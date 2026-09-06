Luis Mario, escritor: "En este país, desgraciadamente, está muy mal visto vivir del cuento"

Y entonces va y dice Bachelard: "la imaginación no es la facultad de formar imágenes, sino de deformar las que nos da la realidad; y es precisamente esa deformación la que abre una grieta por donde entra lo poético". Pues bien. Si acaso pretenden, en estas líneas, descubrir cómo di forma a este libro que nos incumbe, han de saber que lo único que traté en el proceso, por todos los medios y de forma desesperada, es de deformarlo. Ya que esta era, según la teoría del filósofo francés, la única manera de dejar entrar "lo poético". Lo "poético", de la raíz griega 'poiein', "hacer", "crear"; 'poiesis', el acto creador, hacer que algo pase del «no-ser» al ser.

Pero cómo hacer algo que no es, cómo "no escribir" un cuento. Entonces la ocurrencia: 'le trompe-l’œil', el trampantojo, algo que hace ver lo que no es. El 'trompe-l’œil' como materia prima, como "carnada", según Lispector. ¡Y qué es la palabra más que un artefacto que induce a la ilusión, que hace ver lo que no es! ¡La palabra, un 'trompe-l’œil'!

Luego, la disección necesaria: porque en ocasiones, uno es capaz, con más fortuna que técnica, de quedarse con lo que no es y prescindir de la palabra. Por lo que no sería desacertado afirmar que estos cuentos –¿son cuentos?– no están hechos de palabras, o más bien, las palabras son el boceto, el trazado a lápiz sobre el que luego pintaría al óleo –¡pero no sé pintar!–. Líneas que, en todo caso, se me olvidó borrar… y en este libro se las encontrarán. Pero sobre ellas, algo más…

Ay… ¡pero cuánta teoría, cuánta etimología, cuántas referencias! Todo ello para justificar la simple concepción de unos cuantos cuentos, para promover a los lectores su lectura, para vender libros, seamos francos. ¡Pero cuánto complejo! ¿Qué ocurre en este país con los libros de relatos?

Las grandes escritoras latinoamericanas, mis principales referentes, escriben cuentos. Luego, tal vez, una novela. O ni una. No importa. Pero en este país, la situación es dramática: la crisis de la vivienda, el falso aconfesionalismo, la monarquía, la corrupción política, la violencia de género y, además de todo esto, el rechazo al cuento. El cuento tratado como género menor. El cuento dejado de lado por literatos, por académicos, por lectores. El cuento, ¡el más excelso de los gestos literarios! Y sin embargo, ¡cuánto complejo, cuánto complejo!

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Pues quizá es esta la razón –no tanto el complejo, sino el insoportable miedo al rechazo que acecha tras cualquier escrito, tras cualquier escritor– por la que decidí que en este libro de cuentos no hubiera ni uno solo: ni un solo cuento, en este libro. Un libro de cuentos parece, en efecto, pero desconfíen de las palabras que acontecen en su interior, ya lo mencioné al principio: 'le trompe-l’œil'! Esto es sencillamente un libro azul. Con una mosca. Más no les puedo decir. Porque en este país, desgraciadamente, está muy mal visto vivir del cuento.