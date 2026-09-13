Javier Sierra, escritor: "Las pinturas hablan y sus secretos llevan siglos delante de nuestros ojos"

¿Y si la palabra escrita no fuera lo único que podemos leer? ¿Y si ciertas obras maestras del arte fueron concebidas como textos? ¿Podríamos llegar a leer 'Las meninas' o los bisontes de Altamira? ¿Acaso también la fachada de una catedral o de un templo megalítico? La idea es tan loca que roza la genialidad… y no es mía.

Cientos de mentes ilustres de todas las épocas han intentado “escribir” sus historias en iconos, recurriendo a simbologías complejas. Leonardo da Vinci fue el más osado de todos. Nos legó miles de anotaciones que lo retratan como un apasionado “lector” de la naturaleza, pero también como un hábil “redactor de imágenes”. De hecho, esa capacidad, inadvertida para la gran Historia del Arte, fue lo que me llevó a escribir 'La cena secreta' hace ya dos décadas.

La trama de este 'thriller' histórico se ambienta en 1497, cuando Leonardo está a punto de terminar un mural para el convento de Santa María delle Grazie que representa a la Última Cena. La escena es fabulosa. Muestra a los Doce de un modo tan realista que casi parecen estar vivos, sentados en el refectorio de los dominicos. Pero esa pintura -hoy de fama universal- inquieta a sus contemporáneos: Jesús carece de su preceptivo halo de santidad; no está instaurando el sacramento de la eucaristía y ni siquiera tiene una copa de vino delante. A su lado, los discípulos murmuran, como si acabaran de recibir una noticia perturbadora. Uno de ellos, sentado en un extremo de la mesa, tiene el rostro del propio pintor.

Escribir con imágenes

Tanta rareza no pasa desapercibida en Milán. Un anónimo ha enviado al Santo Oficio una serie de cartas acusando al pintor de militar en una peligrosa herejía. Todo encaja. Su mural contiene las claves de un culto oscuro, perseguido desde Roma, que se creía erradicado. Fray Agustín Leyre -quizá el único personaje ficticio de esta aventura-, es enviado a investigar el asunto. Le ordenan desentrañar qué está sucediendo en la corte de los Sforza, pero se tropieza con algo que no espera: el exótico Leonardo practica una disciplina antigua conocida como “el arte de la memoria” que le permite escribir con imágenes. Usa un lenguaje fino, sutil, con el que se afana en esconder algo en sus obras. Pero, ¿qué?

Cuando fray Agustín llega a la ciudad para despejar esa incógnita, se queda estupefacto. Leonardo es un artista más extraño de lo que imaginaba. En la capital del ducado alguien lo acusa, además, de haber alterado el sentido de ciertas escenas bíblicas en otras tablas, y se sospecha que mantiene relaciones con enemigos de la doctrina cristiana. Su pasión por las recientemente traducidas obras de Platón no mejora las cosas. La investigación desemboca en un torbellino que permitirá al padre Leyre -y con él, a quienes accedan a la novela- leer exactamente lo que Leonardo está “escribiendo” en sus trabajos.

Noticias relacionadas

Publicada en más de cuarenta idiomas, 'La cena secreta' lleva veintidós años invitándonos a descubrir el olvidado “arte de la memoria” y a descifrar los sorprendentes mensajes ocultos de ciertas obras maestras. En España, Planeta relanza ahora esta obra pensando en que nuevas generaciones de lectores participen de semejante hallazgo. Las pinturas hablan. Y sus secretos llevan siglos delante de nuestros ojos, esperando a ser leídos. ¿Alguien puede dejar pasar un conocimiento así?