Los libros siguen siendo un buen negocio

Las ventas de libros van como un tiro. La expresión parece bélica, pero ya saben que significa que el año acabará muy bien, por encima de las previsiones que anunciaban un incremento, pero más pausado que en años anteriores. Recordemos que venimos de cifras récord. En 2024, las ventas alcanzaron un aumento del 9,4%, lo que supuso una facturación de alrededor de más de 3.000 millones de euros. En 2025, las ventas siguieron ascendiendo, pero a un ritmo del 3,3%.

Todo hacía suponer que 2026 sería positivo, pero con un pequeño descenso, sobre todo porque los datos anunciaban que la no ficción estaba a la baja entre las preferencias de los lectores. Pero no. Las cifras anunciadas por GfK, el medidor de las venta de los libros, durante el Fórum Edita proyectan un cierre del año con un 4,5% de crecimiento.

Estos datos significan que los ciudadanos continúan apostando por la lectura en papel como un acto experiencial. Abrir un libro es una situación agradable, embriagadora. Y hay más: son las librerías los lugares donde ese mismo lector se siente más cómodo y bien asesorado para elegir. Libros y librerías. En esta suma faltan dos piezas fundamentales: el editor y el escritor.

Al editor le siguen cuadrando los números, aunque no sea un negocio para hacer rico a nadie. Y el escritor, el más débil de toda la estructura, hace lo que puede para subsistir, aunque no sea la prioridad cuando se pone ante una nueva novela. No todos, por supuesto. Cada vez son más los que pueden dedicarse solo a la escritura, pero sigue siendo un privilegio.

Se produce una situación paradójica: solo aquellos que no leen son los que siguen pensando que el negocio del libro se acaba y que está en crisis. Se trata de un estado de opinión erróneo que debería cambiar. Probablemente llamaría más a la lectura.