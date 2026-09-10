Baltasar Garzón señala las amenazas que ponen en jaque a la democracia: "El poder judicial no puede quedar sin contrapesos"

Baltasar Garzón vuelve a situar el foco sobre el funcionamiento de las instituciones y el papel de la justicia en un momento de fuerte polarización política. El exmagistrado sostiene que la democracia puede deteriorarse también desde dentro, mediante el debilitamiento de los controles, la utilización política de los tribunales, la desinformación o la normalización de discursos que cuestionan derechos y consensos democráticos. Es el eje de 'La democracia amenazada', publicado por Planeta el pasado mes de junio.

Uno de los asuntos que Garzón aborda con mayor dureza es el funcionamiento del poder judicial. El jurista ha llegado a definir la Sala Segunda del Tribunal Supremo como el órgano "con más poder en España" por la ausencia, a su juicio, de suficientes contrapesos y de una segunda instancia que permita revisar la valoración de las pruebas en determinados procedimientos.

El concepto de 'lawfare' ocupa también buena parte de su diagnóstico. Garzón denuncia el posible uso de procedimientos judiciales con objetivos políticos y analiza episodios recientes que han colocado a jueces, fiscales y dirigentes en el centro del debate público.

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Una amenaza que trasciende España

Su mirada no se limita al escenario nacional. 'La democracia amenazada' conecta estas tensiones con el racismo, la difusión de bulos, la corrupción y el crecimiento de movimientos autoritarios, además de detenerse en el impacto internacional de Donald Trump. Más que plantear una amenaza puntual, Garzón dibuja un proceso de desgaste que, en su opinión, obliga a vigilar de cerca la independencia institucional y la calidad de la convivencia democrática.