mundo”, es la cita de Nick Cave que abre 'El retiro', pero no es la letra de una canción, sino lo que el músico le explicó a Seán O'Hagan en las conversaciones que dieron lugar al libro 'Fe, esperanza y carnicería' (Sexto Piso) y que sin duda comparte con la protagonista. ¿Pero de qué mundo exactamente está escarmentada ella? “Si uno no vive la vida para la que ha nacido, se hace daño a sí mismo”, escribe Charlotte Wood, y eso es lo que hay que encontrar o armar, un mundo en el que no sufrir ni hacer sufrir, por eso 'El retiro' también trata del perdón, el que debemos pedir y debemos otorgar.

La protagonista sin nombre, sin fe ni oración, va recordando, entre otras relaciones, la suya con su madre, esos últimos días de enfermedad en los que aunque ella creía que lo mejor era ponerle música clásica, la madre siempre acababa pidiendo escuchar una y otra vez 'Everybody hurts' de R.E.M. que comienza así: “Cuando tu día es largo / Y la noche, la noche solo es tuya”. Es curioso que yo siempre había pensado que el título quería decir “todo el mundo hace daño a alguien” y sin embargo encuentro que significa que “todo el mundo sufre”, que 'hurt' no solo es dañar, sino sufrir. Y en definitiva no están reñidas ambas interpretaciones, sufrimos porque hemos hecho daño o nos lo han hecho, en definitiva, sufrimos, todos sufrimos. Y la canción de R.E.M. es un canto de empatía y esperanza, espera, canta Michael Stipe, y agarra la mano de un amigo.

También es una plegaria (de las más hermosas de la historia de la música) el 'Into my arms' de Nick Cave cuando canta que aunque no crea en Dios ni en los ángeles, les pediría que cuiden a su amada, que iluminen su camino, que camine en gracia y amor, que la guíe a sus brazos. Manos y brazos juntos son una oración.