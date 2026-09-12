La respiración es vida

AMO LAS PLANTAS. Y acabo de descubrir un libro que en este final de verano me acompaña a todos lados y me da con sus aires de álbum todo un conjunto de sensaciones extraordinarias. Me refiero a 'Sumario de plantas oficiosas. Un ensayo sobre la memoria de la flora' (Acantilado, 2026) de Efrén Giraldo, un escritor de Medellín que además es crítico, investigador y editor, doctor por la Universidad de Antioquia y docente de la Universidad EAFIT.

El encuentro fortuito con un árbol sobreviviente de la bomba atómica inspiró a este nieto de campesinos y jardinero aficionado a escribir los textos tan diversos y entretenidos que forman esta obra: un inventario de ficciones e iconografías de las plantas. Reúnen especies reales e imaginarias que provienen de preferencias, gustos, historias de vida propias y otras. Es como una especie de diario imaginario con anécdotas, recuerdos, datos de lector y espectador de arte, recuerdos y experiencias, representaciones literarias, científicas y artísticas, una constelación de adornos, árboles, comidas, venenos y seres vegetales conocidos y desconocidos.

En las plantas podemos ver estilos de vida que cruzan por jardines y casas, gabinetes de curiosidades, descripciones curiosas, libros y pinturas en las que aparecen imágenes, modelos científicos en un ejercicio libre de coleccionismo. Un libro hecho de fragmentos que se encuentran y se separan en un baile de seducciones y laberintos.

El encuentro aplazado con el hijo de un árbol sobreviviente de la guerra; el herbario de Emily Dickinson, entre lo íntimo y lo privado, el secreto y la exposición, la revelación y la clausura; la historia de dos botánicas ficcionales; algunos momentos significativos de la historia cultural de la flora colombiana; un recorrido personal por la botánica literaria con el fin de detallar la importancia de la conciencia ficcional por estar en el mundo que nos ha tocado vivir, y un último texto con ejemplos de la creatividad reciente para defender la capacidad que estética y ficción tienen para esperar el alivio que nos promete una ética amable con las plantas.

Un libro para llevar a las caminatas por el campo, para acunarnos antes del sueño, para leer en voz alta como un cuento infantil, un canto al extraordinario poder de resiliencia del mundo vegetal y a la sorprendente inteligencia de la flora.

‘ÉCOLE BUISSONNIÈRE’. Escribo porque es la única forma de hablar callando; porque es una manera de vivir: el aislamiento contra la masa, la soledad contra el grupo, lo individual contra lo social, el singular contra el plural, el margen contra el centro, el centrípeto contra el centrífugo, el exilio contra la patria, la pérdida de identidad contra la identificación, el infame contra la fama, el secreto contra la comunicación, el eco del lenguaje poético contra la tiranía del lenguaje corriente. El libro es una caja negra, es una cueva de sonoridades, es un cuerno donde escuchas las olas de un mar de letras.

COMO ES DEBIDO. El escritor John Ruskin tenía una doncella que, puntualísima, después de un protocolo muy estricto de dar tres toques en la puerta labrada con imágenes de bosques amazónicos, escuchar la voz ruskiana que le decía "pase" mientras dejaba la pluma y las palabras en el cartapacio, entraba en el despacho anunciando: "Señor, el crepúsculo, el crepúsculo". Ruskin se levantaba, abría las vidrieras y salía al jardín en busca de ese espectáculo esplendoroso que era una apoteosis de luces, colores, sombras y claroscuros hasta la llegada lenta de la oscuridad.

Este cronista tiene una visión del atardecer menos ritual. Sale a la terraza que mira hacia poniente para recoger estos 15 minutos cuando, sobre unas colinas en las que los bosques se han convertido en una línea negra, contempla la transfiguración acompasada por el ritmo de la luz de toda una mezcolanza de rojos, calabazas y rojos movedizos sobre un fondo azulado claro en el que se marcan unos tonos que se deslizan y huyen demasiado deprisa. Sigo en esta hora final del día con mi obsesión por el silencio y pienso que este espectáculo tan bello como transitorio también es silencio en estado escenográfico y efímero.

A FAVOR DE LA SIMBIOSIS. Percibo olor a maderas enceradas, a ropa de lino con crujidos de almidón, a pan de ángel hilado, a flor de naranjo antigua, a incienso esbravado, al mar grande. Percibo olor a solemnidad y alegría, de tristeza y de recogimiento, de campanadas a muerte y de lágrimas de cosas. Percibo olor a un tiempo desnudo, a una negra noche que se ensancha, a una generosidad que crece, a un pavor que hay que extinguir de golpe.

Soy un suscitador que te habla al oído con sonoridades simples que resuenan adentro, muy adentro y con modestia, con la debilidad de los argumentos, con la respiración de lo que me toca y que amo: la belleza no reconocida, la necesidad de rebajar a los poderosos y de poner de pie a los condenados de la tierra. Busco y rebusco en las pausas, en las formas, en las rendijas, en los rasgos, en los intersticios, en los guijarros, en los cruces, en los contornos de mi noche un levantamiento de luz.

Cantar a los humildes: las piedras llenas de líquenes, los sanadores, los escarabajos, la respiración del tiempo, las ramas de un árbol y todo el mundo inanimado, todo lo que parece que no habla.

Y ese dolor, esa ignorancia, ese sufrimiento, esa espera, esa incidencia, ese color, esa sucesión de instantes que hay que alargar sin descanso en una lucha constante, necesaria, interminable.

¿Qué esperas de mí? ¿Qué espero de ti? A la sombra de nosotros amas desmesuradamente la vida.

¡Vivo en la resurrección!