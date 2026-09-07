'The Raven Scholar', de Antonia Hodgson: animales totémicos, taichí y crimen

Dentro de un envoltorio convertido en estándar de la industria editorial 'young adult' (tapa dura con letras doradas y cubierta abarrotada, cantos ya no pintados sino ilustrados con plumas, vidrieras y todos los tonos de rosa, violeta y púrpura), y de un marco narrativo fantástico más o menos común, pueden convivir desde novelas juveniles a las que atribuirles el adjetivo 'adult' es sumamente excesivo hasta productos, sí, de entretenimiento, pero que resisten la lectura de un lector más rodado.

Es lo que sucede con 'The Raven Scholar', el primer libro que publica dentro del género Antonia Hodgson (Derby, 1971), que fue editora jefe de Little, Brown en el Reino Unido hasta que dejó atrás 23 años de trabajo en el sector editorial para concentrarse en la escritura: una novela gótica y con vampiros fallida que nunca saldrá de un cajón, una serie de novelas histórico-detectivescas situadas en los inicios de la era georgiana, hacia 1720, y finalmente la primera entrega de una trilogía fantástica de la que el segundo título no llegará hasta octubre de 2027.

En pleno Celsius del 2025, Alejo Cuervo, el veterano editor de ciencia ficción, físico, creador de Gigamesh e introductor de George R. R. Martin en España, nos sorprendió irrumpiendo en un corrillo proclamando lo buenísima que era 'Alas de sangre' de Rebecca Yarros, un libro que había suscitado furor adolescente. Bueno, lo que hace es aplicar en un solo libro fórmulas de éxito probado, replicamos. Todas, sin dejarse ninguna.

Dragones con comunicación no verbal (Ursula K. Le Guin). Romance explosivamente sexual. Una historia de formación en un internado (J. K. Rowling y, antes de ella, Le Guin, claro). Acción bélica inspirada en la experiencia de su marido como piloto de un helicóptero de ataque Apache en el Golfo. Un proceso selectivo, pero letal y sin piedad ('Los juegos del hambre')... Alejo, con el asentimiento de cierto escritor de ciencia ficción con fama de 'destroyer' del que tampoco me lo habría imaginado, vinieron a decir: "¿Y? Si juntas todo lo que mola y lo haces bien, ¿qué problema hay?".

'The Raven Scholar' es una novela que se encamina por caminos ya trillados pero consigue superar de sobra los clichés

Pues bien, un año después llega (ya con varias reimpresiones acumuladas) Hodgson. Y nos explica los componentes de 'The Raven Scholar': "Todo lo que me gusta". Aunque quizá ese 'todo' sea por momentos 'mucho', ¿qué problema hay?

Un ‘whodunit’ fantástico

En su novela, una civilización dividida en diversas castas cada una de ellas con un animal totémico, resultado de un cataclismo ambiental en el que el mundo estuvo a punto de irse al garete, elige a su emperador cuando caduca el mandato del anterior en una competencia a muerte entre un representante de cada una de ellas. Algunos de los personajes, como la erudita imperial Neema, tienen un pasado con pecados sin redimir. Otros, venganzas pendientes.

El asesinato de uno de los candidatos la obliga a ocupar su lugar sin la cualificación necesaria mientras debe investigar el crimen, acuciada por el desarrollo contrarreloj de una intriga sucesoria y un apocalipsis de mayor entidad. Mientras, se desarrolla una atracción a fuego lento (sí, Hodgson fue editora de Nora Roberts).

Y bajo la envoltura fantástica aparece una novela de detectives clásica, un 'whodunit': una investigación en un entorno clausurado en la que hay que identificar al autor del delito, en una trama en la que se van descartando sospechosos y el final no es (siguiendo los cánones) nunca el que se espera. Si Umberto Eco llevó el género a una abadía medieval (y la comparación tiene su sentido, pero concretarla sería derivar al terreno del 'spoiler'), Hodgson, tras hacerlo en la Inglaterra de 1720, lo aplica al marco de una fantasía vagamente oriental.

Pillería de editora

Por cierto, con pillería de editora con años de cribar incoherencias argumentales, admite una razón, además del placer del 'worldbuilding', para desarrollar intrigas criminales en el pasado, o en un lugar imaginario. "Cuando sitúas a un detective en un contexto histórico o fantástico eliminas muchos de los problemas que tiene la novela policíaca contemporánea. Hoy en día todo el mundo lleva un teléfono móvil encima. Cometer un asesinato y salir impune es mucho más complicado".

Porque, además de la fantasía épica, Hodgson, practicante de taichí, echa mano del imaginario de las películas de artes marciales. Y recuerda que su competición podría tener también un paralelo en 'Operación Dragón' de Bruce Lee.

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Y en Homero. Con entidades sobrenaturales aconsejando, azuzando, malmetiendo o guiando de la mano a los protagonistas, que acaban preparándose para iniciar su propia Odisea en el próximo libro. En este caso son algunos de los animales totémicos de esta civilización. El zorro, taimado y con dobleces, o el inteligente pero excéntrico cuervo. Dar voz a estos personajes, especialmente a la bandada de cuervos que funcionan como una mente-colmena, con un disidente que va a la suya, es uno de los puntos más brillantes de una novela que se encamina por caminos ya trillados pero consigue superar de sobra los clichés.