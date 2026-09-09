'El sheriff reticente', de Chris Offutt: la ley de los cerros

Mick Hardin es el nuevo 'sheriff' de Rocksalt, un pueblo en los cerros del este de Kentucky. Solo está cubriendo la baja de su hermana Linda, la 'sheriff' titular, herida en acto de servicio. Fue investigador de homicidios en el Ejército y la disciplina militar le sentaba de maravilla: "aquí tienes tu arma y allí está el enemigo". Acatar órdenes se le da mucho mejor que darlas. Hasta Sandra, la operadora de radio de la comisaría, le riñe por pedir disculpas o solicitar las cosas de forma amable. Debe dar órdenes, le insiste. Él preferiría no tener que hacerlo.

Tampoco se le da bien tratar con las mujeres, dice, una explicación bastante cómoda para justificar el fracaso de su matrimonio. Su exmujer, Peggy, reaparece para pedirle ayuda. Su actual marido está arrestado y acusado de asesinato. Es uno de los tres crímenes que Mick tiene que resolver. Investigar sabe; lo complicado es dejar de recibir órdenes para empezar a darlas.

La elección de Linda como 'sheriff' no es casual. En Estados Unidos es un cargo electo y Chris Offutt (Lexington, 1958), autor de 'El sheriff reticente', ha explicado alguna vez que, al imaginar a Linda al frente de una comisaría rural de Kentucky, era consciente de las dificultades que habría tenido para llegar hasta allí. A esto se suma el particular vínculo de la región con la ley. En una comunidad pequeña, atravesada por relaciones familiares, representar la ley significa aplicarla entre vecinos acostumbrados a resolver sus conflictos según sus propios códigos.

La importancia del paisaje

'El sheriff reticente' tiene dos líneas argumentales diferenciadas. Mientras Mick intenta esclarecer los crímenes de Rocksalt, Johnny Boy Tolliver está en Córcega, donde su amigo debería estar disfrutando de su retiro. Estos capítulos funcionan como un descanso veraniego, pero el cambio de escenario no es absoluto. Offutt sustituye una región rural y montañosa por otra y vuelve a colocar a sus personajes en un territorio que condiciona la forma de vivir de quienes lo habitan.

El autor no se conforma con que haya árboles y pájaros. Identifica las especies y atiende a los sonidos del entorno con una precisión que lo convierte en uno de los elementos más reconocibles de sus novelas

Porque si algo importa en estas novelas es el paisaje. Mick conduce por carreteras secundarias, atraviesa bosques y observa lo que lo rodea. El escritor estadounidense no se conforma con que haya árboles y pájaros. Identifica las especies y atiende a los sonidos del entorno con una precisión que lo convierte en uno de los elementos más reconocibles de sus novelas. El ritmo de la investigación acaba sometiéndose al del lugar.

La otra gran virtud de las novelas de Offutt son sus personajes secundarios. Son ellos quienes aportan color y folclore a unas tramas criminales que resultan demasiado canónicas y poco innovadoras. Parte del atractivo de la serie reside en regresar a Rocksalt y reencontrarse con su peculiar comunidad.

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Un giro en la trama hace que las preguntas planteadas al comienzo pierdan peso mientras la novela acelera hacia el desenlace. No hace falta haber leído las tres novelas anteriores para seguir esta cuarta entrega. Cada una funciona de manera independiente, aunque conocer a Mick, Linda y el resto de habitantes de Rocksalt permite apreciar mejor ese pequeño universo que ha ido levantando libro a libro. La historia queda resuelta, pero las puertas de Kentucky siguen abiertas. Y parece que todavía tardaremos en despedirnos de ellas.