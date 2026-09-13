Los libros seleccionados por 'ABRIL': Jon Bilbao, Olivia Laing y Diego del Alcázar

Esta es tu casa Jon Bilbao Impedimenta 22,95 €

Jon Bilbao lleva años construyendo un mundo literario con una casa en el centro: una vivienda familiar en un pueblo marinero del norte, visible desde la otra orilla de la ría, que se alza sobre un macizo calcáreo lleno de cuevas. 'Esta es tu casa' reúne nueve relatos que orbitan alrededor de esa casa y de quienes la habitan, la codician o la temen. Un libro con el que el autor cierra círculos y abre otros nuevos.

El libro de plata Olivia Laing Alpha Decay 20,90 €

Un joven artista llega a Venecia en septiembre de 1974 huyendo de Londres. Allí conoce a Danilo Donati, el diseñador de vestuario y escenógrafo que dio forma al universo de Fellini y Pasolini, y se traslada con él a los estudios de Cinecittà en Roma, donde poco después acompañarán a Pasolini durante el rodaje de Saló. En 'El libro de plata', Olivia Laing compone una historia de amor, deseo y obsesión.

La idea de volver Diego del Alcázar Siruela 21,95 €

Fausto, un anciano montañés, intenta comprender la pérdida de su mujer desde la sabiduría ancestral. En paralelo, Adrián, un académico que ha desarrollado su carrera en Nueva York, regresa al lugar de su infancia. En esta novela, Diego del Alcázar entrelaza dos mundos opuestos: la tradición rural cántabra, nutrida de la mitología y del conocimiento heredado, y el pensamiento contemporáneo.

Déjame que baile Manuel Avís Cabaret Voltaire 20,95 €

En el 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, 'Déjame que baile' restaura la memoria afectiva que a veces las biografías olvidan. El hallazgo de un arcón con material inédito del poeta (cartas, fotos, esbozos de un diario íntimo…) lleva al narrador de esta historia de Manuel Avís a descubrir nuevos aspectos del devenir poético y amoroso de este hombre libre, además de la panorámica de un tiempo y un mundo perdidos.

EEG Daša Drndić Automática Editorial 26 €

En 'EEG', escrita por Daša Drndić dos años y un mes antes de su muerte, la autora recupera al protagonista de su anterior novela, Belladona, Andreas Bas, un académico al que la historia y el desmembramiento de Yugoslavia pasarán por encima, obligándole a abandonar Serbia y establecerse en Croacia, un desarraigo que irá empapando todas las facetas de su existencia.

El factor Puyal Josep Maria Deu Pòrtic 18,90 €

El sábado 5 de septiembre se cumplieron 50 años de la primera transmisión radiofónica de un partido de fútbol en catalán tras la Guerra Civil, un hito con nombre propio: Joaquim M. Puyal. Su voz contribuyó a normalizar la lengua y desde entonces ha acompañado a varias generaciones de culés, como reivindica este libro basado en el testimonio de quienes han compartido micrófono con el maestro.

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Una independencia / Una independència Jeffrey Abé Pans Jande 19,95 €

En su ópera prima, el panafricanista Jeffrey Abé Pans, de madre española y padre guineano, visita el país de su progenitor en octubre de 1968 de la mano de Józef K., un corresponsal desplazado a la aún colonia española para cubrir un gran acontecimiento: la proclamación de la independencia de Guinea Ecuatorial, el inicio de una etapa esperanzadora que pronto da paso a años de inestabilidad política y social.