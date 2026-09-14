Marta Parreño Gala, un debut entre Anaïs Nin y Virginie Despentes

Como suele ocurrir, Marta Parreño Gala (Barcelona, 1980) tiró de su propia experiencia para escribir su primera novela, 'Cora Ray'. "La casa de la protagonista es como mi casa, sus gatos son mis gatos y sus amigos, los míos", enumera divertida la autora, que cambió los nombres y poco más, y hasta convirtió en personaje a sus abuelas. Solo que 'Cora Ray' arranca con una imagen imbatible: blancazo de Cora, que yace desnuda en un club de 'swingers' mientras solo ve "sombras follando" a contraluz de una gran pantalla donde se proyecta una película porno.

Noqueada por una droga que alguien le echó en la bebida sin su consentimiento, acaba en la UCI, donde pasará meses semiinconsciente. Entre sueños y alucinaciones se le aparece Ray, un bebé que parió muerto tiempo atrás, para cuidar de ella. "Baste decir que a mí no me ha pasado todo lo que le ha pasado a Cora, tenía a toda mi familia asustada", puntualiza Parreño. La muerte perinatal de la novela está inspirada en la que sufrió una amiga, y la estancia hospitalaria, en la de un familiar suyo que pasó cinco años en cuidados intensivos.

Escrito en primera persona, 'Cora Ray' bebe de los diarios de Anaïs Nin, cuya lectura marcó a Parreño, y también evoca a 'La teoría King Kong' de Virginie Despentes. Pese a los tremendos sucesos que sufre la protagonista, ella se reivindica como sujeto, no como objeto, y no permite que nada de esto la defina.

Experimento sociológico

Parreño fue un par de veces a locales de intercambio "como experimento sociológico". Le pareció un lugar interesante, ya que allí la gente "se quita las máscaras". Cree que es importante "alimentar al animal que llevamos dentro, para que no se haga grande y salga por donde menos lo esperamos". También se define como esotérica y es aficionada a la astrología y el tarot: siempre ha soñado mucho y lo anota en cuadernos. De la decena de sueños que se describen en 'Cora Ray', siete son suyos. A nivel creativo, le gusta la libertad que proporciona lo espiritual, los estados alterados de conciencia.

Ella misma se autoeditó 'Cora Ray' tras recibir una Beca Montserrat Roig en 2024 y el libro está disponible en Amazon y algunas librerías

Ahora trabaja en el guion de 'Cora Ray', un libro que ella misma se autoeditó tras recibir una Beca Montserrat Roig en 2024 y que está disponible en Amazon y algunas librerías. La productora Zabriskie Films lo llevará al cine bajo el título de 'Unicornio' y se convertirá en su primer largometraje.

Abogada y periodista de formación, es autora de varios cortos. Reconoce que su trayectoria en el audiovisual ha marcado su lenguaje literario, directo y rico en imágenes. Para aumentar el alcance de su primera novela, le gustaría que la publicara una editorial al uso. "Mi hija de 18 años me dijo que le recordaba a 'Comerás flores', la novela de Lucía Solla Sobral", rememora. Ya cumplió un sueño al entregarle un ejemplar de 'Cora Ray' a Gisèle Pelicot cuando vino a Barcelona a presentar 'Un himno a la vida'.

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Aunque se estrena en la ficción, ha escrito varias biografías para RBA: sobre Audrey Hepburn, sobre Katharine Graham –la histórica editora de 'The Washington Post'– y sobre la cineasta Alice Guy. En la actualidad, trabaja en otra. Imprime a sus libros ritmo y fluidez. Lo peor para ella: que el lector se aburra.