Elena Medel, escritora: "Lo que vivimos y lo que pensamos se filtra en lo que escribimos"

Seis años han pasado ya, con todo lo sucedido durante ese tiempo, desde que Elena Medel (Córdoba, 1985) maravillara a la crítica y los lectores con su debut en la novela. Su trayectoria literaria, reconocida poeta, ensayista y editora, la avalaba, aunque nada hay garantizado en el mundo literario, espejo, también en eso, de la vida que refleja. Pero el título de aquel libro, 'Las maravillas' (Anagrama, 2020), resultó ser premonitorio y la autora deslumbró con una historia tejida con el lirismo de quien sabe que lo poético es, por supuesto, político.

Entre lo sucedido después, el intento de una novela demasiado compleja en lo formal para el momento que atravesaba la escritora y un hallazgo fortuito, el de un poema de lord Byron del que salió el título y la inspiración para un nuevo libro, 'Todos mis pecados y la mitad de mi dolor' (Seix Barral), que llegará a las librerías españolas el 16 de septiembre.

Medel se refugió en él con la inteligente inseguridad que debe acompañar siempre a la escritura y, sin renunciar a sus obsesiones, ahí están de nuevo la clase y el género, compuso un relato plagado de personajes complejos y de infinitos matices sobre el paso del tiempo y cómo el trabajo define quiénes somos y no nos deja ser.

En este mundo literario nuestro no es habitual que entre la publicación de un libro y otro transcurran seis años. ¿Cómo afronta, sabiendo eso, su regreso a las librerías?

Si te fijas, es habitual que yo tome cierto respiro entre libro y libro. Ese respiro, en los libros de poesía y de narrativa, para mí es inevitable. Un libro se escribe en el momento de la escritura, pero también en el momento previo, de reflexión, y en el momento de documentación, que para mí cada vez es más importante, y, claro, eso necesita tiempo.

Pero sabe que ese tiempo no siempre se le concede al escritor.

Claro, sí, sobre todo además porque 'Las maravillas' tuvo un recorrido. Quizás lo más sencillo habría sido escribir un libro que se pareciera a 'Las maravillas', que tuviera alguno de sus ecos, y darme un poco de prisa, pero bueno, me apetecía investigar y encontré esta historia que fue construyéndose de una manera muy hermosa, es una novela que yo he disfrutado mucho escribiendo.

En los agradecimientos les da las gracias a su agente y a su editor por haberle ayudado a recuperar la confianza. ¿Por qué la perdió?

Para mí, cada libro es diferente y cada libro es un primer libro. Yo me enfrento a cada libro sabiendo que he escrito otros antes, conociendo algunos trucos, ciertas herramientas, pero cada libro me va mostrando asuntos nuevos. Entonces, yo creo que siempre esa inseguridad está en el momento en el que te enfrentas a un proyecto nuevo, porque si lo das todo por hecho o tiras un poco de plantilla no tiene sentido.

La inseguridad siempre está en el momento en el que te enfrentas a un proyecto nuevo, porque si lo das todo por hecho o tiras un poco de plantilla no tiene sentido

Tomando como referencia el título, ¿cuál es el mayor pecado que puede cometer un escritor y el peor dolor que puede experimentar?

Pues un pecado podría ser, por ejemplo, darlo todo por hecho, un poco también retomando lo que contaba, esa necesidad de casi tener cierta inseguridad en la escritura, entendiendo esa inseguridad no como algo negativo, sino como algo casi positivo, en el sentido de voy a descubrir qué me cuenta la historia, cuál es la voz, qué giros nuevos del lenguaje puedo asumir. Aunque yo tengo todo muy planificado, me gusta que de repente algo se rompa y tener que reformularlo todo, en esta novela hice muchísimas escaletas diferentes, más de veinte.

¿Y el dolor?

Yo creo que puede haber muchos dolores y uno tiene que ver, de manera muy egoísta, con el hecho de que la versión final del libro diste mucho de la versión final que tú pensabas, no en el sentido de yo tenía una idea de la novela y la novela me ha ido llevando otra parte, sino de no he conseguido hacer lo que quería hacer. Eso es doloroso y es complicado y a mí me ha ocurrido en alguno de los libros que están en el cajón. O, bueno, por ejemplo, en el libro hay un escritor que tiene el dolor inmenso de querer escribir y no lograrlo, desearía con todas sus fuerzas hacerlo y no lo consigue.

El miedo que atenaza a don Jesús, el catedrático, a que el tiempo se le acabe es muy común, y también muy humano.

Cuando, en los primeros momentos de escritura, pensaba en el personaje del catedrático, pensaba en alguien que vive en un mundo en extinción, pero no es consciente de que todo está cambiando. Eso me interesaba incluso más que esa percepción de que el tiempo se acaba a la que todos los personajes se van enfrentando. En el caso del catedrático, la jubilación acaba con la vida que conoce, no conoce otra existencia que no sea la de la universidad. Me gustaba pensar o poner el foco en cómo el trabajo termina fagocitando nuestras vidas, esa tensión, ese nexo entre el trabajo y la vida, el trabajo situado en el centro o en el todo de nuestra existencia.

Me gustaba poner el foco en cómo el trabajo termina fagocitando nuestras vidas, ese nexo entre el trabajo y la vida, el trabajo situado en el centro o en el todo de nuestra existencia

En ese sentido, es verdad que esta novela y 'Las maravillas' son distintas, pero hay inquietudes que se repiten, la clase social, el género, la familia... ¿Tiene Elena Medel un universo literario propio?

