Ana Rovira: "El audiolibro me parece la antítesis de la literatura para los que podemos leer"

¿Algunos de sus autores favoritos?

José María Guelbenzu es uno. Sus tramas no suelen ser muy agitadas, pero describe de una manera magistral lo que pueden llamarse vidas normales. Citaría 'El amor verdadero', la historia de una pareja durante más de 50 años. También Maggie O’Farrell, autora de la famosa novela 'Hamnet', pero a mí me gustó más 'El retrato de casada', la historia ficcionada de Lucrezia de Medici.

¿Una novela que haya leído últimamente?

'El hijo del Reich', de Rafa Tarradas. Una historia muy amena que sucede en Berlín. Va de un secreto que guarda una mujer que quedó embarazada de un alto cargo alemán, a la que buscan dos agentes del Reich. El niño que tuvo es importante para toda la trama. Una historia de amistad y amor.

¿Le gusta identificar lugares conocidos en las tramas?

Eso me apasiona. Le diré que mi autor por excelencia es Domingo Villar. Solo escribió tres libros, se centraba en Galicia. 'Ojos de agua' transcurre en la Torre Toraya, un lugar que conozco y eso emociona. Cuando me firmó su obra 'El último barco', le pedí que por favor no tardara tanto en sacar un nuevo libro. Y como autores a este respecto están Lorenzo Silva y Eduardo Mendoza.

¿Un libro cuya historia por sí misma recomendaría?

'El pacto del agua', de Abraham Verghese. Es una historia increíble que sucede en la provincia de Kerala, en la India, la de una familia en la que en cada generación alguien muere ahogado. La evolución del país, de las personas, de la medicina… Lo recomiendo especialmente.

¿Lee por recomendaciones?

Generalmente sí, tengo dos chats con gente en los que nos recomendamos libros. Y para mí son muy importantes las portadas y los títulos. Siempre leo en papel. Con el 'e-book' me cuesta y el audiolibro me parece la antítesis de la literatura para los que podemos leer.

¿Siempre ha leído?

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Desde bien pequeña. De niña leí todo lo de Enid Blyton, como casi todos los de mi generación. Últimamente apuesto por historias que me sitúan en diferentes momentos históricos.