Los libros de la semana: Katixa Agirre, Natza Farré y Charlotte Wood

Servicio interior Katixa Agirre Tusquets Editores 20,90 €

Al ser tomada París por los nazis en 1940, el gobierno vasco en el exilio debe huir precipitadamente, dejando abandonados documentos comprometedores. Cuando los alemanes y el gobierno franquista los encuentran, empieza una persecución implacable. En 'Servicio interior', Katixa Agirre recupera la historia real de cuatro mujeres que organizaron una red de información clandestina para ayudar a los presos.

La última vez que te digo adiós Natza Farré Sexto Piso 18,90 €

Con humor, ternura y honestidad, Natza Farré convierte la historia de su familia en el retrato de toda una generación en 'La última vez que te digo adiós'. Hay mucha lucidez en su relato como hermana pequeña de un drogodependiente, pero también ironía, ternura y elegancia. Una valiente narración en primera persona que no esquiva ni edulcora la incomodidad.

El retiro Charlotte Wood Libros del Asteroide 20,95 €

En 'El retiro', Charlotte Wood cuenta la historia de una mujer que, agotada por su trabajo y en plena crisis existencial, abandona Sídney y a su familia para pasar una temporada en una comunidad religiosa. A medida que descubre un placer desconocido en las tareas cotidianas, la percepción del tiempo se difumina y los acontecimientos del pasado resurgen en su memoria y adquieren otro significado; pero la realidad exterior amenaza esa paz encontrada.

Temporada de ballenas Tamara Silva Bernaschina Editorial Tránsito 16,95 €

En una ciudad surcada por un río, la protagonista recibe una noticia en su correo: una ballena jorobada canta a una frecuencia distinta a la del resto. Nunca ha visto uno de esos animales, pero no deja de pensar en ellos y, mientras evoca imágenes de su niña, traza un plan para escucharlos. Tamara Silva Bernaschina convierte la búsqueda de ese canto en una exploración de las primeras ausencias.

La casa del callejón Maria Messina Periférica 16,50 €

Hace no tanto tiempo, el cabeza de familia era el rey de la casa, el príncipe, el señor, el dueño de la voluntad, del tiempo y hasta de los pensamientos de las mujeres de su familia. Es el caso de la historia que narra Maria Messina en 'La casa del callejón', donde una familia vive bajo el yugo de don Lùcio, un usurero insensible y déspota que se deleita con la sumisión y el desvalimiento que provoca en los seres supuestamente queridos que lo rodean.

Manual de flotació Jordi Marrón Edicions 62 23,90 €

Un debut que bien vale un premio: el BBVA Sant Joan. El biólogo y profesor de secundaria barcelonés Jordi Marrón conquistó al jurado con esta historia que empezó como un "thriller cáustico" y culminó como "una novela negra autoparódica". Teresa Sauri, farmacéutica y escritora aficionada, regresa a Portugal con las cenizas de su madre para reconstruir el viaje que hicieron juntas el verano que su padre se fue.

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En via morta Nil Sanmartí Columna 21,90 €

A días del traspaso de la R1 a la Generalitat, al que seguirán el de la R2 sur y la R3, el periodista de Premià de Mar Nil Sanmartí disecciona la grave crisis que sufre el servicio de Rodalies de Catalunya a partir de documentos, datos y decenas de testimonios de maquinistas, técnicos, responsables ferroviarios, expertos y, por supuesto, usuarios, con una mirada puesta en el futuro y una pregunta en el aire: ¿cómo debe gestionarse?