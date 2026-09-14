'Fantasma', de Nerea Pérez de las Heras: una escritura no ensimismada

"Todas las personas que me rodean han dejado atrás una versión anterior del accidente. Todas llevan esquirlas del desastre dentro", escribe Nerea Pérez de las Heras (Madrid, 1982) en 'Fantasma'. No es su primera obra –ahí están dos piezas teatrales, 'Feminismo para torpes' y, sobre todo, 'Cómo hemos llegado hasta aquí', firmada junto a Olga Iglesias–, sin embargo, 'Fantasma' marca un punto de inflexión en cuanto a ambición literaria.

En arte –y la literatura lo es– la ambición es fundamental, porque implica un desafío no con los demás, sino con una misma; la ambición en literatura es la búsqueda incesante de ir más allá de los moldes establecidos y de las expectativas impuestas desde fuera. Por eso, 'Fantasma' no puede definirse ni como una autoficción ni como un texto exclusivamente autobiográfico, si bien lo autobiográfico es lo que estructura este relato con un fuerte componente ensayístico.

Afirmaba, hace algún tiempo, la escritora Gabriela Wiener que a ella la escritura ensimismada no le interesaba, que ella apostaba por una escritura comunitaria. En cierta medida, 'Fantasma' es eso, una narración comunitaria, porque, como se observa en la cita anterior, el accidente sufrido por la autora y que conllevó la amputación de parte de su pierna derecha dejó esquirlas evidentemente en ella, pero también en todas las personas que la rodean.

Y hay más: Pérez de las Heras es plenamente consciente de que el accidente tuvo lugar en un lugar concreto –Mallorca– y en un contexto social, económico y afectivo determinado. Esto es clave, porque la autora piensa y concibe la experiencia no como algo abstracto, sino como algo que se ubica en un espacio y en unas circunstancias.

Mirada lúcida

Es esta concepción de la experiencia y su mirada lúcida sobre el espacio y las circunstancias lo que lleva a 'Fantasma' a alejarse de cualquier forma de ensimismamiento y acercarse al ensayo, entendido como exploración e interrogación que parte del yo –basta observar el origen 'montaigniano' del término– pero que ni se acaba ni se agota en el yo. Y no es un capricho de quien escribe el hecho de subrayar el carácter ensayístico de este libro, puesto que basta no solo con recorrer los distintos capítulos para observar la dialéctica constante entre el yo y las circunstancias (no solo suyas, sino de todo el entorno), sino también con detenerse en su estructura: el libro empieza con una pregunta –"¿cómo te despides de una parte de tu cuerpo?"– que se repropone a lo largo de todas las páginas desde perspectivas distintas.

No es un discurso triunfalista el de Nerea Pérez de las Heras, es un discurso que nace de la rabia, pero también de la ternura, un discurso que no habla de superación, sino que piensa "y ahora, ¿qué?"

"La creencia de que el aspecto físico es el principal valor de una mujer y que la protetización disminuye o directamente aniquila ese atractivo es falsa. Afortunadamente, yo había llegado a mi inesperada versión cíborg tan acostumbrada a desobedecer esos mandatos que ya casi los había olvidado. Pero yo era una mujer, claro. Yo era –yo soy– una lesbiana", escribe Pérez de las Heras en las últimas páginas, poniendo de esta manera énfasis en el cuerpo, entendido solo desde una perspectiva exclusivamente física: el cuerpo como representación de unos mandatos, el cuerpo doliente, distinto o desobediente como expresión de rebeldía.

La autora repite que no ha conseguido mantener entero el cuerpo que sus padres le dieron al nacer y así subraya aún más la idea de los mandatos –de los roles y expectativas impuestos– como algo que se incorpora inconscientemente, pero ante lo que hay que oponerse. Y en esta idea de los mandatos entra todo: el cuerpo 'no bello', la identidad sexual y de género, los ideales políticos, la fama y su uso, los cuidados… El mandato deviene aquí la imposición de formas y modos y la condena –en términos de desprecio, abandono o ataque público– de su transgresión. De ahí la reflexión esencial sobre los cuidados, desde la esfera más íntima –pareja, familia– hasta la colectiva –acceso a la sanidad pública, recursos de la sanidad pública, condiciones laborales dignas de los profesionales de la sanidad– y, consecuentemente, la reflexión sobre la urgencia de nuevas formas de interrelación con una misma y con las demás, a partir de un replanteamiento de lo colectivo.

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'Fantasma' alude al miembro amputado, pero también es todo aquello que falta y que es suplantado –la importancia aquí de las amigas– para seguir adelante. No es un discurso triunfalista el de Nerea Pérez de las Heras, es un discurso que nace de la rabia, pero también de la ternura, un discurso que no habla de superación, sino que piensa "y ahora, ¿qué?" y en esta pregunta está la posibilidad de una reformulación de lo colectivo a partir de la individualidad, es decir, del yo no ensimismado.