El enemigo más privado

'Canción dulce', de Leila Slimani (Rabat, 1981), es uno de esos libros que empiezan por el final. Una página antes, las citas de apertura ya anticipan las claves de lectura de la novela. Pocas veces sentí que estuvieran tan bien elegidos como en este caso. El texto citado de 'Cuentos sencillos de las colinas', de Kipling, menciona la actitud despectiva de una mujer hacia su empleada doméstica, sin interesarse jamás por quién es y en qué consiste su vida personal. El otro, de 'Crimen y castigo' de Dostoievski, concluye: “Porque es necesario que todo hombre tenga un sitio adonde ir”.

En la novela de Slimani, Premio Goncourt 2016, una pareja joven, padres de una niña de cinco años y un bebé, encuentra dificultades para lograr un equilibrio entre sus ambiciosas profesiones y las actividades de los niños. Viven en el distrito diez de París, ella es abogada y él, productor musical; pertenecen al entorno conocido como 'bobo', burgués y bohemio, que recuerda tanto a la pareja de 'Las cosas' de Perec.

Como Myriam es de origen marroquí, prefiere contratar a una niñera que no comparta esa condición ni la misma lengua. Aceptan a una mujer de 40 años, francesa, muy blanca, educada, limpia y correcta: Louise. He aquí la segunda transgresión del lugar común: la primera era empezar con el latigazo del final, la segunda es que la empleada ostente una nacionalidad y un color de piel a menudo considerados 'superiores' a los de su jefa. De hecho, Louis se destaca por ser la niñera distinta en la plaza.

Mi niñera es un hada

Y este es el planteo: una persona desconocida ingresa en las tripas de tu casa. Por muchos recaudos que tomes y referencias que pidas, no tienes idea realmente de quién es. Tu empleada, que pasa unas ocho horas a solas con los críos en la casa, poco a poco, si es hábil, estará en posesión completa de todos los movimientos, los escondrijos, los secretos, las sutilezas psicológicas del hogar.

Con un par de días ahí, “Louise ha empujado los muros. Ha hecho que los armarios se volvieran más profundos, los cajones más amplios. Ha hecho entrar la luz”. Al cabo de algunas semanas, “ya no duda en cambiar los objetos de lugar. El apartamento entero está bajo su yugo como un enemigo que demandaría piedad”.

“Mi niñera es un hada”, no hace más que repetir Myriam. A tal punto que el matrimonio va delegando cada vez más horas en ella para volcarse en lo laboral. Ninguno de los dos dedica tiempo (el tiempo escasea) a conocer detalles de la vida de esta persona que asumió el mando en la familia. El esposo aparece como una figura bastante desdibujada. Y su madre (la abuela) acusa a la nuera de estar demasiado ocupada con su trabajo, demasiado ajena a la realidad cotidiana de los hijos. La culpa es señalada a la nuera, no a su hijo.

La lucha de clases

¿Dónde vive esta muchacha? ¿De dónde viene, cuál es su pasado, cuál su presente? ¿Tiene hijos, pareja, deudas? ¿Tiene garantizado siempre un lugar adonde ir? ¿Cuáles serán sus miedos, angustias, anhelos? ¿Vive de alquiler? ¿Quién es esa mujer que de pronto ha comenzado a pasar algunas noches en el sofá de sus jefes y acaba yendo con la familia de vacaciones?

Si existe una relación laboral en extremo compleja y delicada es la que se desarrolla dentro de una casa privada, en la que no están los despachos, los testigos ni el departamento de Recursos Humanos para delimitar el espacio y definir el rol de cada cual. Ese núcleo donde el que viene de fuera tiene completo acceso a lo más íntimo y de quien, a su vez, depende el bienestar de lo más querido: los hijos, en algunos casos los padres (cuando son ancianos).

Lo magistral de la novela, uno de los mejores Goncourt que he leído, es el manejo de la psiquis y las interrelaciones de los personajes, junto con el nivel de tensión que se mueve por debajo de una aparente calma y del buen funcionamiento. Se trata de una construcción de personajes realmente magnífica, tan psicológica como visceral.