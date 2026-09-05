25 años del 11S: la ficción que surgió de la tragedia

Hace un cuarto de siglo de aquel fatídico 11 de septiembre en el que Al Qaeda atacó a Estados Unidos y todo el mundo tiene respuesta a la pregunta de dónde estaba en aquel momento. Es posible que cientos de personas hablen de ello a lo largo de todo el planeta cada día, pero las efemérides redondas amplifican la conversación sobre el evento. ¿Quién no se va a acordar de qué hacía cuando se derrumbaron las Torres Gemelas del World Trade Center? Incluso quienes no se enteraron hasta horas o días después pueden explicar que estaban ocupados con a saber qué tarea. El 'skyline' de Manhattan cambió para siempre y la sensación de impunidad del mundo occidental desapareció.

De forma irremediable, la literatura anglosajona se ha nutrido de este suceso casi desde que ocurrió. Por una parte, muchos autores vivían cerca del lugar de la llamada 'zona cero' y vieron y olieron la catástrofe. Por otra, los hechos históricos importantes son un terreno fértil para cultivar la ficción, de ahí que haya tanta narrativa sobre guerras, caídas de imperios, etcétera. Un buen ingrediente para esos guisos literarios fueron las discusiones acerca de los motivos que llevaron a 19 hombres a secuestrar cuatro aviones comerciales en pleno vuelo y atacar con ellos a Estados Unidos (dos se estrellaron contra los mencionados rascacielos neoyorquinos, otro contra el Pentágono y el cuarto en un terreno de Pensilvania).

Debate abierto

Tanto en los medios de comunicación a nivel internacional como entre la población se debatió sobre la causa. ¿Fue por fervor religioso o por venganza contra las operaciones estadounidenses en Afganistán? Nina, la madre de Lianne, y su amante Martin le dan vueltas al tema sin ponerse de acuerdo en 'El hombre del salto', la novela que Don DeLillo publicó en 2007 (Seix Barral / Edicions 62). "Olvídate de Dios. Son cuestiones históricas. Es política y economía. Todo lo que configura la vida de las personas, desposeídas, sus vidas, sus conciencias", argumenta él, sin convencer a su interlocutora. Ellos conocían a una de las personas que estaba en el lugar de los hechos y que salió con vida. Keith, el marido de quien Lianne llevaba más de un año separada, apareció en su casa cubierto de ceniza, sangre, esquirlas de cristal y un maletín ajeno en la mano. Una mujer le había dado agua de una botella para que bebiese al verlo pasar.

Lo mismo le pasó a Luke McGavock en 'La buena vida', de Jay McInerney (Libros del Asteroide, 2018). Él, multimillonario desubicado, se encuentra con Corrine Calloway y esta le ofrece una botella de agua de la marca Evian. Los apellidos, de personas y objetos, son importantes en este libro que retrata la clase acomodada (bien sea por capital cultural, financiero o ambos) de Manhattan, como si el escritor hubiese decidido coger el testigo de Francis Scott Fitzgerald décadas después de 'El gran Gatsby'. Esa casualidad es la chispa que enciende un idilio que hace tambalear la existencia de ambos personajes mientras colaboran en labores de ayuda a los trabajadores que aún buscan supervivientes entre los cascotes. "En otra versión de la historia, ellos jamás se habrían conocido, una posibilidad que ahora, para Luke, era casi inimaginable y desde luego indeseable", desarrolla el autor en este segundo volumen dedicado al matrimonio Calloway.

Párrafos casi inevitables

Paul Auster presenció cómo se hundían las Torres Gemelas en directo, desde su casa. Habría sido raro que no hubiese incluido el suceso en su obra, tan ligada a la ciudad como lo estuvo su propia vida. Lo hizo, primero, en el final de 'Brooklyn Follies' (Anagrama y Edicions 62, 2006), justo antes de que su protagonista dejase de ser "el hombre más feliz de la tierra". El escritor resume en pocas líneas cómo lo inesperado acecha a la vuelta de la esquina: "Eran las ocho de la mañana cuando salí de casa. Las ocho de la mañana del 11 de septiembre de 2001; justo 46 minutos antes de que el avión se estrellara contra la torre norte del World Trade Center. Sólo dos horas después, la humareda de tres mil cuerpos carbonizados se desplazaría hasta Brooklyn, precipitándose sobre nosotros en una nube blanca de cenizas y muerte". Volvió a escribir sobre ello, de manera más extensa, en 2008, cuando publicó 'Un hombre en la oscuridad' (Anagrama / Edicions 62). Bill, el protagonista de la historia, inventa en su mente que el ataque terrorista nunca sucedió, aunque Estados Unidos está dividido en una guerra civil.

