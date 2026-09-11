No es talento, es clase social

Hay una edad en la que descubrimos cómo nos ven los demás. Si eres iraní, vives en la periferia de París y tus padres son exiliados políticos con pocos recursos, ese aprendizaje llega antes y es menos indulgente. La primera vez que la protagonista de 'La edad ridícula' (Minúscula, 2026) fue a esquiar con su clase del instituto se presentó vestida con un chándal. Cuando su profesor le pidió que regresara a su habitación y se ataviara con el mono de esquí, ella no fue capaz de decirle que no sabía a qué se refería. “Más que mi pobreza, desvelaba mi ignorancia. No solo demostraba que era pobre, sino también que no había ido a la nieve en toda mi vida”, escribe la protagonista.

Maryam Madjidi pasó su adolescencia como la mayoría de las adolescentes: intentando no parecer distinta. La tarea le resultó más complicada. Sus rasgos físicos y su condición de extranjera pesaron siempre sobre cada uno de sus intentos de encajar. Pronto se convenció de que para abandonar ese municipio situado en la 'banlieue' de París en el que había crecido, solo tenía una carta: esforzarse y obtener buenas calificaciones. Lo hizo. Pero cuando creyó que llegaba al siguiente escalón se dio cuenta de que no todos volvían a empezar desde el mismo lugar. Cada uno subía su propia escalera.

Hay un capital cultural que se hereda sin que uno se dé cuenta. No está presente en ningún currículo académico. Se aprende en conversaciones, en libros, en espacios que para unos son habituales y para otros resultan desconocidos. Hay niños que se están preparando para un futuro que, de algún modo, ya les pertenece sin que hayan tenido necesidad de imaginarlo. Y eso no hay ascensor social que lo haya corregido ni que parezca que vaya a hacerlo.

Capital cultural heredado

Madjidi, que originalmente tituló su novela 'Pour que je m'aime encore', que significa 'para que yo vuelva a quererme', dice que este libro le sirvió para eso, para reconciliarse consigo misma. Sus capítulos, autobiográficos, funcionan como una recopilación de recuerdos a través de la que se puede leer su adolescencia y juventud. Puede parecer que el libro es una crítica a la meritocracia, pero va más allá: plantea cuestiones más difíciles de resolver, como cuántos méritos forman parte del capital cultural que heredamos y cuántos son el resultado de nuestro tesón. Es decir, cuánto hay realmente de talento en eso que llamamos talento y cuánto de clase social. La disciplina, la excelencia o la ambición se cultivan. Y para eso alguien -muchas veces nuestros padres- tiene que sembrarlas antes.

Cuando la protagonista logra entrar en el 'hypokhâgne', el curso preparatorio para los estudios superiores de literatura, cree que por fin tendrá la vida que se merece, pero, a pesar de que lleva desde los seis años en Francia, 'descubre' que tiene acento, que no domina el francés y que se le escapan muchas referencias culturales. Solo a tres compañeras les ocurre lo mismo: forman, junto con ella, la cuota del extrarradio.

Los periodistas hemos patentado un género: los libros para el verano. Cada mes de junio se suceden las listas de recomendaciones para las vacaciones. Luego, cuando llega septiembre, hablamos de la 'rentrée' literaria, que incluye las novedades editoriales para el regreso de las vacaciones. A mí se me ocurre otra categoría que podríamos inaugurar, una dedicada a lecturas para el inicio del curso, libros que conecten directamente con lo que implica ese momento del año. 'La edad ridícula' podría ser una buena candidata. Septiembre es el mes de los comienzos. De los reencuentros. De los retos. Del cansancio. También puede ser el mes para hacernos una pregunta que, al menos yo, nunca quiero que deje de resonar en mi cabeza: cuánto de lo que sé lo sé gracias a otros y cuánto gracias a mí misma.