No sé si tengo un universo literario propio, pero sí sé que tengo obsesiones que aparecen y reaparecen y te ocurre a ti también, por mucho que te sientes a escribir algo totalmente distinto. Yo no escribo literatura autobiográfica, pero inevitablemente lo que vivimos y lo que pensamos se va filtrando en lo que escribimos y a mí me interesan cuestiones como el dinero, la clase social, el trabajo... Esta es una novela de trabajo, los personajes han convertido el espacio laboral en el sustitutivo de la casa, de las familias.

Algo que, por otro lado, estamos haciendo cada vez más todos, esta sociedad nos condena a ello, no tenemos alternativa.

La novela se plantea eso, de qué manera el trabajo ya se sitúa en la esencia casi de la identidad. Aunque te guste, aunque sea algo que te apasione y que te haga feliz, tu oficio al final es lo que te garantiza una remuneración para llegar a final de mes, para pagar unas facturas, pero luego tú eres mucho más. En el momento en el que no disponemos de tiempo ni de energía para ser mucho más, todo nuestro tiempo y nuestra energía disponibleslos fagocita el trabajo, sucede esa perversión tan salvaje de definirnos por aquello en lo que trabajamos.

La escritora Elena Medel. / José Luis Roca

También la familia, esa institución que nos construye, pero igualmente puede destruirnos, está vinculada a la identidad.

Claro, el hijo del catedrático va a ser siempre el hijo del catedrático, la idea de la herencia, no sólo la física, el hecho de que, por ejemplo, él lo ha tenido mucho más fácil que compañeros suyos mucho más inteligentes y mucho más trabajadores.

El ascensor social.

Es otro de los temas que a mí me interesan, hasta qué punto la ambición de los personajes en algunos nos parece totalmente lógica, la entendemos muy verosímil, pero en otros nos parece ingenua.

No sé si tengo un universo literario propio, pero sí sé que tengo obsesiones que aparecen y reaparecen, por mucho que me siente a escribir algo totalmente distinto

Ahora que menciona la ambición, el poder que durante tantos años ha ostentado el catedrático en la universidad, ¿hubiera sido distinto de haber sido una mujer?

Sí, por supuesto, sin ningún tipo de duda. La novela se sitúa en el año 2003-2004. Venimos del desastre del Prestige, venimos de las manifestaciones contra la guerra de Irak, sucede el 11-M durante la novela, el cambio de Gobierno, la inminencia de las leyes sociales. Hay algo que está cambiando y hay una nueva sensibilidad, o una sensibilidad que antes no estaba tan presente, para estupefacción del catedrático, que no entiende nada. Y hay varios personajes que son también miembros del departamento, que son mujeres y que son personajes absolutamente secundarios porque en ese momento su lugar es secundario.

Siempre que la leo pienso que lo poético es también político.

Sí, por supuesto, es que la novela es una novela política en muchos sentidos. Está la cuestión de la clase, que para mí es esencial y yo creo que es el eje de lo que escribo; está la cuestión del género; está incluso el poder, las jerarquías del poder. Lo que yo escribo me gustaría pensar que es profundamente político y que hay un pensamiento. Pero, al mismo tiempo, intento escribir libros que me interesaría leer, porque voy a pasar unos cuantos años acompañada de unos personajes y, aunque sean poco amables, intento por lo menos tener cierto interés por ellos y por lo que piensan. En esta historia hay personajes con profundas contradicciones, que opinan absolutamente lo contrario a lo que opinaría yo. Me interesan ese tipo de novelas abiertas en las que puedas, incluso en esas contradicciones, en esos matices, en esos claroscuros, replantearte qué es lo que piensas, no darte un panfleto cerrado.

En una conversación ya al final de la novela, el catedrático le dice a su hijo: «Hay que reconocer el peso que acarreamos». ¿Qué sucede con ese peso en la literatura?

Claro, ¿cuál es el peso?, toca preguntarse. Me gusta siempre pensar que cuando yo escribo lo hago con todos los escritores y con todas las escritoras que me han ido acompañando en mi lectura.

Esos fantasmas.

Claro, que están además literalmente descritos en el 'dramatis personae' de la novela. Para mí es esencial y muy gustoso preguntarme de dónde viene este recurso, o este capítulo que no sé muy bien cómo atajar, voy a asomarme a tal libro que me suena que esta autora hacía algo parecido, voy a ver cómo lo hace para asemejarme un poco, para hacerlo de manera distinta. Para mí ese peso es gustoso, además por una cuestión casi de gratitud hacia quienes han escrito antes que yo y hacia quienes están escribiendo mientras escribo yo, me emociona mucho ver esas posibles conversaciones.

¿Y qué fantasmas la acompañaron mientras escribía esta novela?

Ha habido uno clave, que ha sido Iris Murdoch. Murdoch tiene un concepto que a mí me interesa mucho, que es el de imaginación; ella defiende que la imaginación es una herramienta casi moral para enfrentarse a la realidad de manera objetiva y pensarla y contarla. Y eso me entusiasmaba, porque esta novela es una larga carta de amor a la invención, a la posibilidad de imaginar. Y, luego, autores que para mí siempre están, Natalia Ginzburg, Annie Ernaux o Manuel Longares.

Según don Jesús,el poema de Byron pone en evidencia que "lo que se desea exige un sacrificio, aunque lo que se obtenga se esfume y permanezca la culpa". ¿Pasa también eso en la escritura?

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Bueno, yo creo que la escritura sí es evidentemente un sacrificio, hay muchos noes que das a la gente que te rodea, tienes que rechazar un montón de tentaciones que te apartan de la escritura. Pero hay muchas recompensas en ese sacrificio, al menos a mí me las brinda.