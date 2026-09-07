Marina Díez es la culpable de demasiadas cosas. Es la culpable, por ejemplo, de que en la montaña y el valle del Curueño, a pocos kilómetros de León capital mirando hacia el norte, la cultura se mueva y, como dicen los que conceptualizan lo deseable en el medio rural, "dinamice" la sociedad. Marina lo hace ahora y ya lo hacía antes de que el concepto tomase fuerza, porque no solo escribe y genera ideas como un huracán, sino que también está al frente, desde hace años, de un pequeño proyecto editorial llamado Mariposa Ediciones, que sirve para canalizar mucho de lo que en León se escribe y que también, a ella misma, le sirve para publicar algunos de sus textos.

Por esa vía hace poco que sacó un librito compacto, editado con muchísimo cariño, que recorre distintos lugares de la provincia de León con una consigna clara: 'Cada planta, una historia', y así titula la obra. Y no solo se centra en recopilar flora típica de la zona, sino que lo hace asignando a cada planta un relato que logra que no solo te acuerdes de la planta en sí, sino también del lugar en el que se recogió y del uso que tuvo antiguamente y pudiera, tal vez, tener hoy, con una dosis de ficción que siempre es útil para cuando necesitamos creer en algo.

Avisa la autora, siempre, de que se debe poner cuidado en esa fe que puede derivar de leer lo que allí plasma: no todo tiene por qué ser así, literal, ya que, de hecho, muchas veces, la eficacia de los remedios pasa por las manos de quienes los construyen y por la mirada amorosa que acompaña a la infusión caliente que se cuela por la garganta cuando algo duele, sea lo que sea. Y ese gesto amable y tierno, a veces, vale más que toda la medicina del mundo.

El poder de la ternura

Es un libro que no parte de la ciencia, sino del poder de la ternura y el cuidado de la naturaleza entendiéndola como proveedora de bienestar por una parte, pero también como un milagro que debemos respetar y honrar. Cada historia y cada planta aparecen acompañadas por un dibujo que sirve para que quien desconozca las hierbas salvajes pueda, poco a poco, familiarizarse con las formas, los olores y los volúmenes de lo que hemos dejado atrás y que forma ya parte de nuestro desconocimiento.

A veces, cambiar ese silencio es tan sencillo como salir a pasear con la firme intención de reconocer lo que antes era hogar. Por eso cada planta no solo va ligada a una historia, sino a un espacio físico concreto en el que sucedió algo por lo que la autora recuerda esa planta y no otra y tiene, con vulnerabilidad y mimo, la generosidad de compartirlo con quien lee, confiando en que sabrá apreciar la mirada atenta al detalle en cada capítulo.

Lavanda para la paz, malva para la piel, tomillo para la digestión, saúco para calmar los nervios, marquesa contra el reuma y la artrosis, ortigas que nos enseñan que lo mismo que nos mata nos puede salvar si sabemos cómo afrontarlo, cantueso para la tos y varias opciones más componen un libro que no es un herbario al uso y que tiene como consecuencia pintar en la cara de quien lo termina una sonrisa apacible e, incluso, la búsqueda de un cestillo y una navaja para salir al monte y redescubrir aquello que siempre estuvo ahí y que decidimos ignorar.