Otra que no podía obviar lo sucedido hace 25 años fue Jane Smiley cuando, en 2014, se embarcó en la titánica labor de narrar la historia de Estados Unidos en la 'Trilogía de los cien años' (Sexto Piso la tradujo al castellano entre 2025 y 2026) a través de las sucesivas generaciones de la familia Langdon. Cada capítulo está dedicado a un año (de 1920 a 2014) y, en 2001, correspondiente al volumen 'La edad dorada' [le precedieron 'Un poco de suerte' y 'Una advertencia'], el clan vive el duelo de primera mano. "Richie conocía a un montón de personas que habían levantado la vista, o que se habían vuelto para mirar, o que habían visto algo, u oído algo, o sentido cómo el suelo temblaba con el impacto, o visto penachos de fuego cuando el avión, el avión de Charlie, se estrelló y luego atravesó el Pentágono".

Especialista en hilar fino, la escritora utiliza ese recurso para retratar a los protagonistas con sus obsesiones, miserias y sentimientos. En 2002, Charlie todavía no ha sido declarado muerto, sino que oficialmente sigue desaparecido. Un aspecto que permite a Nadia espetarle a Riley, que intenta convencerse de que su pareja realmente no ha fallecido, una maldad probable: "O sea, que ha sido una excusa para dejarte, ¿no?". Así se las gasta esa tropa de parientes.

Jonathan Franzen ya había usado a otro clan, el de los Lambert, para conducir la trama de la novela 'Las correcciones', que se publicó en su país 10 días antes del atentado y le llevó a la fama (Salamandra la trajo a España en 2012). Buen conocedor de las teclas necesarias para captar la atención de sus lectores, se valió de la trayectoria de una familia, los Berglunds, para radiografiar la sociedad estadounidense tras el atentado en su novela 'Libertad' (Salamandra, 2011). "Dos semanas después de la gran tragedia nacional apareció el cartel SE VENDE frente a la casa victoriana en la que Walter y Patty habían volcado media vida. Walter había empezado a trabajar en Washington e iba y venía todas las semanas. Si bien el precio de la vivienda se recuperaría pronto hasta alcanzar cotas sin precedentes, el mercado local se encontraba aún casi al nivel más bajo de su desplome posterior al 11S. Patty supervisó la venta de la casa, por un precio penoso, a una pareja de profesionales negros, muy serios, que tenían unos mellizos de tres años". Fue el libro que le otorgó el título definitivo de 'gran novelista', aunque su figura es constante motivo de polémica.

Más allá de las fronteras

No todas las novelas relacionadas con el ataque de Al Qaeda a Estados Unidos están ambientadas en el país. Algunos autores se llevaron a su tierra la herida que el atentado abrió en la sociedad occidental, aunque cabe destacar que todos son anglosajones, salvo alguna excepción como el francés Frédéric Beigbeder, con 'Windows on the world' (Anagrama, 2004). En ella narra los acontecimientos del 11S desde la perspectiva de Carthew Yorston, un personaje que ese día desayuna con sus hijos en el restaurante que le da nombre al libro, y la del autor (que se gusta bastante a sí mismo). "Ya conocen el final: todo el mundo muere. Desde luego, la muerte le llega a bastante gente, antes o después. Lo original de esta historia es que todos van a morir a la vez y en el mismo sitio. ¿Crea la muerte lazos entre los hombres? Se diría que no: no se hablan. Están de morros, como todos los que se han levantado demasiado temprano y mastican el desayuno en una cafetería de lujo»", empieza el libro.

Londres es el escenario de 'Sábado', de Ian McEwan (Anagrama, 2005), una trama que se desarrolla el 15 de febrero de 2003, fecha de una gran manifestación contra la guerra de Irak. Entre otras cosas, el autor inglés refleja la paranoia que algunas personas sintieron tras el ataque a las Torres Gemelas, como es el caso del neurocirujano Henry Perowne, quien, en medio de la noche, ve pasar un avión ardiendo sobre su casa. Obviamente, piensa que se trata de un atentado, aunque es un accidente. "El ataque a Nueva York precipitó una crisis mundial que, si teníamos suerte, tardaría unos cien años en resolverse. Si teníamos suerte", escribe el británico. Por su parte, Joseph O’Neill, autor irlandés, consiguió reconocimiento gracias a 'Netherland: el club de críquet de Nueva York', cuyo personaje principal es un ejecutivo holandés que vive en la Gran Manzana y también experimenta el trauma del terrorismo.

Noticias relacionadas

Estos son solo algunos de los múltiples títulos de ficción relacionados con el 11 de septiembre de 2001, pero hay muchos más, algunos de ellos muy exitosos: 'Tan fuerte, tan cerca', de Jonathan Safran Foer (Lumen, 2005); 'Al pie de la escalera', de Lorrie Moore (Seix Barral/Edicions 62, 2009); 'Terrorista', de John Updike (Tusquets, 2012); 'Un trastorno propio de este país', de Ken Kalfus (Tusquets, 2008); 'Los hijos del emperador', de Claire Messud (RBA, 2006), y el cuento 'El canal del sufrimiento', de David Foster Wallace, que forma parte del volumen 'Extinción' (Mondadori, 2004). Y, seguramente, aún quedan nuevos por venir ahora que se cumplen 25 años de los atentados.