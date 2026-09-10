Cintia Bonino, ilustradora editorial: "Mi trabajo amplía lo que no siempre dicen las palabras"

La ilustración editorial no consiste simplemente en dibujar un texto. Al menos así entiende Cintia Bonino su trabajo: busca establecer un diálogo con las palabras y llevarlas más allá. "Hacer un dibujo que no describa literalmente el texto, sino que lo acompañe desde su propio lugar es la clave", explica. En ese proceso, la ilustración se convierte en un ejercicio de conceptualización. "Mi trabajo amplía lo que no siempre dicen las palabras".

Todo comienza mucho antes de apoyar el lápiz en el papel. Tras leer el texto, intenta dejarlo reposar unos días para que las ideas maduren. Después llegan los bocetos rápidos, que permiten comprobar la intención y composición antes de avanzar hacia la imagen definitiva. Para convertir un concepto abstracto en algo visual, recurre a su archivo mental, construido a partir del mundo que la rodea y de sus experiencias. Alejarse de la literalidad es uno de los principales retos. Lo compara con "entrar en un laberinto a oscuras" en el que hay que ir experimentando hasta encontrar la imagen adecuada.

Aquí nace uno de los grandes dilemas de la ilustración: la libertad interpretativa. Depende, en buena medida, de la relación con quienes encargan el trabajo. La libertad total puede llegar tanto por la confianza que depositan en ella como por una falta de compromiso con el proyecto. Para ella, lo ideal es encontrar un equilibrio para desarrollar la propuesta libremente y encontrar al otro lado pasión. "Esa implicación es contagiosa y se multiplica".

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Buena parte de lo que ocurre en el proceso no llega al lector: la frustración, la impotencia, la alegría y hasta las ganas de abandonar no se ven a simple vista. Por eso, el valor de una ilustración no puede medirse únicamente por el tiempo que alguien la mira. Algunas imágenes pueden permanecer durante décadas. Y aunque no siempre sean conscientes del esfuerzo que existe detrás, para Bonino lo esencial es que este trabajo consiga algo más profundo: "Que se den cuenta de lo indispensable que es el arte para la vida".