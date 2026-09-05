Digamos más veces que la IA es artificial

La semana próxima se reabren una buena parte de las aulas universitarias. Es una vuelta escalonada y va por zonas, pero el retorno es inminente con las incógnitas habituales por parte de los estudiantes y también de los profesores. Así lo debe entender el claustro educativo porque la velocidad del cambio es exponencial hasta un infinito. Me detengo ante la presencia de la IA en las aulas universitarias y cómo su utilización nos sitúa en una encrucijada sobre lo que debería ser y lo que es.

Ya me ocurrió el verano pasado. Varios buenos amigos, hombre o mujer, da igual, habían creado con IA un consultor psicológico personal. En un caso específico le dijo que le hablará con acento argentino. Este verano dos conocidos me confesaban que habían consultado unos análisis clínicos, en un caso propio, en otro de su padre, con la IA. Temo lo que me puedo encontrar el próximo estío. Todas ellas personas inteligentes, leídas y con criterio.

Durante los últimos años batallo con mis alumnos para que utilicen la inteligencia artificial con inteligencia. Puede que debiéramos calificar más a esa inteligencia como artificiosa, más que con solo sus siglas, que nos alejan de la verdadera esencia de una herramienta interesante, pero peligrosa mal utilizada. Si le pedimos a esa inteligencia que nos escriba un relato con un estilo quijotesco como Cervantes, lo hará y cada vez mejor. Sin embargo, será un texto neutro y sin emoción.

Observo cómo los alumnos aceptan esa eliminación de su 'yo' en favor de la facilidad del trabajo. La moda de un mínimo esfuerzo insultante y eliminador de la sorpresa humana. Las universidades están muy preocupadas. Es cierto. La cuestión es si hemos llegado tarde a este debate. Escritores, editores, traductores, maquetadores deberían estar alerta. Y no porque la IA sea mala, sino de una desastrosa y peligrosa utilización.